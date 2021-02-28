Как с 1 февраля изменились кассовые чеки

Добрый день, коллеги.

С 1 февраля начала действовать новая норма по применению контрольно-кассовой техники.

«Индивидуальные предприниматели на ПСН, УСН и ЕСХН с 1 февраля 2021 года должны отражать в кассовом чеке наименование товаров или услуг и их количество».

До 1 февраля 2021 года в чеке вы могли указать просто товар или услугу, а сейчас вы должны указывать информацию о товаре или в чем суть этой услуги.

«Название товара или услуги должно быть конкретным, понятным, позволяющим идентифицировать товар или услугу. Также допускается добавление артикулов. Длина реквизита не должна превышать 128 символов вместе с пробелами. Если у налогоплательщика есть учетная система, рекомендуется подгружать наименования из нее».

Что будет, если вы не будете указывать эти данные в чеке?

«За отсутствие в чеке номенклатуры товара или услуги предусмотрен штраф (ч. 4 ст. 14.5 КоАП): для должностного лица в размере 3 тысяч рублей, для ИП или организации – 10 тысяч рублей».

Сумма хоть и небольшая, но зачем нужен этот геморрой. Просто сделайте так, чтобы в ваших чеках было подробно описано наименование товара и услуги.

Надеюсь, информация пошла вам на пользу.

Спасибо и удачи в делах.