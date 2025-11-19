Премиум по 9 900 в ДБ 20.11 Моб
🔴 Вебинар: НДС — 4 квартал 2025 и изменения ставки 2026 →
ТРИО
Сколько на самом деле стоит внедрение 1С:ERP? Разбор скрытых расходов, о которых молчат

Сколько на самом деле стоит внедрение 1С:ERP? Разбор скрытых расходов, о которых молчат

Решение внедрить 1С:ERP — это большой шаг к порядку и росту для компании. Сначала кажется, что все просто: покупаем программу, настраиваем и начинаем работать. Но на практике всегда появляются дополнительные траты, которые не были видны в самом начале.

Эти скрытые расходы — не ошибка, а обычное дело для таких сложных проектов. Главное — знать о них заранее и быть готовым.

Что такое скрытые затраты и чем они плохи

Это те расходы, которые не учли в первоначальном бюджете. Они появляются уже в процессе работы и создают три проблемы:

  • Сдвигают сроки: проект затягивается на недели и месяцы.

  • Увеличивают общую сумму: приходится постоянно доплачивать.

  • Выматывают команду: сотрудники устают от беспорядка и неудач.

Откуда берутся эти скрытые расходы? Разберем по пунктам

1. Подготовка данных — основа порядка

Проблема: в старой системе или в таблицах всегда есть беспорядок: дубликаты, старые и неполные данные. Если перенести все как есть в новую ERP, то проблемы переедут вместе с ними. Наводить порядок потом будет гораздо дольше и дороже.

Пример из практики: одна компания сэкономила время на очистке данных. После переноса оказалось, что тысячи позиций в справочнике повторяются или неполные. На исправление ушло больше месяца, а запуск системы отложился на целых два квартала.

2. Бесконечные доработки под старые привычки

Проблема: 1С:ERP — это программа с готовыми и проверенными решениями. Но часто компании хотят, чтобы она работала в точности так, как они привыкли. Каждая такая переделка стоит денег, а в будущем усложняет обновление системы.

Решение: важно отличать, какие правки действительно нужны для бизнеса, а какие — просто привычка. Лучше немного изменить свой процесс под программу, чем endlessly переделывать саму программу.

3. Обучение — это не один урок

Проблема: провели один семинар для сотрудников и на этом все? Этого мало. Людям нужно время, чтобы привыкнуть. Без постоянной поддержки они будут делать ошибки или постоянно отвлекать коллег вопросами.

Решение: нужно не просто обучить, а создать внутри компании группу своих экспертов, которые смогут помогать остальным. Это сэкономит много сил и денег в будущем.

4. Ваши сотрудники — главный ресурс

Проблема: руководство часто думает, что работать над внедрением будут только приглашенные специалисты. Это не так. Ваши бухгалтеры, менеджеры по закупкам и продажам будут тратить на проект больше половины своего рабочего времени: объяснять, тестировать, учиться.

Скрытая трата: их основная работа в это время будет стоять или делаться медленнее. Придется либо мириться с этим, либо оплачивать переработки.

Решение: заранее выделите сотрудников, которые будут заниматься проектом, и предусмотрите, кто будет выполнять их обычную работу.

5. Поддержка после запуска

Проблема: система запустилась, но сразу же появляются мелкие недоделки и вопросы. Если сразу отказаться от помощи внедренцев, компания останется один на один с проблемами.

Решение: обязательно планируйте бюджет на поддержку в первые несколько месяцев после запуска. Это как гарантийное обслуживание для нового сложного оборудования.

Поучительный пример: дорогое промедление

Что произошло: одна компания очень долго и тщательно собирала список пожеланий к системе — целых 9 месяцев. За это время многое внутри компании поменялось, некоторые ответственные сотрудники уволились.

Итог:

  • Внедрение отложили почти на год.

  • Общая стоимость проекта выросла.

  • Компания еще целый год работала по-старому, теряя время и деньги, которые могла бы сэкономить с новой системой.

Вывод: лучше начать с самого важного и запустить это быстрее, чем годами пытаться создать идеальный проект с первого раза.

Запишитесь на консультацию по автоматизации бизнес-процессов

Оставьте контакты и наши менеджеры с вами свяжутся:

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Главное, что нужно запомнить

Скрытые расходы есть всегда. Но ими можно управлять, если:

  1. Навести порядок в данных до начала переноса.

  2. Начинать с малого — запустить один самый важный модуль, а потом добавлять остальное.

  3. Выделить своих сотрудников для работы над проектом и поддержки коллег.

  4. Выбрать надежного партнера, который честно предупредит о рисках, а не того, кто назовет самую низкую начальную цену.

Помните: дополнительные траты — это часто не просто расходы, а инвестиции в то, чтобы система заработала быстрее и начала приносить пользу вашему бизнесу раньше.

Реклама: ООО «Трио», ИНН: 6322039268, erid: 2W5zFJKAnGY

Информации об авторе

ТРИО

ТРИО

Автоматизируем бизнес на платформе 1С

2 427 подписчиков47 постов

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет