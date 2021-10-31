Шесть законных способов, как учредителю получить деньги от ООО в 2022 году

Если вы учредитель, наверняка вас волнует вопрос: «Как получить деньги от своей компании?» Получить деньги законным способом. Ведь давление на бизнес в последние годы только возрастает, а методы цифрового контроля за каждой копейкой каждого ООО или ИП становятся все «умнее».

Еще до того, как вы узнаете, что за вами пристально следят, налоговики уже соберут на вас «досье» и предложат доплатить по-хорошему. Многие программы цифрового контроля все еще проходят «обкатку» на практике, но уже дают результаты. Посмотрите на голые цифры и сделайте выводы.

Средний чек доначислений по результатам выездной налоговой проверки:

2017 год: 15,7 млн;

2018 год: 22,2 млн;

2019 год: 33,5 млн;

2020 год: 35 млн (рост, и плевать на то, что куча предприятий еще пережила коронавирусные «каникулы»).

Конечно, итогов за 2021 год еще нет. Но поверьте, рост среднего чека будет колоссальным.

По данным с сайта ФНС России только за первое полугодие 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года поступления в бюджет выросли:

НДПИ: 52,7%;

Налог на прибыль: 28,2%;

НДС: 27,5%;

НДФЛ: 17,8%;

Имущественные налоги: 12%.

В таких условиях все актуальнее вопрос, как учредителям получать доход от своего бизнеса законно и не переплачивать при этом налоги.

Рассмотрим несколько законных способов получения денег владельцами бизнеса. Вариантов несколько: от довольно затратных до достаточно «дешевых». Итак, посмотрим, что это за способы.

Способ № 1: выплата дивидендов

Дивиденды — один из наиболее затратных способов получения дохода владельцами бизнеса. Несмотря на это, рекомендую все же небольшую сумму дохода получать через этот способ. Тем самым вы покажете контроллерам, что вы не просто владелец на бумажке, а получаете доход от своего ООО.

Помните: этот способ достаточно «дорогой», поэтому не рекомендую получать личный доход от вашей компании именно через дивиденды. Если доход выплачивается физлицу — налоговому резиденту РФ, компания, как налоговый агент, должна удержать с дивидендов НДФЛ по ставке 13% (п. 1 ст.2 24 НК РФ). Но 13% — это еще не все, что нужно отдать государству. Так как дивиденды выплачиваются с чистой прибыли, значит с этих денег уже уплачены все налоги, такие как налог на прибыль, НДС, или УСН и так далее.

Способ № 2: зарплата

Этот способ еще дороже. Однако, обеспечивает стабильный ежемесячный доход и легок в исполнении. Если с учредителем заключен трудовой договор, то зарплату ему предприятие платить обязано. С зарплаты компания так же, как в случае с дивидендами, удерживает и перечисляет в бюджет НДФЛ 13%, и, кроме того, дополнительно платит страховые взносы.

Посчитаем для примера зарплату учредителя в 100 000 рублей:

НДФЛ (13%): 13 000 рублей;

Страховые (минимум 30,2%) = 30 200 рублей.

Итого: выплаты в бюджет составят 43 200 рублей. За год: 518 400 рублей.

Для МСП есть льготы, при которых до МРОТ ставка по страховым взносам 30,2%, а свыше 15,2% (п. п. 17, п. 1, ст. 427 НК и п. 2.1, ст. 427 НК РФ). НДФЛ такой же. Поэтому затраты на вывод денег из бизнеса таким способом для МСП будет немного дешевле.

Посчитаем на тех же цифрах (100 000 рублей зарплата учредителя), но уже с учетом льгот для МСП.

НДФЛ: 13 000 рублей;

Страховые взносы:

А) 12 792 (МРОТ) * 30,2% = 3 863 рублей.

Б) 100 000 — 12 792 = 87 208 — с этой суммы платим 15,2%. 87 208 * 15,2% = 13 256 рублей.

