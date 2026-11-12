Отчеты по продажам и прибыли

В 1С:УТ руководитель может оценить выручку, себестоимость и рентабельность продаж, сравнить результаты менеджеров и определить самые прибыльные товары.

Основные отчеты для анализа продаж и прибыли:

Отчет Что показывает Для чего пригодится Валовая прибыль предприятия Выручку, себестоимость, валовую прибыль и рентабельность Определить, какие товары, клиенты и подразделения приносят больше прибыли Валовая прибыль по оплате отгрузок Валовую прибыль с учетом оплаты отгруженных товаров Оценить финансовый результат по оплаченным отгрузкам Ведомость по распоряжениям на отгрузку Количество и стоимость заказанных и отгруженных товаров, выручку и себестоимость по заказам Найти заказы, по которым отгрузка еще не завершена, и проконтролировать их выполнение

Один из основных инструментов — отчет «Валовая прибыль предприятия». В нем данные можно сгруппировать по номенклатуре, клиентам, менеджерам или подразделениям.

Например, одна товарная группа приносит высокую выручку, но имеет низкую рентабельность. Другая продается меньше, зато обеспечивает большую валовую прибыль. Сравнение показателей поможет руководителю пересмотреть ассортимент, цены или условия закупок.

При анализе учитывайте, что валовая прибыль не равна чистой прибыли компании. Она отражает разницу между выручкой и себестоимостью продаж, но не все расходы бизнеса. Кроме того, для получения достоверных показателей себестоимости нужно корректно отражать затраты и выполнять расчет себестоимости за отчетный период.