Батл монтажеров: Влад VS Даня. Кто сделал «Тот еще разговор» лучше?

Мы постоянно ищем, что ещё можно улучшить в подкасте «Тот еще разговор». Как быстрее втянуть зрителя в историю? Где оставить реакцию Бориса Мальцева, а где убрать лишнюю паузу? Как сделать так, чтобы за оформлением не потерялся сам разговор? Дело дошло до горячего – до батла.

В этот раз попробовали поработать с новым монтажёром — Даней. А потом решили устроить батл: сравнить его работу с монтажом Влада (он постоянно монтирует выпуски подкаста).

Рассудить попросили профессионального YouTube-продюсера Наташу Буявец. Ролики ее клиентов набирают миллионы просмотров на Ютубе.

Дали ей два выпуска: с Виталием Коршуновым, который монтировал Влад, и с Михаилом Фадеевым — работа Дани.

Наташа посмотрела оба и разобрала всё: от первых секунд до цвета лиц и громкости звуковых эффектов.

Чтобы у батла появился счёт, мы перевели её замечания в баллы: по одному за преимущество в каждом раунде. Это наша редакционная система по итогам разбора, а не готовая шкала Наташи. И да, выпуски разные — исходные условия у участников отличались.

Раунд 1. Интро: зачем зрителю оставаться?

У Влада в интро есть конфликт: гость отказывается отвечать на вопрос и уходит из кадра. Уже хочется разобраться, что произошло.

Вот и проблема: участники разговора всё понимают. Человек, впервые открывший выпуск, — пока нет.

При этом внутри подкаста нашлась история, которая могла зацепить гораздо быстрее: ошибка, стоившая 27 миллионов рублей. И ответ гостя — вера в людей. Такой фрагмент сразу даёт и ставку, и эмоцию, и желание узнать подробности.

У Дани начало построено на ярких репликах и шутках Фадеева. Харизма есть, но о чём будет выпуск и какая история за этим стоит — непонятно. Не хватает контраста: смешного и серьёзного, успеха и провала.

Оба интро требуют доработки. Но у Влада Наташа отметила более интересное оформление и прямо предложила начислить ему балл.

Балл Владу. Счёт — 1:0.

Раунд 2. Текст на экране: помогает или мешает?

Большие буквы, которыми Влад выделяет реплики, Наташе понравились. Они поддерживают разговор и акцентируют нужную мысль.

У Дани претензий больше. Титры с именами расположены так низко, что их может перекрывать интерфейс YouTube. На телефоне это особенно неудобно.

Балл Владу. Счёт — 2:0.

Раунд 3. Цвет: почему лица выглядят по-разному?

В работе Дани Наташа заметила расхождения по цвету между планами, пересвеченные лица и слишком яркий стол.

В какой-то момент стол вообще начинает перетягивать внимание на себя. Хотя главным героем выпуска мы его не назначали.

Здесь важная оговорка: часть проблем появляется ещё на съёмке. Монтажёр получает готовый материал и не может заново поставить свет. Наташа это учитывает, но считает, что результат всё же можно было улучшить на этапе цветокоррекции.

У Влада тоже не всё идеально, однако такого заметного расхождения между кадрами она не увидела.

Балл Владу. Счёт — 3:0.

Раунд 4. Звуковые эффекты: добавили энергии или переборщили?

К звуковым эффектам в работе Дани Наташа возвращается несколько раз. Причина одна: слишком громко.

Эффект должен поддерживать момент. Когда он выбивается из разговора, внимание переключается уже на него.

К работе Влада сопоставимых замечаний по громкости эффектов в разборе не было, хотя не было и звуковых эффектов.

Балл Владу. Счёт — 4:0.

Раунд 5. Смена планов: смотрим разговор или одного говорящего человека?

В работе Влада Наташа отметила удачный момент: один человек говорит, второй кивает, и монтаж позволяет увидеть эту реакцию. Получается живой диалог.

У Дани встречается обратная крайность: короткое переключение буквально на одно слово — и сразу возврат. Такой скачок выглядит случайным.

А во время длинных монологов, наоборот, хочется чаще видеть остальных участников. Улыбку, сомнение, удивление. Иначе подкаст с несколькими собеседниками превращается в выступление одного человека.

Замечания здесь есть к обоим. Но в финальном сравнении Наташа отдельно отмечает, что у Дани смена кадров работает хуже, особенно с учётом многословного гостя.

Балл Владу. Счёт — 5:0.

Раунд 6. Вставки по делу

У Дани есть решение, которое Наташа оценила положительно: вставки с кейсами с сайта гостя.

Здесь появляется дополнительный материал к разговору. Можно не только слушать, но и посмотреть, о чём идёт речь.

За полезное решение — балл Дане. Итоговый счёт — 5:1.

Победил Влад.

А как лично вы оцениваете наши подкасты? Напишите в комментариях - что нравится, что не очень, где затянуто, а где круто.