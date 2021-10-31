Серые схемы с самозанятыми

Добрый день, уважаемые коллеги.

На семинарах я неоднократно говорил, что если вы работаете на ОСН или УСН 15% и нанимаете самозанятых, то вы можете списывать суммы их вознаграждений на затраты и уменьшать налог на прибыль. Также у меня есть инструкция, где по шагам расписано, какие правила надо соблюсти, чтобы не вляпаться. Например, не допускать массовости, не допускать формализма, когда в компании за один день увольняют 100 человек, а потом в тот же день они все становятся самозанятыми и заключают договоры с другими вашими компаниями. Получается, что они как работали, так и работают на вас. Это чисто формальное отношение. Так делать нельзя.

Но теперь налоговики выпустили четкие критерии этого формализма. И я вынужден согласиться с этими критериями.

Письмо ФНС России от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183@

«В рамках указанных изменений проработан вопрос о характерных признаках применения схем уклонения от налогообложения, подразумевающих привлечение к выполнению работ «плательщиков НПД» в целях подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, и соответственно незаконной оптимизации страховых взносов и налога на доходы физических лиц.

В указанных случаях одними из признаков подмены трудового договора с физическим лицом договором оказания услуг плательщиком НПД являются:

1) организационная зависимость «плательщика НПД» от своего «Заказчика», то есть:

1.1) регистрация физического лица в качестве плательщика НПД – обязательное условие «Заказчика»;

1.2) «Заказчик» распределяет «плательщиков НПД» по объектам (маршрутам), исходя из производственной необходимости;

1.3) «Заказчик» определяет режим работы «плательщика НПД», в том числе продолжительность рабочего дня (смены), время отдыха;

1.4) работник «Заказчика» непосредственно руководит и контролирует работу «плательщика НПД» на объекте (администраторы объектов);

2) инфраструктурная зависимость «плательщика НПД» от «Заказчика», то есть «плательщик НПД» выполняет работу полностью материалами, инструментами и оборудованием «Заказчика»;

3) порядок оплаты услуг «плательщику НПД» и учет оказываемых услуг аналогичен порядку, установленному Трудовым кодексом Российской Федерации.

Указанные признаки характеризуют «плательщика НПД» как лицо, фактически лишенное предпринимательской самостоятельности в ведении своей деятельности».

Знаете, мне тут даже придраться не к чему.

Вывод

Если вы собираетесь использовать самозанятых для оптимизации налогов, то приходите на мой семинар. Я расскажу, как это можно делать безопасно.

Не нарушайте, пожалуйста, хотя бы эти пункты, изучите это письмо. В области цифрового надзора и контроля за налогоплательщиками наши налоговики занимают первое место в мире. По моему мнению, наша налоговая работает в разы качественнее, чем налоговики европейских стран или США.

Нравится нам это или нет, но за последние 10 лет качество работы российских налоговиков буквально взлетело. Глава ФНС России сказал, что он превратит налоговые органы в цифровую компанию по обслуживанию налогоплательщиков. Чтобы все работали в равных условиях. И более 90% налогоплательщиков будут довольны качеством работы налоговых органов. Напишите в комментариях, как вы уже счастливы или вас надо сделать еще более счастливыми, чтобы вы были довольны качеством работы налоговиков.

Желаю вам не попадать под все эти претензии со стороны налоговиков и научиться законно оптимизировать налоги.

Спасибо и удачи в делах.