Что делать с «затратами на COVID-19» и где теперь самозанятые

Добрый день, уважаемые коллеги.

Я не пойму, всегда ли так будет, что государство нам станет подбрасывать хорошие новости, и налоговики дадут послабления, и законы выходят хорошие... Это будет продолжаться и дальше? Или все-таки когда-нибудь кончится? Мы же уже в едином порыве одобрили поправки в Конституцию. Но не это наша сегодняшняя тема.

Письмо ФНС России от 29.06.2020 №СД-4-3/10479@

Этим документом налоговики одобрили Письмо Минфина России от 23.06.2020 № 03-03-10/54288. Суть в том, что, если вы потратили какую-то копейку на санитарные мероприятия в связи COVID-19, то ее можно ставить в расходы.

Например, мы потратились, прежде чем нам разрешили заехать в офис: закупили кучу моющих средств, термометр за 6 тысяч рублей, который плохо показывает температуру. Лучше бы мы на эти деньги купили 100 обычных градусников, потому что электронный показывает то 36,2, то 38 градусов. Более того, мы проверились всем коллективом на коронавирус. Слава богу, никто не заболел.

В общем, потратились серьезно. А так как у меня юридический бизнес, то мы соблюдаем каждую букву закона.

И вот тем, кто работает на ОСН, Минфин и ФНС разрешили уменьшать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Это хорошая новость. Если вы все эти вещи покупали у организаций, которые могут выставлять счета фактуры, или вы получали услуги «по коронавирусу» у какой-то организации на ОСН, то, по моему мнению, НДС тоже можно поставить к вычету.

Если вы работаете на УСН, то это письмо тоже к вам относится. Тут об этом прямо не написано, но вы можете отрыть пп. 39 п. 1 ст. 346.16 НК РФ. Там написано, что вы имеете право ставить на затраты любые расходы, связанные с санитарными мероприятиями, в том числе в борьбе с этим коронавирусом. Что ж, отличная новость.

Но это еще не все.

Информация ФНС России от 01.07.2020 «В июле стать самозанятым можно будет еще в 53 регионах России»

Еще одна хорошая новость. Раньше были только 23 региона, где могли работать самозанятые. Теперь к ним присоединились еще 53. Самозанятым может быть как ИП, так и физлицо.

Теперь, по сути дела, самозанятым можно стать во всей стране и платить НПД. Подробно о самозанятых я рассказываю на семинарах, что можно делать, как можно экономить налоги в бизнесе, используя самозанятых. Приходите на ближайший семинар, расскажу.

Но что же все-таки случилось? Почему правительство, президент и прочие чиновники вдруг стали давать какие-то послабления, если до этого только снимали последнюю шкурку бизнеса? Что сейчас произошло и как долго это будет повторяться? Нет ли у вас опасения, что это может закончиться? И не потому, что чиновники плохие, и они не хотят заботиться о народе и бизнесменах, а потому что денег не будет. Напишите свои комментарии, мне интересно будет знать, что вы об этом думаете.

Не ждите, пока придут налоговики, не ждите. Наш опыт показывает, что дешевле заплатить моим консультантам, чем платить взятки, откаты и плюс к ним, как правило, многомиллионные недоимки, пени и штрафы. В конце концов, у налоговиков на 2020 год поставлена задача на каждого проверенного налогоплательщика доначислить минимум 35 млн рублей. Еще полтора года назад это было 22 млн рублей. Рост 65%. Думайте сами.

Спасибо и удачи в делах.