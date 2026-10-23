Оптимизация контура снабжения в 1С:ERP: кейс по устранению дисбаланса запасов для производителя автокомпонентов

Перед нашей командой была поставлена задача оптимизировать контур закупок. Специфика заказчика заключается в многоуровневом производстве: из ограниченного пула марок металла изготавливаются сотни промежуточных заготовок и сварных узлов, в том числе с использованием давальческой схемы производства.
В ходе анализа бизнес-процессов было выявлено, что стандартные алгоритмы планирования обеспечения в 1С:ERP не в полной мере учитывали специфику межоперационного баланса. В данном кейсе мы рассмотрим, как локальная аналитическая доработка помогла устранить эту системную проблему.
Анализ проблемы: системное ограничение «линейного» планирования
Стандартный расчет по планам производства в 1С:ERP опирается на линейный алгоритм. Система берет за основу объем финального заказа на готовую продукцию, утвержденный на плановый период, и осуществляет автоматическое разузлование до уровня базовых сырьевых компонентов на основе действующих ресурсных спецификаций.
Однако в этой схеме присутствует критическая «слепая зона» — алгоритм не учитывает состояние промежуточных звеньев производственной цепи:
Складские остатки уже изготовленных полуфабрикатов (ПФ): детали и заготовки, которые были выпущены в предыдущих периодах с профицитом или остались на складах в результате оптимизации размера производственных партий (например, минимального тиража штамповки для снижения издержек на наладку прессов).
Объемы в незавершенном производстве (НЗП): детали, уже запущенные в работу и находящиеся на межоперационных складах или смежных технологических участках (гальваника, термообработка).
Пример дисбаланса: Для финальной сборки партии узлов подвески требуется 10 000 единиц полуфабриката «Рычаг». По спецификации на этот объем необходимо 5 тонн листового проката. Типовой алгоритм 1С:ERP автоматически формирует потребность на закупку всех 5 тонн металла, игнорируя тот факт, что на межоперационном складе уже физически находится 4 000 готовых отштампованных рычагов, не востребованных ранее из-за корректировки графика главного конвейера.
Как решалась задача до автоматизации (процесс «AS-IS»)
До внедрения нашего решения специалисты отдела закупок понимали эту проблему и корректировали заказы поставщикам вручную. Это был трудоемкий рутинный процесс, который строился по следующему алгоритму:
1. Поиск вхождений материала. Закупщик брал конкретную марку стали и через стандартные функции системы выбирал все Ресурсные спецификации (РС), в которых данный материал использовался в качестве исходного сырья.
2. Анализ дерева полуфабрикатов. В Excel был выгружен перечень всех промежуточных полуфабрикатов и узлов до готовой продукции.
3. Кросс-анализ остатков. Имея на руках список ПФ, логист открывал отчеты по складским остаткам и незавершенному производству и просматривал, сколько готовых деталей сейчас фактически лежит в буферных зонах и цехах. Для быстрой оценки перед оформлением заказа использовалось дерево ресурсной спецификации на готовую продукцию.
4. Ручной пересчет. Найденные остатки в штуках пересчитывались в килограммы проката и уменьшали итоговый заказ поставщикам.
Минусы ручного подхода: На сбор таких данных по одной позиции уходило много времени. При широкой номенклатуре деталей (сотни наименований) логисты физически не успевали провести глубокий анализ по всему перечню материалов. В результате ручной контроль применялся только к самым дорогим позициям, а по остальным — предприятие продолжало переплачивать за избыточные запасы. Риск человеческой ошибки из-за невнимательности при ручном сведении таблиц оставался высоким.
Архитектура решения: инвертированное дерево спецификации
Чтобы предоставить отделу снабжения инструмент оперативной верификации планов без трудоемких ручных расчетов, наши специалисты спроектировали аналитический отчет «Остатки материалов и КИ».
В основу решения была заложена структура разузлования ресурсных спецификаций, но выстроенная в обратном (инвертированном) порядке. Если классическая спецификация показывает, из чего состоит узел, то разработанный отчет демонстрирует, куда именно входит исходный металл.
Логика построения отчета:
Базовый уровень (Уровень 0): Закупаемая номенклатурная позиция сырья (например, профиль).
Иерархическая структура (Дерево): Система динамически строит иерархию всех полуфабрикатов разных уровней передела, где применяется данный металл — от первичной заготовки до финального автокомпонента верхнего уровня.
Синхронизация метрик (Шт. ➔ Кг): Производственные цеха мыслят штуками деталей, а поставщики отпускают металл в тоннах. Отчет выполняет функцию автоматического пересчета выводит в единой строке количество полуфабриката в штуках и рассчитывает эквивалентный вес исходного сырья с учетом нормы расхода.
В отчете можно выбрать дату, на которую рассчитываются остатки и перечень складов.
Ключевые итоги автоматизации:
Оперативный контроль межоперационных остатков: Сотрудники отдела закупок получили возможность оперативно сопоставлять плановую потребность в сырье с фактическим наличием полуфабрикатов на межоперационных складах.
Повышение гибкости (Управление рисками): В случае задержки поставки конкретного материала логист за секунды определяет по дереву применяемости перечень «пострадавших» деталей. Информация передается диспетчерам для оперативной переналадки оборудования под другие доступные заказы. Производство избегает простоев.
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Данный кейс наглядно демонстрирует: эффективная автоматизация производственных процессов не всегда требует радикальной и дорогостоящей перестройки информационной системы. Часто результат достигается за счет глубокого понимания бизнес-логики и точечной адаптации типовых инструментов под реальные задачи сотрудников.
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