Как «Работа в России» повлияет на бизнес

Добрый день, уважаемые коллеги.

Государство хочет облегчить нам жизнь. 2021 год посвящен цифровизации каждого нашего вздоха, каждого нашего шага.

Проект Федерального закона № 1162885-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части регулирования электронного документооборота в сфере трудовых отношений)»

Сейчас эта платформа уже создается. А дальше она будет введена в действие, когда этот закон будет принят. А принят он будет, скорее всего, летом. В нашей стране создается Единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений. Она будет называться «Работа в России» и будет включать в себя взаимодействие через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Также она будет взаимодействовать с Федеральной государственной информационной системой «Единая система идентификации и аутентификации», обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие всех этих информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Эта платформа позволит перевести бизнесменам все свои кадровые документы в электронный вид, и они будут иметь юридическую силу. А также кандидатам, которые хотят работать, эта платформа позволит трудоустраиваться. Вы как соискатель работы сможете подобрать себе работодателя из любого региона страны дистанционно, через эту платформу. Тут же вы можете пройти собеседование и дистанционно заключить трудовой договор.

У работодателей появится возможность на базе этой платформы вести весь электронный документооборот, никаких бумажек не будет. Это повысит качество и оперативность трудовых отношений, как написано в законопроекте.

«Работники смогут без посещения кадровой службы подписывать документы, связанные с их работой, поданные ими или предназначенные для них, электронной подписью, иметь быстрый доступ к необходимым документам. Принятие законопроекта позволит им оперативно получить государственные, муниципальные, банковские и иные услуги, где требуется предоставление данных от работодателя — необходимые сведения можно будет запросить через информационную систему».

Пока работодатель будет добровольно решать, подключаться ему к этой системе или нет.

Работодатель должен будет уведомить работников локальным нормативным актом о переходе в электронный документооборот и если больше половины не выскажется или согласятся с этим, то это будет считаться согласием. И тогда ваша организация сможет перейти полностью на электронный документооборот.

«В рамках положений законопроекта предполагается установление требований к форматам и формам электронных документов, формируемых в информационных системах работодателей, в виде трудовых договоров, договоров о материальной ответственности, ученических договоров, договоров на получение образования без отрыва или с отрывом от работы».

Все это будет стандартизировано. Я предполагаю, что сначала это будет запущено в добровольном порядке, а потом, может быть, это будет не в очень добровольном порядке. Мне интересно ваше отношение к этому законопроекту, как вы относитесь к этой новинке.

У меня двойственное отношение: с одной стороны, это неизбежно, мы с вами живем в цифровую эпоху, в эпоху цифровой трансформации. И вроде бы легче. Все стандартизированное, никаких бумаг. Скорость работы кадровой службы и бухгалтерии резко повысится, удобств будет много. Но, с другой стороны, государство получает доступ ко всему.

Скорее всего, я перейду на эту систему в числе первых, как только она будет запущена. Потому что у меня все равно ставки все легальные, зарплаты все легальные. Мне по барабану. Но, когда это все заработает и когда это сделают все обязательным, насколько это понравится, например, клининговым компаниям? Насколько это понравится охранному бизнесу или строительным компаниям? Поэтому этот проект у меня вызывает вопросы: не ударит ли это по миру бизнеса и экономике? Может быть, все будут работать в одинаковых условиях и ничего страшного не произойдет? Жду ваших комментариев.

Спасибо и удачи в делах.