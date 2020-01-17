Что запретят россиянам в 2020 году

Каждый Новый год приносит россиянам законодательные сюрпризы — приятные и не очень. 2020 год — не исключение. В этом видео я расскажу Вам о том, какие новые запреты ожидают россиян в будущем году. Итак, поехали!

В 2020 году вступают в силу многие изменения в нормах действующего законодательства, которые так или иначе затронут всех граждан нашей страны. Рассмотрим основные из них, известные нам сегодня.

Запреты для автомобилистов

Большинство запретов, как обычно, коснется автолюбителей. Уже с января 2020 года им будет запрещено:

Парковать коммерческий автотранспорт во дворах.

Запрет будет распространяться на любой грузовой автотранспорт (газели, фургоны, «бычки» и т.д.), а также на легковые автомобили, предназначенные для коммерческого использования, например такси. При этом, не имеет никакого значения на кого зарегистрировано транспортное средство (на компанию, на ИП или на обычного гражданина). Исключение из общего правила коснется только пассажирских микроавтобусов, зарегистрированных на частных лиц и, возможно, каршеринговых авто. По поводу последних еще не совсем ясно, поскольку каршеринговые автомобили по своей сути, также являются коммерческим автотранспортом.

Второй запрет автомобилистам — ездить на новых авто без госномеров.

На данный момент при покупке нового транспортного средства у его владельца есть десятидневный срок для его постановки на учет, в течение которого он вправе ездить на новой машине без государственных знаков. Но уже с первого января это станет невозможным. По этому поводу есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая новость заключается в том, что поставить новое авто на учет можно будет не только в ГИБДД, но и прямо в автосалоне. А плохая новость состоит в том, что госномера по-прежнему будут привязаны к коду региона, в котором владелец автотранспортного средства имеет постоянную регистрацию. Таким образом, покупка нового авто в другом регионе представляется весьма затруднительной.

В середине лета появятся и новые запреты. Так, с 30 июня запретят перевозку несовершеннолетних на автобусах, выпущенных с конвейера 10 лет назад или более. А с первого июля под запрет попадает ввоз на территорию России праворульных автобусов, грузовиков и спецтехники различного назначения и значительно усложняются правила ввоза для легковых автомобилей с правым рулем.

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