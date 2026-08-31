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Как крупный бизнес выживает в России – постоянный риск, миллиардные кредиты, стройка нового завода

Уже завтра премьра нового подкаста с Александром Дмитриевым, владельцем и гендиректором компании Frontside.

Это интереснейшая история развития собственного бизнеса по производству сэндвич-панелей для премиального сегмента. 

Сейчас это крупные объекты. Такие как ВТБ Арена, ЦСКА Арена. 

А началось все вообще в Словении. Откуда его отец привез новые технологии. 

Но кроме того это огромные деньги и риски.

Смотрите тизер прямо сейчас:

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ТоТ еще разговор

ТоТ еще разговор

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