Как за одно лето «Тот еще разговор» вырос почти в 200 раз

«Тот ещё разговор» — серия интервью с российскими предпринимателями от основателя Клерка Бориса Мальцева. Его соведущими выступают предприниматель Михаил Лапушинский и бизнес-трекер Юрий Мео. За 3 летних месяца проект прошёл путь от сотен просмотров до десятков тысяч. Разбираем, откуда взялся рост, кто нас смотрит и почему вам стоит подписаться.

За 90 дней · 1 июня — 9 сентября 2026 148 272 просмотра 848,6 часов просмотров

Взрывной рост на YouTube

Главная история лета — динамика. В июне ролики собирали всего 432 просмотра, в июле — уже 52 515, а в августе канал разогнался до 82 553 просмотров за месяц. Рост июнь → август — почти в 191 раз. Суммарно за 90 дней — 148 272 просмотра и 848,6 часа времени просмотра. И это только YouTube, без учёта других площадок.

Кто смотрит «Тот ещё разговор»

Аудитория проекта — это предприниматели и руководители. 92% зрителей — мужчины, а 81,6% приходится на возраст 25–54 года. Самая крупная группа — 35–44 года (37,2%). Это платёжеспособная аудитория, которая сама принимает решения о бюджете, — а значит, реагирует на предложения партнёров не хуже, чем на советы из выпуска.

VK Видео: ролики уходят за пределы сообщества

Канал в VK Видео запущен недавно — в сообществе пока всего 145 подписчиков. Но отдельные выпуски живут своей жизнью: ролик про топливный кризис собрал 62,2 тыс. просмотров — это в 429 раз больше, чем число подписчиков сообщества. Алгоритмы площадки разносят сильный контент сами — и это дополнительный бесплатный охват помимо YouTube.

Один выпуск — десятки каналов дистрибуции

Каждый эпизод не заканчивается на YouTube и VK. После публикации выпуск анонсируется в сети медиа Клерка — от флагманских пабликов до отраслевых чатов. Суммарно это более 170 000 подписчиков: профессиональная аудитория бухгалтеров, финансистов и предпринимателей, которая получает анонс каждого нового разговора.

Контент-план на осень 2026

Дальше — плотнее. До начала ноября в эфир выйдут ещё семь выпусков с предпринимателями из разных ниш — от агробизнеса и мотоэкипировки до налогового консалтинга и обучения кавер-групп.

Осенью мы делаем акцент на интересных и неожиданных бизнесах. Поедем в глубинку на настоящую ферму и покажем агробизнес изнутри; поговорим про продвижение бухгалтеров в соцсетях — с бывшим бухгалтером, которая теперь обучает смм-мастерству; и разберём обучение кавер-групп вместе с самым известным специалистом по продвижению кавер-артистов.