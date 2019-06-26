Упрощенцы освобождены от НДС по госконтракту

Добрый день, коллеги.

Вам придется самим принять решение. А так как вопрос крайне важный, то я даже комментировать это судебное решение не буду.

О чем идет речь, ребята? Допустим, бизнесмен на упрощенке выигрывает тендер. Сумма была указана с НДС, и после этого организаторы торгов пытаются выдернуть его из цены. Также хотят переписать контракт и заплатить ему без НДС. Они говорят: «Хорошо, мы цену оставляем с НДС, но ты его отдай в бюджет». Бизнесмен говорит: «Подождите, я работаю на упрощенке, и согласно статье 346.11 НК РФ, не являюсь плательщиком НДС». И таких бизнесменов начинают прессовать.

Моего мнения здесь не будет, и тех двух абзацев из Определения Верховного суда которые я процитирую, вам будет достаточно. Дальше я попрошу вас дать этому ролику максимальный репост, и чтобы вы поставили лайки. Потому что у нас огромное количество бизнесменов в стране, которые участвуют в тендерах, вляпываются на ровном месте из-за многочисленных толкований этих моментов налоговиками и организаторами торгов. А теперь, благодаря этому определению, я надеюсь, что в этой области у нас будет больше порядка.

Определение Верховного суда РФ от 30 мая 2019 года №305-ЭС19-391. Документ довольно объемный, я процитирую вам два абзаца из этого документа.

«С учетом приведенных положений Закона о контрактной системе любой участник закупки, в том числе тот, который освобожден от уплаты налога на добавленную стоимость и применяет упрощенную систему налогообложения, вправе участвовать в закупке для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Контракт по итогам аукциона заключается и оплачивается заказчиком по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, вне зависимости от применяемой данным участником системы налогообложения. Корректировка заказчиком цены контракта, предложенной юридическим лицом, применяющим упрощенную систему налогообложения, при проведении аукциона, а также при заключении государственного или муниципального контракта с таким участником размещения заказа не допускается, и поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) оплачиваются по цене, указанной в контракте».

А теперь процитирую абзац про НДС: «Указание предприятием в проекте контракта цены, включающей налог на добавленную стоимость, также не свидетельствует о нарушении прав участника закупки, поскольку не возлагает на участника закупки, применяющего упрощенную систему налогообложения, безусловной обязанности по исчислению и уплате налога на добавленную стоимость. В силу пункта 5 статьи 173 Налогового кодекса и правовой позиции, выраженной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 03.06.2014 N 17-П, такого рода обязанность может возникнуть лишь при выставлении налогоплательщиком по своей инициативе счета-фактуры с выделенной в нем суммой налога». А если он по своей инициативе счета-фактуру не выставляет, то НДС в бюджет не платит. Вот и все.

Я специально ушел от того, чтобы комментировать данное определение Верховного суда. Я просто процитировал тупо два абзаца, отвечающих на два вопроса:

Имеют ли право они цену корректировать? Нет, не имеют, если вы работаете на упрощенке, а там был НДС.

Надо ли вам платить НДС? Нет, не надо.

Не хочу больше вдаваться в какие бы то ни было дебри, потому что я на этот счет знаю много вариантов того, как налоговики сейчас начнут искать нормативную базу, подтверждающую их правоту. Заставить бизнесмена на упрощенке заплатить родине НДС. И более того, я сам готов вам эту логику привести. Такая логика действительно существует. Хотя бы в силу косвенной природы НДС, описанную в главе 21 НК РФ. Но зачем нам искать лазейки, если теперь ВС РФ поставил точку? Давайте просто будем следовать решению суда, тем более, что оно на стороне бизнесменов.

Если вам ролик пошел на пользу, ставьте лайки и сделайте репост этому ролику. Потому что, с подобной ситуацией сталкиваются сотни тысяч бизнесменов РФ, участвующих в торгах.

Спасибо и удачи в делах.