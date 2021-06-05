Зачем ФНС знать о вашем безналоговом имуществе

Добрый день, уважаемые коллеги.

Сейчас все больше роликов и статей у меня будет посвящено цифре, в том числе цифровому контролю со стороны ФНС России. И вот, пожалуйста, очередная новость. Идея здесь довольно простая, и слава богу, что она потихоньку доходит до бизнесменов, до физических лиц, до налогоплательщиков.

Налоговики хотят сделать все так, чтобы у них была вся информация. Этому посвящены многочисленные реестры и платформы. Можете посмотреть мои предыдущие вебинары, там я в них много рассказываю про цифру.

Эта информация в виде плана налоговиками была описана в 2 документах на 130 страницах текста. Идея довольно простая, чтобы контролировать каждую транзакцию, контролировать каждую копейку и взыскивать налоги в автоматическом режиме. Вот, собственно, и все.

Письмо ФНС России от 20.05.2021 № БС-4-21/6904@

В соответствии с этим документом налоговики хотят на базе АИС «Налог-3» сформировать точную картотеку обо всех наших транспортных средствах, земельных участках и всей недвижимости физлиц. Чтобы никого не пропустить и всем направить соответствующие налоговые уведомления и взять с каждого налоги.

Для чего это делается?

Я лично знаю некоторых бизнесменов, которые, пользуясь несовершенством законодательства, годами не платили ни земельный налог, ни налог на имущество. Помните, несколько лет назад государство брало и все прощало. Так вот с созданием этой картотеки уже не удастся уйти от ответственности. Я подозреваю, что эта платформа, которая пристыковывается к АИС «Налог-3», будет выставлять автоматические требования, автоматические наказания. Не факт, что так будет, а иначе зачем все это делать.

«Обеспечивать на постоянной основе формирование в АИС „Налог-3“ ФНС России журналов (картотеки) сведений об идентификаторах транспортных средств и земельных участков, не признаваемых объектами налогообложения».

А дальше, это признается и подпадает под налогообложение. И все это в автоматическом режиме загрузится, и система начнет взыскивать налоги. А иначе зачем тогда отделять то, что не признается объектами налогообложения от того, что признается. Вот единственная цель этого письма.

Дальше написано, как осуществлять формирование этой картотеки: как, на основании каких сведений, подтверждающих документов, которые не относятся к объектам налогообложения.

Вы скажете, что это письмо посвящено формированию картотеки, что не надо облагать налогами. Так вот, я же вам и доношу: верно, чтобы потом запустить платформу, которая будет работать в автоматическом режиме. Вот для чего это делается.

Как вы считаете, удастся ли государству до 2023 года создать реально работающую систему по автоматическому взиманию налогов с юрлиц, физлиц и ИП? Совершенно точно, что государство это запланировало, платформы эти создаются, программы пишутся, миллиарды на это тратятся. Но я хочу понять вашу точку зрения, удастся государству это сделать или нет.

Спасибо и удачи в делах.