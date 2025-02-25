Как отправить в командировку внештатного сотрудника

Составлять документ о служебной поездке нужно с соблюдением ст. 709 ГК, где прописано, что выплаты, включенные в договор, предполагают:

аренду жилья;

стоимость проезда;

дополнительные расходы, подтвержденные документами;

вознаграждение за работу.

В договоре должен быть отражен порядок выплаты компенсации — в сумме вознаграждения, либо отдельно от нее. От выбранного типа зависит порядок удержания НДФЛ, налога на прибыль и начисления страховых взносов.

Бюджет на поездку лучше обсудить с исполнителем заранее и внести аванс. Так вы избежите недопонимания и переплат за отели и билеты со стороны подрядчика.