Анализ финансовых показателей в 1С: инструменты для анализа доходов, расходов, рентабельности и других ключевых показателей

Что такое финансовые показатели бизнеса

Финансовые показатели — это количественные характеристики, которые отражают эффективность бизнеса, его слабые и сильные стороны. На основании этих данных можно оценить верность «курса» компании и принять управленческое решение.

К финансовым показателям относятся доходы, расходы, рентабельность, ликвидность и т. д. Их можно представить в цифрах, отчетах, схемах, таблицах для продуктивного анализа.

Анализ финпоказателей помогает понять, насколько бизнес грамотно распоряжается своими ресурсами и устойчив к рискам — экономическим колебаниям, конкуренции, рыночной обстановке, санкциям.

Бизнес с небольшим ассортиментом товара или набором услуг может вести учет своих результатов «вручную» — в тетради, Excel-таблицах. Но такой учет иногда ведет к искажению информации, так как не исключает ошибок из-за человеческого фактора.

Средний и крупный бизнес использует системы учета с встроенными модулями аналитики, например, «1С:ERP Управление предприятием». В таких программах реализован инструмент для сбора финансовых данных, что помогает бизнесу быстрее выявить риски и отреагировать стратегически верно.