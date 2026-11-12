Самое главное:
В 1С:УТ есть отчеты по продажам, прибыли, закупкам, складским запасам, финансам и взаиморасчетам.
Анализ продаж помогает определить наиболее прибыльные товары, оценить рентабельность и результаты работы менеджеров.
Складские отчеты позволяют контролировать остатки, оборачиваемость товаров и планировать закупки.
Финансовая отчетность дает возможность отслеживать задолженность контрагентов, движение денег и риски кассовых разрывов.
В 1С:УТ ПРОФ доступен Монитор целевых показателей для сравнения плана и факта. Стандартные отчеты также настраиваются под задачи компании.
Какие отчеты доступны руководителю в 1С:УТ
«1С:Управление торговлей» включает готовые аналитические отчеты, которые формируются по данным учета. С их помощью руководитель отслеживает результаты работы компании, выявляет проблемы и контролирует выполнение планов.
Основные группы отчетов:
По продажам и прибыли. Показывают объемы реализации, выручку, валовую прибыль и рентабельность. По данным этих отчетов руководитель может оценить результаты продаж по товарам, клиентам и менеджерам.
По закупкам. Позволяют контролировать заказы поставщикам, поступление товаров и выполнение обязательств.
По складу и товарным запасам. Отражают остатки, доступность товаров и оборачиваемость запасов. Помогают обнаружить дефицит и товары, которые долго лежат на складе.
По финансам и взаиморасчетам. Содержат сведения о поступлениях и выплатах, задолженности покупателей и обязательствах перед поставщиками, доходах и расходах компании.
Отчеты настраиваются под задачи бизнеса. Например, руководитель может выбрать период, определенный склад или группу товаров, чтобы проанализировать показатели отдельно.
Разберем различные виды отчетов подробнее.
Отчеты по продажам и прибыли
В 1С:УТ руководитель может оценить выручку, себестоимость и рентабельность продаж, сравнить результаты менеджеров и определить самые прибыльные товары.
Основные отчеты для анализа продаж и прибыли:
Отчет
Что показывает
Для чего пригодится
Валовая прибыль предприятия
Выручку, себестоимость, валовую прибыль и рентабельность
Определить, какие товары, клиенты и подразделения приносят больше прибыли
Валовая прибыль по оплате отгрузок
Валовую прибыль с учетом оплаты отгруженных товаров
Оценить финансовый результат по оплаченным отгрузкам
Ведомость по распоряжениям на отгрузку
Количество и стоимость заказанных и отгруженных товаров, выручку и себестоимость по заказам
Найти заказы, по которым отгрузка еще не завершена, и проконтролировать их выполнение
Один из основных инструментов — отчет «Валовая прибыль предприятия». В нем данные можно сгруппировать по номенклатуре, клиентам, менеджерам или подразделениям.
Например, одна товарная группа приносит высокую выручку, но имеет низкую рентабельность. Другая продается меньше, зато обеспечивает большую валовую прибыль. Сравнение показателей поможет руководителю пересмотреть ассортимент, цены или условия закупок.
При анализе учитывайте, что валовая прибыль не равна чистой прибыли компании. Она отражает разницу между выручкой и себестоимостью продаж, но не все расходы бизнеса. Кроме того, для получения достоверных показателей себестоимости нужно корректно отражать затраты и выполнять расчет себестоимости за отчетный период.
Отчеты по товарам и складским запасам
Эта группа отчетов нужна, чтобы контролировать складские остатки, отслеживать оборачиваемость товаров и планировать закупки. Отслеживая показатели, руководитель может избежать дефицита востребованных позиций и сократить расходы на хранение излишков.
Для анализа запасов в 1С:УТ есть следующие отчеты:
«Остатки и доступность товаров». Показывает количество товаров на складах, резервы под заказы и доступный для продажи остаток. Например, на складе числится 100 единиц товара, но 70 уже зарезервированы покупателями. Для новых заказов остаются только 30 единиц.
«Оборачиваемость запасов на складе». Позволяет оценить, насколько быстро расходуются товарные запасы. В отчете отражаются период и коэффициент оборачиваемости, среднедневное потребление. Руководитель видит позиции, которые долго лежат на складе, и может скорректировать объемы закупок.
«Товарный календарь». Отображает запланированные поступления и отгрузки по датам. Помогает проверить, хватит ли запасов для выполнения заказов и когда потребуется очередная поставка.
«ABC/XYZ-анализ номенклатуры». Разделяет товары по значимости и стабильности спроса. ABC-анализ выделяет наиболее важные позиции по выбранному показателю, например выручке, а XYZ-анализ оценивает равномерность спроса. Результаты показывают, какие товары стоит постоянно поддерживать в наличии, а какие закупать небольшими партиями.
«Условия закупок». Содержит зарегистрированные цены разных поставщиков на одинаковые товары. Руководитель сравнивает предложения и выбирает наиболее выгодные условия закупки.
Например, если отчет показывает низкую оборачиваемость определенной группы товаров, руководитель может сократить следующую закупку или запустить распродажу. А при недостатке доступных остатков ходовой продукции — пересмотреть объемы и сроки поставок.
Специалисты «ТРИО» помогут внедрить программу «1С:Управление торговлей» и адаптировать ее под процессы компании. Команда перенесет данные из старых систем, настроит интеграции с другими сервисами и обучит сотрудников. После запуска специалисты продолжат сопровождать программу, помогут с обновлениями и доработками. У компании более 18 лет опыта работы с 1С.
