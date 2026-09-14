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ТоТ еще разговор
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Самый скандальный подкаст на канале «Тот еще разговор»

Такого поворота мы, конечно, не ожидали... и чем все кончилось?

2 открытия

Завтра 15 сентября выходит подкаст с Виталием Коршуновым. 

Анонс на Ютубе

Серийный предприниматель. Человек, который впервые в России начал продавать Теслы и сдавать их в аренду. 

А еще шьет лучшую мотоэкипировку в Пакистане, поставлял промышленную технику в Иран, а также 5 лет отдавал долги, после того, как партнер кинул его на 27 миллионов. 

А пока проверьте подписку на канал «Тот еще разговор»:

Дата публикации: 14.09.2026, 13:13

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ТоТ еще разговор

ТоТ еще разговор

Беседы с предпринимателями об их бизнесе.

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