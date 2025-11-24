Почему 80% внедрений 1С тормозят на старте — и как этого избежать

1. Нет единого центра принятия решений

В проекте всегда задействованы многие: финансовый директор, главный бухгалтер, руководители отделов продаж и закупок, IT-специалист. Каждый смотрит на систему со своей колокольни и продвигает свои интересы. IT хочет технологичности, бухгалтерия — строгого соответствия законодательству, продажники — удобства и скорости. В результате — бесконечные споры, противоречивые требования и отсутствие единого вектора.

Решение: назначьте с самого начала проектного менеджера от бизнеса. Это должен быть не технический координатор, а уполномоченный представитель руководства (например, финансовый директор или заместитель генерального), который обладает компетенциями и полномочиями принимать окончательные решения, находить компромиссы между департаментами и нести ответственность за результат.