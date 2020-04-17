Аренда, лицензии, госзакупки: как изменилось законодательство из-за кризиса

Добрый день, господа бизнесмены.

Предыдущая статья была обязательна для всех. Если вы ее еще не читали, найдите ее, пожалуйста, и изучите в обязательном порядке. Это просто добрый совет. Там я давал ряд постановлений правительства, говорящих об отсрочках в уплате налогов, об отсрочках в сдаче деклараций, о том, как что делать, и прочее.

Отвечая на ваш вопрос, который у вас может возникнуть: «Стоит пользоваться этими отсрочками или нет?» Например, Потапенко мне сказал, что лучше сразу пойти на банкротство и не париться (прямой эфир с Дмитрием Потапенко прошел 7 апреля 2020 года). Но такое решение принимать вам.

Если вы уверены в том, что через 3-6 месяцев вы легко сможете погасить накопившиеся суммы задолженности по налогам. То тогда, может быть, и стоит воспользоваться этой отсрочкой. Если есть возможность платить сейчас, платите прямо сейчас. Я делаю все возможное, мои компании сейчас платят все, но мы грамотно поступали и откладывали деньги на налоги. Если вы будете чувствовать, что ситуация удручающая и через 6 месяцев вы накопившуюся сумму заложенности отдать не сможете, то, действительно, лучше избавиться от этой организации, но сделать это грамотно.

А сейчас я дам еще 3 документа, которые тоже могут быть для вас обязательными и полезными.

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества». Здесь написано: рекомендовать частникам пообщаться с собственником недвижки и снизить арендную плату либо отсрочить арендную плату. А государство берет на себя обязательство помочь таким частникам. Как помочь, не написано.

«Руководителям органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления предоставить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям-собственникам объектов недвижимости, предоставившим отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды объектов недвижимого имущества, указанным в пункте 1 требований, утвержденных настоящим постановлением, меры поддержки, касающиеся уплаты налога на имущество организаций, имущество физических лиц, земельного налога, арендной платы за землю по данному объекту недвижимости за период, на который предоставлена отсрочка».

То есть если физлицо, собственник недвижимости предоставит вам, арендатору, льготы, снижение арендной платы или отсрочку, то в этом случае государство, региональные органы власти должны ему как-то помочь. Как? Не написано!

Что касается требований к условиям отсрочки и рассрочки, то эту рассрочку можно получить по любой недвижке, нежилого типа. На жилье послабление не предоставляется.

«Отсрочка предоставляется на срок до 1 октября 2020 г. начиная с даты введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации на следующих условиях: а) задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января 2021 г. и не позднее 1 января 2023 г. поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды; б) отсрочка предоставляется на срок действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации в размере арендной платы за соответствующий период и в объеме 50 процентов арендной платы за соответствующий период со дня прекращения действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации до 1 октября 2020 г.»;

Очень по-хитрому тут написано про отсрочку, как она предоставляется.

«Отсрочка предоставляется до 1 октября 2020 года с даты введения режима повышенной готовности или режима ЧС на территории вашего субъекта федерации. Задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 января 2023 года поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды».

Короче, вам должны дать рассрочку на всю арендную плату в тот момент, когда этот режим повышенной готовности или ЧС, действует. И отсрочку на 50% арендной платы, которую вы до этого предварительно снизили, как тут написано. Все эти льготы вам должны будут предоставить до 1 октября 2020 года. Наверно, наше правительство считает, что наша экономика полностью после 1 октября восстановится. Штрафы не начислят. Установление арендодателям дополнительных платежей, подлежащих уплате, не допускается...

«Если договором аренды предусматривается включение в арендную плату платежей за пользование арендатором коммунальными услугами и (или) расходов на содержание арендуемого имущества, отсрочка по указанной части арендной платы не предоставляется...»

Слышите? По коммуналке отсрочки нет.

«...за исключением случаев, если в период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации арендодатель освобождается от оплаты таких услуг и (или) несения».

Если арендодатель был освобожден, тогда, соответственно, вы ему ничего не платите.

Итак, это был первый документ.

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году».

К кому точно относится этот документ? Перечислю лишь отрасли:

алкогольные лицензии;

лицензии на пользование недрами;

лицензии на оказание услуг связи, телевещания;

лицензии на частную детективную деятельность;

лицензия на госрегистрацию лекарственных препаратов ветеринарного применения;

судовые радиостанции;

госрегистрация лекарственных препаратов для медицинского применения и т. д.

Следующий раздел — перечень форм разрешительной деятельности. Как происходит аккредитация и так далее. Изучите документ сами, если вы имеете хоть какое-то отношение к лицензируемой деятельности.

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 443 «Об особенностях осуществления закупки в период принятия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».

Короче, как в период всей этой коронавирусной инфекции вы будете закупать что бы то ни было в соответствии с законом о контрактной системе в сфере закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Если вы участвуете в подобных торгах или вы их проводите, то, соответственно, это постановление правительства для вас.

Итак, сегодня мы посмотрели, как устанавливается отсрочка и рассрочка по арендной плате, посмотрели различные вещи, связанные с лицензированием и госзакупками. Изучите эти документы сами, и поручите изучить вашим юристам и бухгалтерам. Пусть изучат, знают, применяют.

Спасибо, коллеги, и удачи в делах.