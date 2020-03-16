ЦБ РФ придумал еще 10 поводов оставить нас без денег

Добрый день, друзья.

Я подготовил краткую справку, касающуюся контроля Центробанка и коммерческих банков за каждым нашим рублем. Предстоят довольно существенные изменения. Мы знаем, что признаков, которые свидетельствуют об отмывании доходов, финансировании террористов и распространения оружия массового уничтожения, более 200. Они находятся в разных нормативно-правовых актах.

Ключевым нормативно-правовым актом является Указание Центрального банка № 375-П. Например, снял деньги — уже виноват, положил — виноват. Попросил коммерческий банк поскорее провести операцию — виноват, помедленнее — виноват. Приходишь счет открывать, как ИП, у тебя спрашивают какие обороты будут, а ты по-честному отвечаешь, что не знаешь, все — тебе счет не откроют. Этих признаков огромное количество, вплоть до того, что если вы деньги положили деньги на депозит и потом его снимаете, коммерческие банки могут потребовать от вас документы, подтверждающие факт их легального происхождения и куда вы собираетесь эти деньги потратить.

Один из случаев, с которым я столкнулся в 2019 году. Пенсионерка скопила 42 тысячи рублей и когда она пришла эти деньги снимать, ей сказали: «Предоставьте документы, свидетельствующие о легальном происхождении денег». Она стала говорить, что это ее пенсия, ей не поверили. И там целая канитель, которая длилась 3 месяца и, честно говоря, я после этого следить перестал. Не знаю, чем все дело кончилось.

Я вам назову 10 ключевых изменений, которые нам предстоят.

1. Центробанк предлагает не считать подозрительными операции, когда клиент проводит операцию, несмотря на высокие или заградительные тарифы. 2. Отменяется пункт о нестандартных и сложных расчетах, даже если операция отличается от обычной практики клиента. То есть сейчас, если транзакция не советует общепринятой рыночной практике, то ее отнесут к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. 3. Изменятся правила взаимодействия банков с клиентами, которые привыкли сворачивать свою деятельность при возникновении подозрений у кредитной организации. То есть, если у кредитной организации возникает подозрение, она делает запрос и требует от клиента предоставить 3 грузовика с документами. А клиент говорит: «Да ну вас на фиг», закрывает счета и уходит в другой банк. Теперь, если клиент захочет закрыть счета, когда у него начинают требовать документы, это будет автоматически свидетельствовать, что что-то не так и, возможно, он отмывает доходы и т. д. И на основании этого пункта его будут относить к категории подозрительных клиентов с соответствующими выводами и действиями. 4. Банкам прикажут не ориентироваться на формальные обстоятельства, в то же самое время им разрешат придумывать любые дополнительные критерии, которых им не давал даже Центробанк. 5. Теперь, если вы принесете в банк исполнительные документы, КТС или бумагу от нотариуса, в соответствии с которой вы имеете право снять наличные деньги, то вас автоматически отправят в бан. Сразу прекратят расчетно-кассовое обслуживание и т. д. 6. Сейчас, если ИП отправляет на свою карточку наличные, то раньше можно было снимать 80 % от дебетового оборота. Потом эту цифру уменьшили до 30%. Теперь если ты с организации вывел деньги на ИП, а ИП-шник на карточку и хочет снять деньги, то, согласно законопроекту, снятие наличных становится сомнительной операцией. Список сомнительных операций добавят любые операции по снятию наличных денег физическими лицами, если деньги на счет поступают от юрлица или ИП. Исключение — зарплата, выплата алиментов, пенсий, страховок и дивидендов. 7. Сомнительными будут считаться дистанционные операции, которые совершаются с одного устройства или с одной группы IP-адресов по разным компаниям, зарегистрированным в разных местах или принадлежащих разным собственникам. Понимаете, у нас полно бухгалтерско-аудиторских компаний. И эти компании по поручению клиента, и от его имени управляют расчетными счетами. Если это будет введено, то получится, что все клиенты бухгалтерско-аудиторских компаний, которые управляют счетами, автоматически подпадают под подозрение в отмывании доходов, полученных преступным путем. 8. Сомнительными станут любые операции по продаже виртуальных активов. 9. Центробанк решил убрать некоторые признаки сомнительности, которые касались зачисления юрлицам денег на счет и переводов. Но тем не менее поступление крупных сумм — это подозрительно, снятие крупных сумм — тоже подозрительно, внесение наличных — подозрительно, снятие наличных — тоже. 10. Ну и под подозрительные операции у нас попадут все ИП-шники и компании, которые покупают металлолом, совершают почтовые денежные переводы физлицам, переводы платежным агентам или рассчитываются наличными. То есть ИП-шники и юрлица будут обвиняться в отмывании доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма, если они рассчитываются наличными за транспортные, туристические и медицинские услуги. Ну и, естественно, сюда же попадает снятие наличных с корпоративных карт.

Я даже со счета уже сбился, сколько статей написал на эту тему. Когда я переписывал буклет, то подготовил 29 новых правил, которые помогут вам избежать вот этого дурдома с блокировками. Но стопроцентных гарантий я давать не собираюсь. Куда двигаемся дальше, я не знаю. Где же предел совершенства? Может быть, вы знаете, когда это закончится и где этот предел совершенствования системы контроля за каждым из нас?

Деньги на ваших счетах — это ваши деньги до тех пор, пока судом не будет доказано обратное. И только суд имеет право ограничить использование той или иной собственности. А деньги являются движимым имуществом по ГК ФР. И только суд имеет право ограничить использование вами вашего имущества. А тут нет, запрет без суда и следствия. Без всего. Лишь на основании того, что, может быть, это является отмыванием доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма.

Я бизнесом занимаюсь с февраля 1992 года и за всю свою сознательную жизнь, а только через мои семинары за последние 5 лет прошло более 50 тысяч бизнесменов, я не видел ни одного человека, который бы отмывал доходы, полученные преступным путем, и финансировал террористов. Но по всей видимости, у меня со зрением проблемы. А у Центрального банка и у Эллы Сахипзадовны Набиуллиной зрение и чутье намного лучше, и она видит в каждом из вас потенциального преступника. Выскажитесь, пожалуйста, в комментариях. И прошу максимального репоста.

Удачи в делах.