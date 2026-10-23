Оптимизация контура снабжения в 1С:ERP: кейс по устранению дисбаланса запасов для производителя автокомпонентов

Как решалась задача до автоматизации (процесс «AS-IS»)

До внедрения нашего решения специалисты отдела закупок понимали эту проблему и корректировали заказы поставщикам вручную. Это был трудоемкий рутинный процесс, который строился по следующему алгоритму:

1. Поиск вхождений материала. Закупщик брал конкретную марку стали и через стандартные функции системы выбирал все Ресурсные спецификации (РС), в которых данный материал использовался в качестве исходного сырья.

Рис. 1 Применение номенклатуры в спецификациях

2. Анализ дерева полуфабрикатов. В Excel был выгружен перечень всех промежуточных полуфабрикатов и узлов до готовой продукции.

3. Кросс-анализ остатков. Имея на руках список ПФ, логист открывал отчеты по складским остаткам и незавершенному производству и просматривал, сколько готовых деталей сейчас фактически лежит в буферных зонах и цехах. Для быстрой оценки перед оформлением заказа использовалось дерево ресурсной спецификации на готовую продукцию.

Рис. 2 Дерево спецификации с остатками

4. Ручной пересчет. Найденные остатки в штуках пересчитывались в килограммы проката и уменьшали итоговый заказ поставщикам.

Минусы ручного подхода: На сбор таких данных по одной позиции уходило много времени. При широкой номенклатуре деталей (сотни наименований) логисты физически не успевали провести глубокий анализ по всему перечню материалов. В результате ручной контроль применялся только к самым дорогим позициям, а по остальным — предприятие продолжало переплачивать за избыточные запасы. Риск человеческой ошибки из-за невнимательности при ручном сведении таблиц оставался высоким.