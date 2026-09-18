Что делать, если поставщик выставил общий счет-фактуру на ТМЦ и услуги по их доставке

1. ТЗР на себестоимость закупаемых ТМЦ

Наиболее распространенным направлением списания ТЗР — является списание на себестоимость закупаемых ТМЦ, в результате приобретения которых и были понесены данные расходы, в таком случае поступление ТМЦ и ТЗР в 1С:ERP следует отражать разными документами, в рабочем месте «Документы продажи (все)» раздела Закупки:

Создается документ «Приобретение товаров и услуг», при помощи кнопки «Создать», для отражения приобретения ТМЦ на вкладке «Товары».

После проведения документа формируется себестоимость ТМЦ проводками по счетам бухгалтерского учета в соответствии с установленными ГФУ, в примере настройки ГФУ являются типовыми и аккумулируют себестоимость ТМЦ на сч. 41.01:

Для отражения приобретения ТЗР по доставке закупленных ТМЦ в рабочем месте «Документы продажи (все)» раздела Закупки необходимо создать документ «Приобретение услуг и прочих активов»:

В вкладке «Расходы и прочие активы» в столбце содержание в свободной форме указываются приобретаемые услуги, подразделение-получатель услуг, при необходимости — направление деятельности.

Важно! При отражении приобретения услуг, наиболее важным является верное определение статьи для списания расходов, в рассматриваемом примере возникновение расходов происходит «При приобретении», относятся «На себестоимость товаров», тип аналитики зависит от того, на какой документ поступления ТМЦ определено списывать расходы, в рассматриваемом примере списание расходов необходимо произвести на документ «Приобретение товаров и услуг», правило распределения так же выбирается хозяйственным субъектом в зависимости от потребностей.

При включении флага на «Контролировании заполнения аналитики» указание аналитики расходов становится обязательным при применении статьи расходов.

При выборе необходимой статьи расходов в столбце аналитики выбираем документ, на который предстоит списать понесенные расходы:

После проведения документа на основании настроек ГФУ себестоимость услуги аккумулирована на счете 41.ДР, для дальнейшего перераспределения расходов.

По результатам выполнения регламентного задания по закрытию месяца происходит распределение ТЗР на себестоимость ТМЦ, в рассматриваемом примере формируется проводка Дт 41.01 Кт 41.ДР 5 000 руб.

После регистрации указанных документов можно зарегистрировать один общий счет-фактуру, для этого на основании любого их документов создается счет-фактура (УПД):

В открывшемся документе указывается номер УПД поставщика, при помощи гиперссылки «Добавить» в поле «Документы-основания» вызывается список документов-оснований:

При помощи клавиши «Добавить» создается дополнительная строка, в которой при нажатием пикрограммы «...»/F4 вызывается перечень типов данных:

Из открывшегося перечнях документов выбранного типа данных выбираем необходимый документ:

После чего, зарегистрированный счет-фактура, аналогично полученного счет-фактуры от поставщика, содержит информацию о приобретенных ТМЦ и ТЗР.