Итого страховых взносов: 17 119 рублей (3 863 13 256).

Итого: выплаты в бюджет составят 30 119 рублей.

Способ № 3: заем

Компания выдает учредителю заем. И вроде бы все хорошо, по началу. Налогов нет, выдали заем и все. Но, существенный минус этого способа в том, что заем нужно возвращать. Если же деньги так и не вернутся в компанию, то сумму займа признают доходом учредителя-физлица, и придется заплатить НДФЛ со всей суммы займа.

Не забывайте о материальной выгоде: если процент по займу будет ниже ставки рефинансирования, или его не будет вовсе, ставка НДФЛ за «недоплаченные проценты» за пользование заемными средствами в рублях составляет 35% (п. 2 ст. 212, п. 2 ст. 224 НК РФ), исчисленной исходя из 2/3 действующей ставки рефинансирования на дату фактического получения дохода.

Способ № 4: деньги под отчет

Этот способ используется достаточно часто, но бизнесмены не смотрят в будущее, и суммы годами накопленных «подотчетных доходов» иногда доходят до десятков миллионов. Подотчет — это не получение денег физлицом. Это, по сути, целевые деньги компании на какие-то нужды.

Что будет, если не вернуть? Нужно заплатить НДФЛ (Письма Минфина России от 16.12.2019 № 03-04-06/98341, от 01.02.2018 № 03-04-06/5808, ФНС России от 23.07.2021 № ЗГ-2-2/1090@). Также налоговики потребуют заплатить страховые, и вы, возможно, даже пойдете в суд. На чью сторону встанет суд, будет зависеть от конкретного дела. Возможно, вы выиграете. Есть судебная практика в пользу страхователя: Постановление АС Уральского округа от 09.01.2018 №Ф09-7552/17 по делу № А07-3349/2017. Также есть и отрицательная практика: Постановление АС Северо-Западного округа от 16.10.2018 №Ф07-12463/2018 по делу №А21-3887/2016.

Поэтому часто данный способ приводит к образованию долга по подотчету, с которым компания не знает, что делать. Это может привести к доначислениям. Поэтому настоятельно не рекомендую использовать этот способ.

Способ № 5: представительские расходы

Представительские расходы — это расходы, которые организация возмещает своему сотруднику за проведение и организацию представительских мероприятий. В этом случае учредитель должен работать в своей компании по трудовому договору. Такие расходы освобождаются от НДФЛ (п. 1 ст. 41, п. 1 ст. 210, п. 1 ст. 217 НК РФ, Письмо Минфина России от 25.03.2019 № 03-07-11/19838) при условии:

если расходы понесены в интересах организации, а не физического лица;

если участие работника в представительских мероприятиях является для него обязательным, т.е. связано с трудовыми обязанностями;

если подтвержден документами фактический размер расходов на проведение мероприятия.

Если не будут соблюдены эти условия, то, как минимум, НДФЛ придется заплатить. Крайне неудобный способ, достаточно затратный, может привести к доначислениям, пеням и штрафам в случае несоблюдения «формальностей». Не рекомендую использовать.

Способ № 6: договор с учредителем-ИП

А теперь перейдем к самым выгодным способам передачи денег учредителю. Как правильно подобрать договор? Все просто. Выпишите в столбик те функции, которые вы делаете для вашего бизнеса, но вознаграждение за это от бизнеса не получаете. Это встречается сплошь и рядом среди российских бизнесменов. Не оценивать свой вклад в компанию, пахать «она же моя» и, если будут деньги — тогда и заберу свое. Давайте уйдем от этого умозаключения. То, что вы — владелец бизнеса, не значит, что вы обязаны работать на свой бизнес бесплатно, не оценивая своего вклада в доход компании.

Рассмотрим несколько вариантов.

