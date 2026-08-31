Как крупный бизнес выживает в России – постоянный риск, миллиардные кредиты, стройка нового завода

Уже завтра премьра нового подкаста с Александром Дмитриевым, владельцем и гендиректором компании Frontside.

ТоТ еще разговор

Это интереснейшая история развития собственного бизнеса по производству сэндвич-панелей для премиального сегмента.

Сейчас это крупные объекты. Такие как ВТБ Арена, ЦСКА Арена.

А началось все вообще в Словении. Откуда его отец привез новые технологии.

Но кроме того это огромные деньги и риски.

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