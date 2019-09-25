Как Татьяна Ивановна отбила в суде доначисления

Добрый день, друзья. Есть одна хорошая новость.

Если физлицо ведет предпринимательскую деятельность, например, сдает недвижку в аренду или просто получает деньги на свою карточку (за исключением переводов от родственников в виде подарка), то налоговики таким физлицам доначисляют НДС и НДФЛ. Я неоднократно говорил, на этот счет огромное количество нормативной базы: и ст. 2, ст. 23 ГК РФ, ст. 11 НК РФ, судебная практика и тд.

Тут налоговики правы, так написано в законе, ничего не поделаешь. Но есть один момент, который суд не упустил, огромное ему спасибо за это. Давайте на это судебное решение посмотрим: Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 21 августа 2019 года №Ф07-8918/2019 по делу №А42-2158/2018. Индивидуальный предприниматель, ее зовут Татьяна Ивановна, за несколько лет до того, как стать ИП-шницей, продала два нежилых помещения. Налоговики узнали об этом и посчитали, что продажа этих нежилых помещений подпадает под предпринимательскую деятельность. Они потребовали от Татьяны Ивановны заплатить НДС в размере больше 10 млн рублей и НДФЛ – больше 6 млн рублей, плюс штраф, пеня. Сумасшедший дом!

Татьяна Ивановна или ее юристы оказались большими молодцами. Они заявили, что инспекция переквалифицировала сделки, изменив статус и характер деятельности гражданки, но не изменив систему налогообложения. Гражданка с решениями ФНС не согласилась и обжаловала его в суде. Она указала на то, что, поскольку инспекция переквалифицировала сделки таким образом, то на основании пп. 3 п. 2 ст. 45 НК РФ инспекция должна была взыскивать начисленную сумму налогов только через суд, а не напрямую. Так как порядок взыскания нарушен, решение инспекторов должно быть признано недействительным.

И суд встал на сторону Татьяны Ивановны – простил ей 10 млн рублей НДС, 6 млн рублей НДФЛ, простил ей штраф и пени. Огромное спасибо Арбитражному суду Северо-Западного округа. А Постановление 21 августа 2019 года №Ф07-8918/2019 поможет всем остальным налогоплательщикам, которые тоже вляпались в подобные ситуации, отстаивать свои права. «Согласно правовой позиции Президиума ВАС Российской Федерации, изложенной в постановлении от 16.07.2013 № 3372/13, судебный порядок взыскания налогов, доначисленных в результате переквалификации сделки, совершенной налогоплательщиком, или статуса и характера его деятельности, призван обеспечить судебный контроль прежде всего за законностью доначисления таких налогов». Однозначно налоговики были не правы. Татьяна Ивановна со своими юристами и с судом права.

«Такой контроль может быть обеспечен как путем оспаривания решения о привлечении к ответственности или решения об отказе в привлечении к ответственности, так и путем обращения в арбитражный суд с заявлением о взыскании налога, доначисленного таким решением».

В данном случае, на момент принятия судом первой инстанции решения по настоящему делу отсутствовал вступивший в законную силу судебный акт по делу №А42-724/2018, а следовательно, не был обеспечен судебный контроль за законностью доначисления налогов.

«При таких обстоятельствах суд первой инстанции разрешил спор с правильным применением норм материального права, обоснованно указав на нарушение Инспекцией положений подпункта 3 пункта 2 статьи 45 НК РФ и прав предпринимателя. Оснований для отмены решения суда в апелляционном порядке не имелось».

Если налоговики посчитали, что вы физлицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, и доначислили вам НДС и НДФЛ, то знайте: налоговики просто так взыскать с вас налоги не в праве. Они должны будут подать на вас в суд и взыскать налоги только по его решению. А если они попытаются это делать без суда, то суд будет на вашей стороне.

P.S. А про безопасность мы будем говорить на моем абсолютно новом семинаре, который состоится 31 октября – 1 ноября 2019 года. Я такие семинары провожу крайне редко. Посмотрите, он будет крайне интересным. И те данные, которые я буду давать на этом семинаре, вы их нигде все равно не найдете.

Спасибо, коллеги, и удачи в делах.