Как крупный бизнес выживает в России – постоянный риск, миллиардные кредиты, стройка нового завода
Уже завтра премьра нового подкаста с Александром Дмитриевым, владельцем и гендиректором компании Frontside.
Это интереснейшая история развития собственного бизнеса по производству сэндвич-панелей для премиального сегмента.
Сейчас это крупные объекты. Такие как ВТБ Арена, ЦСКА Арена.
А началось все вообще в Словении. Откуда его отец привез новые технологии.
Но кроме того это огромные деньги и риски.
Смотрите тизер прямо сейчас:
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