Заживем, как в Европе: Росфинмониторинг и ФНС уничтожат однодневки

Добрый день, уважаемые коллеги.

Новости, которые нельзя пропустить. Но сначала ремарка: ради бога, не путайте Россию (ее замечательных людей, ее богатство и просторы) с некоторыми представителями власти, которых мы с вами кормим, поим и обуваем. Я иногда слышу: «У нас в России плохо». Нет, мир не черно-белый. Он цветной. У нас в России до фига положительных вещей, в том числе в области системы налогообложения.

Я в свое время жил в американских семьях в штатах Балтимор, Луизиана, Флорида. Как правило, я больше полугода нахожусь за границей. И если бы я ездил сюда отдыхать, а не по делам, то точно говорил бы: «О, как у них хорошо, а у нас все плохо». Но, когда ты начинаешь вникать в суть жизни «за бугром», в налоговую и законодательную систему, регуляторные механизмы всего и вся...

Оказывается, у нас все не так уж плохо.

В России есть один большой минус и он освещает нам путь уже больше 20 лет. Если этот минус исправить вместе с другими минусами из его окружения, то жизнь наладится. И, кроме нас с вами, эти минусы никто и не исправит.

Так вот, теперь у нас тоже будет хорошо! У нас будет, как в Европе: как в Германии, Австрии или как в Швейцарии.

Росфинмониторинг вместе с ФНС разработал, наконец, механизм борьбы с однодневками. Они заявили, что в этот раз точно победят. Даниил Егоров провел расширенное заседание коллегии ФНС совместно со службой Росфинмониторинга, где они разработали механизм выявления и пресечения деятельности технических организаций и фирм-однодневок.

Сведения будут автоматически направляться в Генеральную прокуратуру, чтобы прокуратура, МВД, ФАС, казначейство и налоговики быстро навели в этой области порядок. Оказывается, уже в 2019 году благодаря информации Росфинмониторинга, налоговики:

дополнительно начислили почти 13,5 млрд рублей;

отказали в возмещении почти 1,5 млрд рублей;

возбудили 11 уголовных дел.

Это мизер в сравнении с прочими доначислениями. Но в 2020 году с приходом цифрового начальника налоговой инспекции решено провести тотальную зачистку «однодневок». Кстати, во всем этом будет участвовать еще и ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег). Это международная восхитительная группа, которая курирует Росфинмониторинг по борьбе с терроризмом и отмыванием доходов. Заживем прям, как в Европе...

Не хочу дальше эту новость развивать. Идея такая: хотели жить, как в Европе — будем жить, как в Европе. Вы сейчас скажете: «Хотелось бы еще вот это, это и вот это перенять из Европы, а вот на этом поставить крест, чтобы у нас такого не было». Согласен. Давайте будем брать лучшее, а худшее убирать. Российская Федерация — крайне богатая страна, где налоги могут и должны быть минимум в 2-3 раза ниже европейских. И при этом мы будем потрясающей процветающей страной.

У меня просьба: напишите в комментариях, что бы вы хотели в России убрать, а что, наоборот, перенять из Европы.

Спасибо и удачи в делах.