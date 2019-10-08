Законопроект, увеличивающий нищету...

Добрый день, уважаемые коллеги.

Это отрицательная новость для работодателей и для граждан. Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов планирует разработать законопроект о запрете работы по совместительству.

Я нашел его интервью Парламентской газете:

«Сергей Алексеевич, почему вы хотите ограничить работы по совместительству?

— В первую очередь важно защитить работника от нагрузки, сохранить его жизнь и здоровье. Человек, работая в двух-трех местах, не успевает полноценно отдохнуть и восстановиться, что, естественно, отражается и на качестве его работы. Законодательство сегодня не содержит требований о том, что работодатель, у которого человек трудится по основному месту работы, обязан проверять наличие у него других мест работы и условия работы на них». Здесь должны быть ваши аплодисменты господину Вострецову за то, что он заботится о защите работников от нагрузки и хочет сохранить их здоровье и жизнь. Я уверен, вы уже аплодируете.

Я не буду целиком вам читать эту статью, но некоторые шедевры от господина Вострецова процитирую.

«Кроме сохраненного здоровья, какая еще польза будет гражданам?

— В том числе и материальная…» Вострецов выступает с законодательной инициативой запретить вам работать по совместительству с целью сохранить ваши жизнь и здоровье. А когда у него журналист Парламентской газеты спрашивает, какая еще будет польза, он отвечает: в том числе материальная. Я так понимаю, что вы, когда вам запретят работать по совместительству, будете больше зарабатывать.

Дальше он говорит: «…Зачастую у нас под совместительством скрывается обычная переработка и люди получают не те деньги, которые им действительно положены…» Вот, что ляпнул человек. Он сказал, что если вы не будете работать по совместительству, для вас будет материальная помощь? То есть вы работали на трех работах, будете теперь на одной работать, и вы станете больше зарабатывать? Что он имел в виду? Ну это же чушь полная! Вы работаете на одной работе 8 часов. Завтра у вас выходной, вы идете на подработку или вечером подрабатываете. Если данная законодательная инициатива станет законом, то люди просто будут больше нищать. Вот и все, что будет происходить. Вострецов полагает, что вы получите материальную выгоду от запрета работы по совместительству.

«Как вы полагаете, пришло ли время что-то изменить в законодательстве по вопросам совместительства?

— Вы знаете, на данный момент существуют различные точки зрения. Но по-моему, люди хотят, чтобы все было по справедливости…» Люди, вы хотите, чтобы запретили работу по совместительству? Вот Вострецов ссылается на вас, он говорит: люди хотят. Напишите внизу в комментариях, хотят ли люди?

Я вообще шалею от наших чиновников. То собираются ввести четырехдневную рабочую неделю, то собираются обязать работодателей за свой счет медпункты делать на работе или чтобы работодатели за свой счет создали комнату матери и ребенка в офисе. В Думе уже находится законопроект об увеличении страховых взносов на 1%, НДФЛ на 6%, сотни неналоговых платежей… Ну, такие заботливые!

В Парламентской газете приводится пример, что во Франции можно работать минимум 44 часа в неделю, в Германии от 48 до 60 часов в неделю. И ничего, никто не помер. Люди работают. Хочешь работать – работай, зарабатывай деньги. Хочешь работать полдня – работай полдня.

Запрещать людям работать, даже по совместительству – это совершать подавляющие действия против людей, приводя их к еще большей нищете.

Недавно наш восхитительный ВЦИОМ проводил опрос общественного мнения, и заявил, что более 75% россиян с трудом дотягивают до следующей зарплаты. Не то, чтобы что-то там откладывать. Господи, они сами признают, что у нас больше 20 млн человек живут за чертой бедности (а на самом деле их 40 млн). Теперь их собираются сделать еще более нищими. Ну, разве так можно?

Господин Вострецов, думаю, что ваша инициатива недостаточно проработана. А вы ведь еще являетесь председателем объединения профсоюзов России СОЦПРОФ. Дорогой мой человек, профсоюзы, наверно, должны настаивать на том, чтобы такие государственные конторы, как «Роснефть, «Газпром» наконец-то начали платить дивиденды в бюджет, чтобы там денег было побольше. Вы должны настаивать на том, чтобы бюджет раскошелился и начал платить нормальную зарплату учителям и врачам. Вы на этом должны настаивать, а не запрещать людям заработать три копейки, чтобы не сдохнуть.

Выскажитесь в комментариях, что вы думаете о замечательной инициативе члена комитета Госдумы по труду и социальной политике. Ведь он утверждает, что заботится о вас. Он хочет в первую очередь защитить вас от нагрузки, сохранить вам жизнь и здоровье, и при этом, он считает, что у вас будет материальная выгода. Я ничего не придумал. Я всего-навсего процитировал этого товарища…

Спасибо, коллеги, и удачи в делах.