Договор управления. Если учредитель непосредственно осуществляет руководство компанией, с ним можно заключить договор управления обществом (ст. 42 ФЗ «Об ООО». ст. 69 ФЗ «Об АО») как с ИП, вместо трудового договора. Применять выгоднее всего УСН «Доходы», стандартная ставка 6%, но в регионах она может быть ниже. Абсолютно законный способ, прописанный в законах об ООО, АО, ГК РФ и т. д. Хочу заметить, что единственный учредитель не может сам с собой заключить договор управления: это следует из п. 3 ст. 182 ГК РФ. Этот нюанс можно обойти, введя второго участника, либо заключить договор с другим лицом. Большое значение имеет правильно составленный договор на оказание услуг по управлению обществом, грамотный документооборот, положительная динамика развития самой организации и, конечно же, соблюдение всех необходимых процедур для заключения договора, внесение изменений в ЕГРЮЛ, и, возможно, в устав организации.

Сдача в аренду имущества. Если учредитель владеет имуществом, он может сдавать в аренду это имущество своим компаниям и получать доход, как ИП (УСН 6%). В этом случае рекомендую придерживаться рыночных цен и не делать так, чтобы цена по рынку в разы отличалась от той, которая будет указана в договоре.

Регистрация торгового знака. Можно зарегистрировать на ИП учредителя торговый знак, который также можно сдавать в аренду своим компаниям и получать стабильный доход. Кроме того, имея сайт, торговую марку, товарный знак, патент и т.п., ИП сможет заключить договор коммерческой концессии со всеми юридическими лицами, которым та или иная интеллектуальная собственность необходима для ведения деятельности. По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности, на коммерческое обозначение, секрет производства («ноу-хау») (п. 1 ст. 1027 ГК РФ).

Вознаграждение правообладателя зависит от объема комплекса исключительных прав и может составлять около 5% от дохода компании-пользователя.

Договор информационно-консультационного обслуживания. Если учредитель проводит в компании обучение, семинары, посещает выставки/конференции и привозит оттуда новую информацию для компании, значит можно заключать договоры информационно-консультационного обслуживания. Договоры должны быть разовыми. Используйте принцип: одна услуга = один договор. В договоре обязательно подробно пропишите предмет договора, чтобы было понятно, в чем именно заключается услуга. Также лучше сохранять материальные подтверждения услуги: буклеты, отчеты, брошюры и т.д.

В чем экономия этих способов?

Прикинем на цифрах. Возьмем те же 100 000 рублей вознаграждения. ИП на УСН 6% заплатит с этих денег 6 000 рублей. Уплаченные страховые взносы уменьшают единый налог ИП по УСН. Компания снизит налог на прибыль на всю сумму любого из вознаграждений. Определенно, получается выгодней, чем платить директору зарплату, выплачивать дивиденды и, конечно же, намного безопаснее чем «мухлевать» с займами, подотчетами и т.д.

Как видите, способы вывода денег из компании учредителю есть: все перечисленные способы являются легальными. Вы можете использовать любые из них, в зависимости от того, сколько денег вам не жалко отдать государству и какие фактические условия есть в вашем бизнесе.

И пожалуйста, перестаньте думать, что мир бизнеса сегодня такой же, каким он был вчера. Нет. Мир меняется, и мы должны меняться вместе с ним. Для этого нужно всегда быть в курсе основных изменений, которые непосредственно влияют на ваш бизнес. Вы можете сказать: «Буду работать как все. Столько лет проработал и еще столько же проработаю. Хватит меня пугать!». Хорошо, вы имеете право так думать. А вы спрашивали у этих «всех», они заплатят за вас суммы недоимок, пеней и штрафов? Эти «все» будут кормить, одевать вас, вашу семью, учить ваших детей? Уверен, ответ будет: НЕТ!

Я вам покажу, как работать в реальных условиях, защитить себя, свой бизнес и все заработанное вами ежедневной пахотой. Приходите на мой ближайший семинар и узнайте, как законно снижать налоги, иметь легальную наличность и защитить активы.