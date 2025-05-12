Анализ финансовых показателей в 1С: инструменты для анализа доходов, расходов, рентабельности и других ключевых показателей

Что такое финансовые показатели бизнеса
Финансовые показатели — это количественные характеристики, которые отражают эффективность бизнеса, его слабые и сильные стороны. На основании этих данных можно оценить верность «курса» компании и принять управленческое решение.
К финансовым показателям относятся доходы, расходы, рентабельность, ликвидность и т. д. Их можно представить в цифрах, отчетах, схемах, таблицах для продуктивного анализа.
Анализ финпоказателей помогает понять, насколько бизнес грамотно распоряжается своими ресурсами и устойчив к рискам — экономическим колебаниям, конкуренции, рыночной обстановке, санкциям.
Бизнес с небольшим ассортиментом товара или набором услуг может вести учет своих результатов «вручную» — в тетради, Excel-таблицах. Но такой учет иногда ведет к искажению информации, так как не исключает ошибок из-за человеческого фактора.
Средний и крупный бизнес использует системы учета с встроенными модулями аналитики, например, «1С:ERP Управление предприятием». В таких программах реализован инструмент для сбора финансовых данных, что помогает бизнесу быстрее выявить риски и отреагировать стратегически верно.
Программа «1С: ERP Управление предприятием» — это решение для управления производством, продажами, услугами. Программа включает удобный блок аналитики — сведения автоматически отображаются в управленческом балансе. Компания «ТРИО» поможет внедрить и настроить программу с учетом целей бизнеса. Внедрение возможно двумя способами — сразу или поэтапно. В рамках технической поддержки наши специалисты обеспечат бесперебойную работу программы, настройку конфигураций, проконсультируют по вопросам работы в 1С:ERP.
Основные финансовые показатели
Выручка
Выручка — это деньги компании, полученные от ее основной деятельности. Например, продажа детских колясок, создание сайтов, услуги маркетинга и т. д.
Выручка рассчитывается по формуле: количество проданных товаров и услуг, умноженное на цену одной единицы товара и услуги.
Выручка бизнеса зависит от потребительского спроса, цен поставщиков, экономической ситуации. Показатель нужно регулярно отслеживать — в конце дня, раз в неделю или месяц. Чем чаще, тем быстрее получится выявить потенциальные риски. В некоторых отраслях продажи зависят от сезона — в этом случае корректно определять выручку нужно с учетом сезонности.
Прибыль
Прибыль — это деньги бизнеса за вычетом расходов — на закупку сырья, оплату налогов и взносов, аренду цеха, оплату электроэнергии, услуг интернет-провайдера и т. д.
Валовая прибыль — это разница между выручкой и себестоимостью продукции.
Операционная прибыль — это прибыль компании до учета налогов и взносов, процентов по кредитам.
Чистая прибыль — это итоговое значение прибыли за вычетом всех расходов, в том числе налогов.
Прибыль нужно не только считать, но и планировать. Увеличение выручки не означает увеличение прибыли. Выручка может вырасти, но прибыль при этом упасть из-за роста цен на материалы, расходов на ремонт оборудования, обучение персонала. Анализ прибыли позволяет увидеть ошибки в финансовой модели бизнеса и устранить их причины.
Рентабельность
Рентабельность показывает, насколько эффективно компания использует свои ресурсы. Можно рассчитать рентабельность всего проекта или отдельного актива.
Рентабельность продаж — это соотношение чистой прибыли к выручке. Компания видит, сколько прибыли приносит каждый рубль в продажах.
Рентабельность активов (ROA) — это отношение чистой прибыли к средним активам бизнеса. Оценка этого параметра показывает, насколько эффективно бизнес распоряжается своими активами.
Рентабельность собственного капитала (ROE) — это отношение чистой прибыли к собственному капиталу. Показывает эффективность управления долями акционеров.
Рентабельность выражается в виде числа или процентов. Показатель ниже нуля говорит о неэффективном управлении ресурсами бизнеса, а выше нуля — о положительной динамике.
Ликвидность
Ликвидность показывает, насколько бизнес финансово устойчив и в силах рассчитаться по своим обязательствам. На этот параметр особенно пристально смотрят инвесторы.
Текущая ликвидность — это отношение оборотных активов к текущим обязательствам. Например, всего у компании активов на сумму 1 млн руб. — это сырье, оборудование, товары. И еще есть обязательства перед кредиторами — 500 тыс. руб. Коэффициент ликвидности — 2 (1 млн / 500 тыс. руб.). Нормой считается коэффициент от 1,5 до 2.
Быстрая ликвидность — это отношение ликвидных текущих активов к краткосрочным обязательствам. Учитываются ликвидные текущие активы — деньги, вложения с коротким сроком действия, краткосрочная дебиторская задолженность. Нормой считается показатель от 1 и выше, он говорит о финансовой устойчивости компании.
Абсолютная ликвидность — это отношение денег на счетах компании и вкладов с коротким сроком действия к краткосрочным обязательствам. Нормой считается показатель от 0,2 и выше.
Актив с самой высокой ликвидностью — это деньги бизнеса на его счетах. Остальные активы классифицируются по степени ликвидности в зависимости от скорости оборачиваемости, возможности быстро их реализовать, ценности на рынке.
Расходы
Расходы — это затраты, которые несет бизнес в ходе своей деятельности. К таким расходам относятся налоги, зарплаты, аренда, ремонт оборудования, закупка сырья для производства и т. д. Вложения в развитие бизнеса не относятся к операционным расходам.
Постоянные расходы — это затраты, которые бизнес несет регулярно независимо от производственных масштабов (аренда, оплата интернета, клининг и др.).
