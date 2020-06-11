Как Росфинмониторинг ловит «террористов» в кризис

Добрый день, друзья.

В 2002 году был принят № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». И на протяжении 10,5 лет спецслужба, в частности, Росфинмониторинг просто тихо делала свое дело и делала его довольно успешно. Она не ставила под сомнения и под подозрения обычных бизнесменов, которые ведут обычную хозяйственную деятельность.

Никто из обычных бизнесменов не подозревался в отмывании доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма или финансировании распространения оружия массового уничтожения. А потом Владимир Владимирович Путин подписал № 134-ФЗ и эта ситуация перевернулась вверх дном. И с тех пор существуют сотни критериев, в том числе обычной финансово-хозяйственной деятельности: снял деньги, положил деньги, сделал транзитный платеж, оплатил какие-то услуги, товары или работы, несвойственные твоей компании, или попросил банкиров пошевеливаться и произвести оплату быстрее или попросил помедленнее. Этих критериев сотни. Все эти пункты могут свидетельствовать об отмывании доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма и финансировании распространения оружия массового уничтожения. Например, даже занятия благотворительной деятельностью могут свидетельствовать об отмывании доходов, полученных преступным путем.

Но к чему такое длинное введение? Даже обналичка подпадает под отмывание доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения. Но сейчас у нас коронавирус, режим самоизоляции и экономический кризис, который только-только начинается. Встает вопрос: а как же Росфинмониторинг будет сейчас действовать в этот период? Может быть, Росфинмониторинг даст нам какие-то послабления? Может быть, если ваша бухгалтер в статусе ИП или ваша аутсорсинговая компания, или бухгалтерско-аудиторская компания, которая управляет вашими расчетными счетами, уже не должна будет подавать сведения каждый день в Росфинмониторинг и в три трубы следить за вами? Я решил проверить эту ситуацию.

И вот я накопал 3 свежих документа Росфинмониторинга.

Письмо Росфинмониторинга от 15.05.2020 № 01-01-40/9140

Здесь речь идет о том, что все по-прежнему должны докладывать своевременно в Росфинмониторинг. И если организация или физлицо по всем так называемым «идентификационным данным клиента» совпадает с данными из перечня организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, или к распространению оружия массового уничтожения, то банк обязан все блокировать. И пиши привет, до свиданья, успехов тебе в жизни. Ты банкрот и связываться с тобой нельзя.

Я прямо представляю себе бизнесменов, которые финансируют распространение оружия массового уничтожения. Вот делать им больше нечего, но, тем не менее здесь так написано.

Короче, вещи довольно жесткие. Я даже цитировать их не хочу. Кому интересно, сами почитайте и откройте ст. 7.4 № 115-ФЗ.

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 03.04.2020 (с изм. от 19.05.2020) «Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями (кроме поднадзорных Банку России) обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 4 по 30 апреля 2020 года».

Короче, если у вас бухгалтерская компания, и она управляет вашими счетами или вашим имуществом, вы все равно обязаны взаимодействовать с Росфинмониторингом, отчитываться перед ним, «стучать» по поводу и без повода. А на семинаре я расскажу, как этого не делать и не быть оштрафованным на 400 тысяч рублей. Как встать на учет в Росфинмоне, но поступать на основе здравого смысла.

А так, коллеги, Росфинмон нам пишет: «Организации и индивидуальные предприниматели, начавшие деятельность до завершения нерабочего периода, исполняют все требования законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в обычном режиме».

ПОД — это отмывание доходов, полученных преступным путем, ФТ — финансирование терроризма и ФРОМ — финансирование распространения оружия массового распространения.

Информация Росфинмониторинга «О порядке осуществления государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2020 году».

«Данное решение в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки и в последующий период снижает общую административную нагрузку на субъекты хозяйственной деятельности, но не отменяет обязанности поднадзорных субъектов соблюдать требования законодательства о ПОД/ФТ».

То есть, да, общая административная нагрузка на бизнес сейчас снижается, правительство делает все возможное, чтобы снизить эту административную нагрузку. Но Росфинмон вам напоминает, что докладывать надо всегда.

«В условиях отсутствия проверок Росфинмониторинг продолжит осуществлять дистанционный мониторинг деятельности поднадзорных организаций на предмет соблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ и доведение информации о рисках незаконопослушности с использованием возможностей Личного кабинета».

Так что будьте законопослушными.

«По окончании периода действия ограничений на проведение проверок государственный контроль в сфере ПОД/ФТ будет осуществляться в обычном режиме. Проверке, в том числе, будет подлежать соблюдение поднадзорными организациями обязательных требований в течение 2020 года».

Ну и дальше идет целый список того, что они еще будут делать.

Давайте сделаем вывод. Конечно, не есть гуд, что самые обычные операции, самая обычная финансово-хозяйственная деятельность на каждом шагу у нас подпадает под так называемое «возможное отмывание доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма». Это, мягко говоря, не есть гуд.

Когда начинаешь анализировать все законодательство на эту тему, то это буквально раздавливает. Но вместе с тем, наша задача научиться работать в любых условиях. А куда нам деваться? В Нью-Йорке меня никто не ждет. В Лондоне тоже. Я работаю в России. Наверно, у вас так же. Поэтому я разработал 29 критериев, как сделать так, чтобы не подпасть под эту раздачу и чтоб коммерческий банк вас не блокирнул.

Также я разработал правила работы бухгалтерско-аудиторской компании, аутсорсинговой компании, на семинаре я их буду давать. И сейчас, хочу дать парочку советов, чтобы не создавать тайну. Выполните все эти требования, но по формальному признаку. Не надо сходить с ума вашему бухгалтеру, работающему в бухгалтерской компании или в статусе индивидуального предпринимателя и собирать втихаря на вас досье. Чтобы бухгалтер не писал в Росфинмон: «Так как благотворительная деятельность относится к отраслям потенциально опасным, и, может быть, он, на самом деле, не детям помог, а террористов профинансировал». А вы просто в детдом игрушки детям купили... Давайте просто соблюдать здравый смысл.

Еще раз: выполняем все по формальному признаку. С точки зрения регистрации в личном кабинете, требования выполняем. Выполняем требования с точки зрения формального создания досье на каждого своего контрагента, в том числе на хозяина, в том числе, это досье согласовываем со своим хозяином, своим директором. Хотя это не положено, но вы же ему, я надеюсь, покажете.

Вы же точно знаете, что ваш директор не занимается отмыванием доходов, полученных преступным путем, он не торгует органами, людьми, оружием, наркотиками, он не легализует деньги, отнятые у кого-то преступным путем, он занимается обычным бизнесом и экономит на налогах так, как может.

К сожалению, среднестатистический бизнесмен не умеете экономить на налогах законным образом, он по-прежнему считает решением обналичку и тупое, идиотское дробление. Последний раз на этот счет я консультировал бизнесмена 4 часа назад. Ну как так можно в 2020 году делать? В моей голове это не помещается. Тем не менее российские бизнесмены делают так, как им советуют юристы/главбухи.

Короче, давайте врубать здравый смысл. Давайте знать эти требования Росфинмона и не подпадать под раздачу и одновременно с этим давайте, наконец, в 2020 году научимся использовать законные способы оптимизации налогов, коих я вам выдам на предстоящем семинаре огромное количество. Хватит уже заниматься ерундистикой, этим бестолковым идиотским дроблением и обналичкой.

Удачи в делах, и чтобы все у нас с вами было хорошо.