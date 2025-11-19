Сколько на самом деле стоит внедрение 1С:ERP? Разбор скрытых расходов, о которых молчат

Эти скрытые расходы — не ошибка, а обычное дело для таких сложных проектов. Главное — знать о них заранее и быть готовым.

Это те расходы, которые не учли в первоначальном бюджете . Они появляются уже в процессе работы и создают три проблемы:

Что такое скрытые затраты и чем они плохи

Откуда берутся эти скрытые расходы? Разберем по пунктам

1. Подготовка данных — основа порядка

Проблема: в старой системе или в таблицах всегда есть беспорядок: дубликаты, старые и неполные данные. Если перенести все как есть в новую ERP, то проблемы переедут вместе с ними. Наводить порядок потом будет гораздо дольше и дороже. Пример из практики: одна компания сэкономила время на очистке данных. После переноса оказалось, что тысячи позиций в справочнике повторяются или неполные. На исправление ушло больше месяца, а запуск системы отложился на целых два квартала.

2. Бесконечные доработки под старые привычки

Проблема: 1С:ERP — это программа с готовыми и проверенными решениями. Но часто компании хотят, чтобы она работала в точности так, как они привыкли. Каждая такая переделка стоит денег, а в будущем усложняет обновление системы. Решение: важно отличать, какие правки действительно нужны для бизнеса, а какие — просто привычка. Лучше немного изменить свой процесс под программу, чем endlessly переделывать саму программу.

3. Обучение — это не один урок

Проблема: провели один семинар для сотрудников и на этом все? Этого мало. Людям нужно время, чтобы привыкнуть. Без постоянной поддержки они будут делать ошибки или постоянно отвлекать коллег вопросами. Решение: нужно не просто обучить, а создать внутри компании группу своих экспертов, которые смогут помогать остальным. Это сэкономит много сил и денег в будущем.

4. Ваши сотрудники — главный ресурс

Проблема: руководство часто думает, что работать над внедрением будут только приглашенные специалисты. Это не так. Ваши бухгалтеры, менеджеры по закупкам и продажам будут тратить на проект больше половины своего рабочего времени: объяснять, тестировать, учиться. Скрытая трата: их основная работа в это время будет стоять или делаться медленнее. Придется либо мириться с этим, либо оплачивать переработки. Решение: заранее выделите сотрудников, которые будут заниматься проектом, и предусмотрите, кто будет выполнять их обычную работу.

5. Поддержка после запуска