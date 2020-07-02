Удаленка и отпуска: как пандемия изменит ТК РФ

Добрый день, друзья.

Бизнесмены уже в какой-то степени привыкли, что законы все больше ужесточаются и здравого смысла в них не много. Но сегодня я расскажу вам о двух реально хороших и своевременных законопроекта. Они направлены на регулирование трудовых отношений, когда сотрудники сидят по домам, так называемую дистанционную работу. Эти законопроекты качественные и грамотные. Объявляю благодарность депутатам Госдумы, которые этот законопроект разработали: В.В. Володину, С.И. Неверову, А.К. Исаеву, М.В. Тарасенко. И членам Совета Федерации: В.И. Матвиенко, А.А. Турчаку, А.А. Клишасу, И.Ю. Святенко.

Проект Федерального закона № 973264-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы».

Благодаря этому законопроекту в ТК РФ появится гл. 49.1, которая детально (раньше там было не детально) отрегулирует особенности дистанционной и временной удаленной работы.

Появится новая ст. 312.1 ТК РФ, где дается определение дистанционной работы.

«Дистанционной (удаленной) работой является выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет».

На сотрудника, который работает дистанционно, будет распространяться действие трудового права. Вы скажете: «Туров, а зачем они это все придумали, ведь и раньше это было в Трудовом кодексе?» Не совсем так. В пояснительной записке правильно написано, что гл. 49.1 ТК РФ «О дистанционной работе» была достаточно сложной для применения, а теперь на реально становится легкой. Это правда. И вследствие чего ею пользуется минимальное количество работников и работодателей.

Например, по данным Росстата, исследования рабочей силы в 2019 году из 67 млн занятых лишь 30 тысяч человек работало на основе трудового договора о выполнении работы на дому с использованием сети интернет. Честно скажу, когда эта пандемия грянула, то мы эту главу, конечно, использовали. Она действительно сложна в применении. Но мы трудовые договоры переподписали, сделали допсоглашения. И приказы соответствующие были. Но у меня юркомпания, мне это проще сделать. А так она действительно достаточно сложна.

Еще в пояснительной записке написано, что российское трудовое законодательство оказалось неготовым к массовому переводу работников на удаленный режим. Так как для уведомления работника о переходе на данный режим использовались разные способы. И электронные письма, устные сообщения, тут хаос был полный, потому что это было не установлено законодательством. Короче, спасибо всем тем депутатам и членам Совфеда, которые все это придумали.

Наконец все эти «трудовые» вопросы снимаются. Теперь вы пишете в организации правила, согласуете их с профсоюзами, и в этих правилах вы пишете, что можно обмениваться СМСками, письмами через электронную почту или через WhatsApp, или через Telegram и все это будет законно, если это установлено соответствующими локальными нормативными актами.

Теперь, когда этот законопроект станет законом, любая переписка может проходить дистанционно. Но если работник хочет получить документы в виде бумажных копий, то при подаче дистанционным способом работником заявления о выдаче заверенных надлежащим образом копий документов, связанных с работой. Работодатель не позднее 5 рабочих дней обязан направить этому дистанционному работнику копии на бумажном носителе. То есть вся эта переписка сохраняется.

Будущий кандидат на работу может написать заявление по электронке, прикрепив все документы. А работодатель может их удаленно рассмотреть и сообщить кандидату о принятии решения тоже по электронке. Теперь вы сможете подписать с ним трудовой договор, не встречаясь и это все будет полностью законно.

«Статья 312.2. Особенности заключения и изменения условий трудового договора о дистанционной работе Трудовой договор о дистанционной работе и соглашения об изменении определенных сторонами условий трудового договора о дистанционной работе могут заключаться путем обмена электронными документами».

Короче, этот документ нужен вашему кадровику, юристу, бухгалтеру, чтобы они знали, как вести себя в этом случае. Также этим законопроектом предусматривается, что работники на дистанционке имеют право использовать личное имущество, а вы ему должны будете платить компенсацию. А между прочим, данная компенсация освобождается от страховых взносов и НДФЛ. О том, как тут можно сэкономить я расскажу на ближайшем семинаре. Записывайтесь на семинар, там мы более подробно все это рассмотрим.

Или, например, когда человек на дистанционке вы устанавливаете его рабочий день и право, что после работы вы с ним не можете связываться ни в коем случае. Ну, только за исключением случаев, если произошла какая-то авария, техногенная катастрофа или апокалипсис. Также этим законопроектом установлено правило, что если объявили карантин на федеральном уровне и все сидят, то вы должны с профсоюзами согласовывать, допсоглашения в трудовые договора вносить, что все люди на дистанционке. А если это какая-то локальная ситуация, то это называется уже временной дистанционной работой. И в этом случае, есть просто трудовой договор, и ничего больше делать не надо.

«Статья 312.6. Временная дистанционная (удаленная) работа Основаниями для установления режима временной дистанционной (удаленной) работы могут являться соглашение сторон, производственная необходимость, катастрофа природного или техногенного характера, производственная авария, несчастный случай на производстве, пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, эпизоотия и любые исключительные случаи, ставящие под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части».

И в этом случае не надо делать допсоглашения к трудовому договору. Все это вводится просто приказом директора и будет называться Упрощенный порядок ведения режима временной и дистанционной работы. То есть это уже будет временная дистанционная работа. И соответственно, упрощенный порядок введения режима временной дистанционной удаленной работы должен предусматривать издание локального нормативного акта с установлением списков работников, переводимых с их согласия на временную дистанционную работу.

Надеюсь, что я вас заинтересовал этим законопроектом. Законопроект шикарный.

Проект Постановления Правительства РФ «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020 году».

Этот законопроект нужен тем людям, которые проживают в районах Крайнего Севера или в тех местах, где работодатель обязан раз в два года оплачивать своим сотрудникам проезд к месту отпуска и обратно. И тут подробно написано, что делать с деньгами, если авиакомпания вернула деньги или нет. Нужно ли возвращать эти деньги работодателю или они перенесутся. Но у этого законопроекта пока нет даже номера.

Итак, оба законопроекта, на самом деле, очень хорошие. Это тот случай, когда депутатам мы с вами скажем спасибо. Потому что первый законопроект реально наводит порядок в сфере трудовых отношений, когда люди работают дистанционно. И в наше время по многим отраслям я наблюдаю тенденцию, когда люди переходят на фриланс. Огромное количество программистов работает дистанционно. Огромное количество переводчиков, преподавателей, корректоров. Да много профессий уже работает дистанционно. И данный законопроект урегулировал все эти вещи.

Так что я жду, когда он станет реальным законом. Кадровикам будет проще, бухгалтерам тоже. И, самое главное, директорам, будет проще. Скажем так, вы с помощью этого закона, сможете качественно контролировать свой персонал и требовать с него побольше. Ну а персонал сможет с помощью этого законопроекта не допускать, чтобы работодатель звонил в 12 ночи и требовал чего-то от сотрудника.

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