Самый скандальный подкаст на канале «Тот еще разговор»

Такого поворота мы, конечно, не ожидали... и чем все кончилось?

Завтра 15 сентября выходит подкаст с Виталием Коршуновым.

Анонс на Ютубе

Серийный предприниматель. Человек, который впервые в России начал продавать Теслы и сдавать их в аренду.

А еще шьет лучшую мотоэкипировку в Пакистане, поставлял промышленную технику в Иран, а также 5 лет отдавал долги, после того, как партнер кинул его на 27 миллионов.

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