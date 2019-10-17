Не поддавайтесь моде ненавидеть: девять хороших законов

Добрый день, уважаемые коллеги.

Поговорим сегодня о проекте «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», который Минфин внес в Госдуму.

Первая новость касается тех, кто часто бывает за границей. Раньше, если если человек находился больше 183 дней в году, то он не платил подоходный налог. Он уже не считался налоговым резидентом РФ. Теперь, если человек не хочет платить налоги в РФ, то он не должен иметь вообще никаких связей со страной. У него не должно быть никаких жизненных интересов в РФ, никакой недвижимости. И он должен находиться за пределами России больше 9 месяцев в году. В противном случае, человек будет платить налоги по российским законам.

По мне – это хорошая новость. Во-первых, потому что тот крупный бизнес, который не платит деньги на территории страны, теперь будет вынужден платить. Процитирую аналитику РБК: «Теперь минимальный срок пребывания в России сократится вдвое до 90 дней в год — если человек провел в России больше трех месяцев, он автоматически будет считаться налоговым резидентом;

Но даже если гражданин находился в России менее 90 дней, он все равно будет считаться налоговым резидентом при наличии недвижимости, экономических и личных связей в России».

В то же самое время есть и поблажка: будет установлена единая ставка НДФЛ для резидентов и нерезидентов. И все это будет на уровне 13% (сейчас для нерезидентов она составляет 30% в случае, если человек получает доходы в РФ). Я считаю, что по большому счету для страны это хорошая новость.

Вторая новость относится к поддержке малого бизнеса. ИП на УСН 6%, у которых есть онлайн-кассы, будут в следующем году освобождены от подачи налоговой декларации.

Третья новость для упрощенцев. Если ИП и организации на УСН, вылетают за оборот в 150 млн рублей в год, то с УСН их снимать не будут. При условии, что по оборотам предприниматель оказался в промежутке между 150 и 200 млн рублей. Упрощенец на 6% при выходе за рамки заплатит 8%, НДС не будет. Также, если у организации на УСН численность сотрудников перевалит за 100 человек, но не больше 130 человек, то он тоже не слетает с упрощенки. Если предприниматель «вылетел» с упрощенки 15%, то НДС тоже не будет. Он заплатит 20%. Это тоже хорошая новость.

Четвертая новость из этого же проекта. Допустим, физлицо владело недвижимостью, налог на которую рассчитывался из кадастровой стоимости. И эту недвижимость он передал организации. В этом случае налог на имущество у организации тоже будет рассчитываться из кадастровой стоимости.

Пятая новость для предпринимателей, работающих на ПСН. Когда Путин подпишет этот Федеральный закон, ИП на патенте смогут уменьшать стоимость патента на уплаченные страховые взносы. Для микробизнеса это однозначно хорошая новость. Сейчас предприниматель, купив патент, дополнительно платит страховые взносы. В этом году фиксированный платеж – порядка 40 тысяч рублей плюс 1%… Для микробизнеса это является довольно серьезной нагрузкой. Теперь предпринимателям на патентах станет проще.

Шестая новость для ИП-шников. С 1 января 2020 года устранят курьез, когда человеку, содержащемуся под стражей или отбывающему наказание в местах лишения свободы, государство продолжает начислять страховые взносы. Слава Богу, государство догадалось эти вещи как-то привести более или менее в порядок.

Седьмая новость для самозанятых. С 1 января 2020 года они смогут платить страховые взносы через приложение «Мой налог». Если не захотят, то пенсии у них не будет. Как написано в Законе, государство может гарантировать им только минимальную социальную пенсию по старости.

Восьмая новость тоже для самозанятых. Государство разрешит с 1 января 2020 года применять налог на профессиональный доход гражданам стран СНГ. Раньше в законе было написано, что НПД могут использовать только физлица и/или ИП из Москвы, Московской, Калужской области и Татарстана. Это ограничение должно было действовать до 31 декабря 2028 года, а теперь государство решило снять его. Если ваш субъект РФ примет соответствующий Закон о том, что можно применять НПД, то это будет классно.

Девятая новость для цифровых компаний. Западные компании, которые извлекают прибыль на территории РФ, должны будут платить налоги на территории РФ.

По данному проекту новости довольно положительные. Моя оценка такая. Это вопрос психологии, он похож на мистику. Я на 100% согласен, что негативное отношение к действующим властям вызвано в нашей стране исключительно их неразумными действиями. Это правда. Они виноваты в том, что граждане перестали им верить, что процент неверия среди бизнесменов достигает 99% по моим опросам среди ТОП-менеджеров российских компаний и директоров, собственников, главбухов и финансовых директоров. Этот негатив в отношении себя они создали сами.

Тем не менее, наша точка зрения на жизнь определяет, что мы в итоге получим. Поэтому, если появляется какой-то Федеральный Закон, давайте скажем, что данный Федеральный Закон хороший, если если это так. Если он плох, то тоже не будем молчать. Не надо поддаваться всеобщей моде ненавидеть. Пожалуйста, давайте не будем следовать этой моде.

Если я вижу, что нормативный акт действительно хороший, и с его помощью облегчается жизнь простого человека и бизнесмена, то я всегда буду это поддерживать. Буду вносить элемент добра в трудную ситуацию, в которую у нас поставлены обычные бизнесмены и обычные граждане.

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Спасибо и удачи в делах.

P.S. Министр финансов Антон Силуанов (который работает в интересах крупного бизнеса, как он сам заявлял) отклонил идеи проекта из-за разногласий с олигархами. «Будем обсуждать эту инициативу с бизнесом. Если она найдет поддержку, будем ее двигать. Если нет, оставим до лучших времен», — сказал Силуанов.