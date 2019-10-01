НДФЛ при продаже недвижимости: когда платить не надо

Добрый день, коллеги.

Это относится к любому человеку, у которого есть хоть какая-то недвижка. Если вы владели недвижкой, которая использовалась в предпринимательской деятельности, то при продаже вам придется заплатить налог, независимо от того, сколько лет вы ей владели. Но если эта недвижка была жильем «за исключением жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или доли (долей) в них…», то есть, если это имущество использовалось как для личных целей, так и для предпринимательских одновременно, то при продаже такого жилья налог платить не придется.

Процитирую вам Письмо Минфина РФ от 28 июня 2019 г. №03-04-05/47623 «Об НДФЛ при продаже нежилого помещения» так, чтобы вас не запутать. «При этом абзацем четвертым пункта 17.1 статьи 217 Кодекса (в редакции Федерального закона от 27.11.2018 N 425-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») установлено, что положения пункта 17.1 статьи 217 Кодекса не распространяются на доходы, получаемые физическими лицами от продажи, в частности, имущества (за исключением жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или доли (долей) в них, а также транспортных средств), непосредственно используемого в предпринимательской деятельности».

Если перечисленное имущество использовалось в предпринимательской деятельности, налог платить все равно не придется, при условии, если вы этим имуществом владели свыше 5 лет или 3 года, если это имущество было куплено до 1 января 2016 года.

В подтверждение своих слов процитирую: «…в соответствии с пунктом 4 статьи 217.1 Налогового кодекса, минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет пять лет, за исключением случаев, указанных в пункте 3 статьи 217.1 Кодекса. Для объектов недвижимого имущества, приобретённых в собственность до 1 января 2016 года, минимальный предельный срок владения таким имуществом составляет тир года. Пункт 17.1 статьи 217 Кодекса в редакции от 1 января 2016 года. Учитывая изложенное, если имущество находилось в собственности налогоплательщика в течение установленного срока владения и более, то есть три года и более, если куплено до 1 января 2016, либо 5 лет, если после 1 января 2016 куплено, а также в течение указанного срока не использовалась в предпринимательской деятельности, доход, полученный от продажи такого имущества, освобождается от налогообложения…» Так и есть. Подтверждаю. Замдиректора департамента Саакян прав.

Я постарался подобрать ту нормативную базу для вас, которая дает вам решение, чтобы сделать статью хоть немножко оптимистичной. Потому что все эти жесткие ужесточающие законы меня достали. Вот реально, достали.

На следующем семинаре, который я буду проводить 24-25 декабря, постараюсь давать решения. Потому что, на самом деле, последние 2 года я наблюдаю какую-то жуткую раздавленность и бизнесменов, и у сотрудников. Наблюдаю какое-то полное абсолютно неверие властям. Это не означает, что я на семинаре буду заставлять вас любить власть. Нет, коллеги. Но я постараюсь вам давать решения, чтобы сделать ситуацию более оптимистичной. Потому что спрятаться не получится. Уйти от ответственности не получится. Контролируется абсолютно все, включая платежи между физиками. Отсидеться не получится. Так что приходите на семинар и получите решения.

Спасибо, ребят, и удачи в делах.