Виталий Коршунов: создал бренд мотоэкипировки с нуля, потерял 27 млн и открыл сеть сервисов Tesla

Цена доверия — 27 миллионов рублей

Юрий Мео, Виталий Коршунов и Борис Мальцев

Юрий: Еще есть история, как Виталий зашел в бизнес с партнером, а потом партнер отскочил, поменяв ценности. Этому в МАИ не учат, экономику учат, а человеческие отношения нет.

Борис: У тебя был партнер? Ты когда рассказывал историю создания бренда, про него ничего не сказал,

Виталий: Мой партнер — Дмитрий Половинкин. Опасайтесь его, это мошенник, кинул очень много людей. Он стал триггером, чтобы я ушел в предпринимательство из найма. Весь бренд, производство и маркетинг выстраивал я, все было на мне. Он умел налаживать связи и отношения, парень был шальной. Мы разошлись в шестнадцатом году. Он был близкий друг, мы дружили семьями, я крестил его сына.

А оказалось, все это было, чтобы подобраться к деньгам моим и моего окружения. В шестнадцатом году я потерял 27 млн. Была мошенническая схема-пирамида: собирал деньги под высокий процент, от четырех до пяти процентов в месяц. Полгода кормил тебя процентами из этих денег, а потом все схлопнулось. Сложно было поверить, что близкий человек на это пойдет.

Борис: А в OSA он какую роль выполнял? Он что-то делал или ничего не делал?

Виталий: А я даже не могу сказать, какую он роль выполнял. Все было на мне. Поначалу, когда сняли первый офис, работали вместе, я два дня, он два дня. Когда стало систематизироваться, я продолжил работать, а он ушел в свой проект. Большинство денег было не моих. Все, что был должен, всем раздал и на это ушло около пяти лет. Для себя эту историю закрыл. Попадется человек однажды, конечно.