Как оформить и оплатить однодневную командировку в 2025

Оформляют однодневную командировку так же, как и многодневную:

Шаг 1. Издайте приказ о направлении в командировку. Форма приказа — произвольная или унифицированная T-9 или Т-9а.

В приказе о командировке укажите ФИО и должность работника, куда, на какой срок и зачем он едет. Если есть другие важные детали, например, кто оплачивает поездку или из какого источника финансирования, тоже укажите их.

Скачать шаблон приказа на командировку.

Зарегистрируйте приказ в журнале регистрации. Отдельный журнал для приказов на командировки можно не вести. Их можно объединить в одну книгу вместе, например, с приказами на отпуск, так как у них одинаковый срок хранения — 5 лет (ст. 434 Перечня, утв. приказом Росархива от 20.12.2019 № 236).

Но если речь идет о командировке сотрудника, который работает на вредной или опасной работе, то такой приказ нужно зарегистрировать в журнале с приказами, срок хранения которых — 50 и 75 лет.

Шаг 2. Получите согласие сотрудника на командировку, если планируете командировать: родителей-одиночек с детьми до 5 лет; матерей с детьми до 3 лет; инвалидов; лиц, ухаживающих за инвалидами; родителей детей до 14 лет (при отсутствии второго родителя, его вахтовой работе или мобилизации); родителей троих и более детей до 18 лет, пока младшему не исполнится 14; на выходные дни.



Также сообщите работнику о праве отказа.

Шаг 3. Выдайте сотруднику аванс на командировочные расходы наличными из кассы предприятия или перечислите деньги на карту. Основание для аванса — приказ о командировке или заявление работника. Обязанность работодателя — взять на себя все расходы, связанные с командировкой. В случае с однодневной поездкой по России из числа командировочных расходов исключаются суточные. При однодневных загранкомандировках работодатель обязан выплатить половину нормы суточных (п. 20 Положения, утв. постановлением Правительства от 13.10.2008 № 749).

Какую сумму выдать, также зависит от того:

1. Как решен вопрос с проездом. Если билеты оплачены работодателем заранее, то на проезд деньги не выдавайте.

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2. Какие задачи у сотрудника в командировке, могут ли ему понадобиться деньги для решения рабочих вопросов в поездке.

Шаг 4. Сделайте отметку в табеле. Если используете унифицированную форму Т-12 или Т-13 день поездки обозначьте символом «К» или кодом «06». Если командировка пришлась на выходной, то кодами «РВ» или «03».

Шаг 5. Получите от командированного документы, подтверждающие траты, и авансовый отчет с расчетом суммы к доплате или возврату.