Переменные расходы — это затраты, которые могут поменяться через некоторое время (логистика, ГСМ, сдельная зарплата и др.).
Анализ расходов показывает, насколько эффективно компания распоряжается бюджетом. Ошибки в расходах могут привести к простоям производства, замораживанию денег на складе, задержкам зарплат и убыткам всего бизнеса.
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Методы анализа финансовых показателей
Анализ финпоказателей различными методами позволяет рассмотреть деятельность бизнеса со всех сторон.
Горизонтальный анализ. Рассматриваются финансовые показатели в разрезе конкретных периодов — это сравнение данных по месяцам или за прошлый и текущий год. Анализ «по горизонтали» показывает, в каком периоде бизнес был эффективнее, а в каком — результаты были хуже. На основании этой динамики можно прогнозировать сезонные продажи, закупать ходовые товары.
Вертикальный анализ. Оцениваются показатели бизнеса в структуре финансовых отчетов. Он позволяет увидеть, в какой точке возникают убытки, какой бизнес-процесс генерирует больше прибыли, на каком этапе возможны риски.
Коэффициентный анализ. Этот метод позволяет выполнить глубокий анализ бизнеса на основании данных из бухгалтерского баланса и финансовой отчетности. Рассматриваются различные коэффициенты, как по отраслям, так и в комплексе — рентабельность, ликвидность, прибыль и др.
Этапы финансового анализа
Руководителю важно самому разбираться в финансовых показателях бизнеса для принятия верных управленческих решений.
Как компании выполнить финансовый анализ:
Шаг 1. Определите цели анализа. Хотите оценить бизнес комплексно или отдельное отраслевое направление?
Шаг 2. Соберите данные. Используйте все сведения в доступе — записи, таблицы, схемы.
Шаг 3. Выберите метод анализа. Для комплексного анализа бизнеса параллельно используют все подходы — горизонтальный, вертикальный, коэффициентный.
Шаг 4. Интерпретируйте результаты. Посмотрите на цифры на них взглядом управленца, чтобы сделать выводы для принятия решений.
Шаг 5. Примите конкретные решения. На основании анализа должны появиться планы развития и действий для улучшения бизнес-процессов.
Программные решения 1С упрощают бизнесу весь цикл анализа — от сбора информации до реализации плана действий. 1С:ERP оснащена мощным модулем для бизнес-аналитики и управления предприятиями. Ниже рассмотрим возможности этой программы для анализа финпоказателей компании.
Внедрение 1С:ERP — это сложный многоуровневый процесс, который лучше доверить профессионалам. Компания «ТРИО» поможет ввести программу в эксплуатацию и научит ваших сотрудников в ней работать. Это идеальное решение для бизнеса, работающего в разных секторах — производство, услуги, продажи. При необходимости программу можно гибко настраивать и дополнять конфигурациями с учетом потребностей конкретного бизнеса.
Анализ финансовых показателей в 1С
Программа «1С:ERP Управление предприятием» — это единое цифровое пространство для учета и автоматизации деятельности любых предприятий. Эта программа ориентирована на средние и крупные компании, которые занимаются производством, имеют развитую сеть подразделений и большой штат сотрудников, ведут торговую деятельность, оказывают услуги.
В 1С:ERP реализован монитор целевых показателей. В чем его преимущества:
отслеживание проблемных этапов в бизнесе;
оценка показателей компании на основании аналитических сводок;
контроль финансового состояния бизнеса в текущем периоде;
анализ ключевых процессов;
помощь в принятии управленческих решений.
Кратко рассмотрим основные возможности программы «1С:ERP Управление предприятием»:
Управление затратами и расчет себестоимости — учет доходов и расходов, распределение затрат по номенклатурам, формирование активов и пассивов, постатейное распределение расходов, расчет себестоимости изготовленной продукции.
Управленческий баланс — система предоставляет упрощенный вариант бухгалтерского баланса для анализа финансового состояния бизнеса. Сведения формируются как по главному предприятию, так и по структурным подразделениям. Система «подсвечивает» ошибки в балансе, что позволяет быстро их исправить. Детализированный отчет «Доходы и расходы» помогает комплексно оценить процессы бизнеса в рамках каждой статьи.
Планирование — составление планов продаж на основании прошлых периодов. Планирование позволяет избежать убытков, замораживания денег на складе, неэффективного распоряжения бюджетом. В программе можно планировать различные сценарии продаж, производства, закупок — «Оптимистичный», «Реалистичный» или «Пессимистичный».
Управление финансами и бюджетирование — этот программный модуль помогает компаниям достигать финансовых целей. Бизнес может моделировать свое финансовое состояние с учетом имеющихся ресурсов и возможностей по привлечению дополнительного капитала. Аналитические данные формируются автоматически — по клиентам, партнерам, денежным потокам. Бизнес может сравнивать плановые и фактические показатели.
Программа 1С:ERP оснащена множеством функциональных модулей для закрытия всех потребностей предприятий — управление производственным циклом, учет и контроль денежных потоков, учет активов и пассивов, взаимоотношения с клиентами, управление сотрудниками и зарплатами. Каждый блок сопровождается подробными аналитическими сводками, которые бизнес использует для повышения своей финансовой устойчивости.
Комплексная поддержка программ 1С — это услуга для начинающих и опытных пользователей 1С. Специалисты компании «ТРИО» помогут с выбором программного решения, настройкой, обучением сотрудников, переносом базы данных, доработкой конфигураций, а еще проконсультируют по вопросам налогообложения, бухгалтерского и финансового учета.
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