Отчеты по финансам и взаиморасчетам
Отчеты показывают, сколько денег компания получила и потратила, какие суммы ей должны покупатели и сколько предстоит выплатить поставщикам. Эти данные помогают контролировать просроченную задолженность и планировать предстоящие платежи.
1С:УТ включает:
«Ведомость расчетов с клиентами» и «Ведомость расчетов с поставщиками». Отражают состояние взаиморасчетов за выбранный период, включая возникновение и погашение задолженности. Позволяют проверить, сколько покупатели должны компании и какие обязательства есть перед поставщиками.
«Задолженность клиентов по срокам» и «Задолженность поставщикам по срокам». Показывают суммы задолженности с разбивкой по срокам. Руководитель видит, какие покупатели задерживают оплату и насколько просрочены обязательства перед поставщиками.
«Платежная дисциплина клиентов». Помогает оценить соблюдение покупателями согласованных сроков оплаты. На основании отчета руководитель может пересмотреть условия отсрочки платежа для ненадежных контрагентов.
«Ведомость по денежным средствам». Отражает остатки денег на счетах и в кассах, поступления, выплаты и средства в пути. Позволяет оценить текущее состояние денежных средств компании.
«Движения денежных средств». Показывает денежные потоки за выбранный период с детализацией по статьям. Помогает определить основные источники поступлений и направления расходов.
Для оценки общего финансового результата в 1С:УТ предусмотрен «Управленческий отчет о прибылях и убытках». Он помогает проанализировать доходы и расходы компании, оценить прибыль за выбранный период. В отличие от отчета по валовой прибыли, здесь учитываются и другие расходы бизнеса в соответствии с настройками управленческого учета.
Дополнительно программа включает «Платежный календарь». Это инструмент планирования, который показывает ожидаемые поступления и предстоящие выплаты. С его помощью руководитель может заранее обнаружить риск кассового разрыва. Например, через неделю компании предстоит оплатить крупную поставку, но поступления от покупателей ожидаются позднее. Платежный календарь поможет выявить нехватку средств и заранее пересмотреть сроки расчетов.
Как руководителю отслеживать ключевые показатели бизнеса
Кроме стандартных отчетов, в версии ПРОФ доступен Монитор целевых показателей. Он собирает ключевые показатели компании на одной панели, чтобы руководитель мог сравнивать фактические результаты с плановыми и отслеживать динамику. При этом не приходится каждый раз открывать несколько отдельных отчетов.
В мониторе доступны следующие возможности:
Отслеживание показателей. На одной панели отображаются выбранные данные, например валовая прибыль, оборачиваемость запасов и сроки погашения задолженности.
Сравнение плана и факта. Для показателей задаются целевые значения, с которыми программа сопоставляет фактические результаты. Это помогает обнаружить отклонения.
Анализ динамики. Руководитель видит, как меняются показатели за определенные периоды. Результаты отображаются в виде таблиц и диаграмм.
Детализация данных. По отдельному показателю формируется подробный отчет. Это позволяет разобраться в причинах изменений.
В программе предусмотрена автоматическая рассылка монитора целевых показателей. Отчет отправляется по электронной почте в соответствии с настроенным расписанием, например каждое утро. Благодаря этому руководитель получает актуальные данные без ручного формирования отчетов.
Как настроить отчеты в 1С:УТ
Стандартные отчеты в 1С:УТ настраиваются под задачи руководителя. Например, можно проанализировать продажи определенной группы товаров, сравнить показатели за несколько месяцев или посмотреть задолженность конкретного клиента.
Для настройки отчета выполните следующие действия:
Выберите отчет. Откройте список отчетов в соответствующем разделе программы, например «Продажи» или «Склад».
Укажите период. Задайте даты, за которые хотите получить данные: неделю, месяц, квартал или произвольный интервал.
Настройте отборы. Ограничьте данные по организации, складу, клиенту или другим параметрам, доступным в выбранном отчете.
Выберите группировки и показатели. Например, сгруппируйте продажи по менеджерам, чтобы сравнить результаты их работы.
Сформируйте отчет. Проверьте полученные данные и при необходимости скорректируйте параметры.
Если руководитель регулярно использует отчет с одинаковыми настройками, их можно сохранить в отдельном варианте. Тогда при следующем обращении не придется заново выбирать группировки и отборы.
Если стандартных отчетов недостаточно для анализа бизнеса, специалисты компании «ТРИО» помогут адаптировать 1С под ваши задачи. Они проверят возможности типовой конфигурации, а при необходимости доработают отчеты в 1С с учетом показателей, которые важно отслеживать руководителю.
Почему данные в отчетах могут быть неверными
Если показатели в отчете не совпадают с ожидаемыми, сначала проверьте период и установленные отборы. Например, в настройках может быть выбран только один склад или подразделение, хотя руководителю требуются данные по всей компании.
Другая возможная причина — ошибки в учете. Убедитесь, что поступления, отгрузки, возвраты и оплаты отражены в программе, а необходимые документы проведены. Если анализируете валовую прибыль, дополнительно проверьте расчет себестоимости за отчетный период.
Для сравнения результатов за разные периоды используйте одинаковые настройки отчетов. Это поможет избежать расхождений из-за разных отборов и группировок.
Читайте также:
Основные программы для финансового учета в небольшом бизнесе
Зачем в 1С включен универсальный отчет и как его использовать
Запишитесь на консультацию по автоматизации бизнес-процессов
Оставьте контакты и наши менеджеры с вами свяжутся:
Реклама: ООО «Трио», ИНН 6322039268, erid: 2W5zFHVZLMG