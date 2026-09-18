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Что делать, если поставщик выставил общий счет-фактуру на ТМЦ и услуги по их доставке

Что делать, если поставщик выставил общий счет-фактуру на ТМЦ и услуги по их доставке

Сама сущность транспортно-заготовительных расходов (далее — ТЗР) не имеет физического воплощения и не предполагает их последующего хранения, в связи с чем стоимость таких расходов подлежит списанию на какую-либо статью расходов. 

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ТЗР могут списываться на себестоимость собственной продукции, или уменьшать финансовый результат, каждый хозяйствующий субъект самостоятельно определяет способ учета таких расходов, закрепляя его в учетной политике и создавая необходимую статью расходов в 1С.

1. ТЗР на себестоимость закупаемых ТМЦ

 Наиболее распространенным направлением списания ТЗР — является списание на себестоимость закупаемых ТМЦ, в результате приобретения которых и были понесены данные расходы, в таком случае поступление ТМЦ и ТЗР в 1С:ERP следует отражать разными документами, в рабочем месте «Документы продажи (все)» раздела Закупки:

Что делать, если поставщик выставил общий счет-фактуру на ТМЦ и услуги по их доставке

Создается документ «Приобретение товаров и услуг», при помощи кнопки «Создать», для отражения приобретения ТМЦ на вкладке «Товары».

Что делать, если поставщик выставил общий счет-фактуру на ТМЦ и услуги по их доставке
Что делать, если поставщик выставил общий счет-фактуру на ТМЦ и услуги по их доставке

После проведения документа формируется себестоимость ТМЦ проводками по счетам бухгалтерского учета в соответствии с установленными ГФУ, в примере настройки ГФУ являются типовыми и аккумулируют себестоимость ТМЦ на сч. 41.01:

Что делать, если поставщик выставил общий счет-фактуру на ТМЦ и услуги по их доставке

Для отражения приобретения ТЗР по доставке закупленных ТМЦ в рабочем месте «Документы продажи (все)» раздела Закупки необходимо создать документ «Приобретение услуг и прочих активов»:

Что делать, если поставщик выставил общий счет-фактуру на ТМЦ и услуги по их доставке

В вкладке «Расходы и прочие активы» в столбце содержание в свободной форме указываются приобретаемые услуги, подразделение-получатель услуг, при необходимости — направление деятельности.

Что делать, если поставщик выставил общий счет-фактуру на ТМЦ и услуги по их доставке

Важно! При отражении приобретения услуг, наиболее важным является верное определение статьи для списания расходов, в рассматриваемом примере возникновение расходов происходит «При приобретении», относятся «На себестоимость товаров», тип аналитики зависит от того, на какой документ поступления ТМЦ определено списывать расходы, в рассматриваемом примере списание расходов необходимо произвести на документ «Приобретение товаров и услуг», правило распределения так же выбирается хозяйственным субъектом в зависимости от потребностей.

При включении флага на «Контролировании заполнения аналитики» указание аналитики расходов становится обязательным при применении статьи расходов.

Что делать, если поставщик выставил общий счет-фактуру на ТМЦ и услуги по их доставке

При выборе необходимой статьи расходов в столбце аналитики выбираем документ, на который предстоит списать понесенные расходы:

Что делать, если поставщик выставил общий счет-фактуру на ТМЦ и услуги по их доставке

После проведения документа на основании настроек ГФУ себестоимость услуги аккумулирована на счете 41.ДР, для дальнейшего перераспределения расходов.

По результатам выполнения регламентного задания по закрытию месяца происходит распределение ТЗР на себестоимость ТМЦ, в рассматриваемом примере формируется проводка Дт 41.01 Кт 41.ДР 5 000 руб.

Что делать, если поставщик выставил общий счет-фактуру на ТМЦ и услуги по их доставке

После регистрации указанных документов можно зарегистрировать один общий счет-фактуру, для этого на основании любого их документов создается счет-фактура (УПД):

Что делать, если поставщик выставил общий счет-фактуру на ТМЦ и услуги по их доставке

 В открывшемся документе указывается номер УПД поставщика, при помощи гиперссылки «Добавить» в поле «Документы-основания» вызывается список документов-оснований:

Что делать, если поставщик выставил общий счет-фактуру на ТМЦ и услуги по их доставке

При помощи клавиши «Добавить» создается дополнительная строка, в которой при нажатием пикрограммы «...»/F4 вызывается перечень типов данных:

Что делать, если поставщик выставил общий счет-фактуру на ТМЦ и услуги по их доставке

Из открывшегося перечнях документов выбранного типа данных выбираем необходимый документ:

Что делать, если поставщик выставил общий счет-фактуру на ТМЦ и услуги по их доставке

После чего, зарегистрированный счет-фактура, аналогично полученного счет-фактуры от поставщика, содержит информацию о приобретенных ТМЦ и ТЗР.

Что делать, если поставщик выставил общий счет-фактуру на ТМЦ и услуги по их доставке

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2. ТЗР списываются на финансовый результат

При установлении в учетной политике хозяйствующего субъекта варианта распределения ТЗР на финансовый результат, регистрация приобретения таких услуг может быть отражена в одном документе «Приобретения товаров и услуг», при условии создании соответствующей позиции номенклатуры с типом номенклатуры «Услуга»:

Что делать, если поставщик выставил общий счет-фактуру на ТМЦ и услуги по их доставке

При выборе номенклатурных позиций с таким типом, в документе Приобретения товаров и услуг становится обязательным для заполнения поля подразделения-получателя расходов и статьи на расходы.

Что делать, если поставщик выставил общий счет-фактуру на ТМЦ и услуги по их доставке

Основными отличием от статьи расходов, использованной в предыдущем примере, является отнесение ее «На расходы текущего периода (через распределение)», а так же правило распределения, в котором источником данных выступает финансовый результат.

Что делать, если поставщик выставил общий счет-фактуру на ТМЦ и услуги по их доставке
Что делать, если поставщик выставил общий счет-фактуру на ТМЦ и услуги по их доставке

Такие расходы будут распределены на финансовый результат после выполнения регламентированных операций по закрытию месяца, при условии наличия выручки.

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