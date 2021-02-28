Вывод активов, обнал и субсидиарка: как бизнесмен потерял 22 млн 282 тысячи 946 рублей 77 копеек

Добрый день, друзья.

Сегодня расскажу вам о том, как связь с обналом привела к разорению компании, уголовным статьям и субсидиарной ответственности.

Я не буду называть самого бизнесмена, назову только судебное дело. У меня нет цели этого бизнесмена возить фейсом об тейбл. Он сам себя уже повозил. Я уже лет 15 твержу о том, что подобных глупостей нельзя делать.

Определение Верховного Суда РФ от 30.12.2020 № 309-ЭС20-20598 по делу № А76-48521/2019:

«Налоговым органом при проведении контрольных мероприятий была установлена совокупность обстоятельств, свидетельствующих о том, что контролирующим должника лицом был осуществлен фиктивный документооборот с целью получения необоснованной налоговой выгоды в виде получения необоснованных вычетов по НДС и завышения расходов при исчислении налога на прибыль организаций по взаимоотношениям с <…> об отсутствии реальных хозяйственных отношений между налогоплательщиком и указанными контрагентами, повлекших занижение налогооблагаемой базы».

Естественно, в ходе проведения мероприятий налогового контроля было установлено, что субподрядные организации (спорные контрагенты) не являются номинальными организациями.

Госрегистрация данных предприятий произведена на лиц, фактически не являющимися учредителями, руководители организации тоже липовые. Налоговики это четко установили. Нормальная финансовая хозяйственная деятельность у этих липовых контор, естественно, отсутствует. По юрадресу они не находятся. Почерковедческая экспертиза показала, что никаких документов эти горе-директора не подписывали. Все эти организации сами участвовали в схемах ухода от НДС.

«В ходе допроса должностных лиц не удалось идентифицировать представителей субподрядных организаций, выступающих от их имени при заключении договоров с ООО, сдачи выполненных работ и получении товарно-материальных ценностей. Руководитель ООО в ходе проведенных инспекцией допросов затруднился ответить на большинство заданных вопросов по спорным сделкам, пояснил, что с руководителями организаций лично свидетель не знаком, при заключении сделок и подписании документов с ними не встречался».

Но налоговики доказали, что он перевел этим левым конторам 73 млн 891 тысячу рублей. Давайте посчитаем: 73 млн 891 тысячу рублей умножаем на 18 и делим на 118, и получаем НДС 11 млн 271 тысячу рублей. А налог на прибыль – около 13 миллионов, пеня миллионов 8-9, плюс штраф 20%. Все нормально.

Налоговики, естественно, начислили все эти налоги ООО, которые оно не смогло погасить. И налоговики предъявили долг директору в виде субсидиарной ответственности на сумму 22 млн 282 тысячи 946 рублей 77 копеек. Из которых недоимка по налогам – 13 с лишним миллионов, пеня почти 9 миллионов, штрафы и прочее.

«Как указано истцом, избранная бизнесменом недобросовестная бизнес-модель, основанная на оформлении вымышленных фактов хозяйственной деятельности, повлекшая занижение налогооблагаемой базы, сопряженная с необоснованным выводом денежных средств со счетов должника, довела до банкротства ООО».

То есть, мало того что он на обналичке сидел, он еще и активы вывел. Слушайте, надо же уметь грамотно выводить активы, помещать их в грамотное место, чтобы никакая служба судебных приставов до них не добралась. На ближайшем семинаре в Москве 17-18 февраля я об этом расскажу.

Наш замечательный бизнесмен, как участник и бывший руководитель этой организации, вывел активы, а дальше организовал формальный документооборот в целях получения необоснованной налоговой выгоды по НДС, по прибыли и по другим налогам. Типа, я все активы уже вывел и теперь буду налить деньги как хочу. Нет, ребята, не прокатывает.

Мы сколько угодно можем говорить о том, что наши деньги разворуют наверху, построят себе дворцы, купят любовницам яхты, самолеты. Все верно. Но это не означает, что вы должны вот так глупо подставляться. Изучите сами это судебное решение и сделайте собственные выводы. Жду всех на семинаре в Москве 17-18 февраля.

Спасибо и удачи в делах.