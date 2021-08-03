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Как взыскать с работодателя двойную зарплату — и белую, и серую. Разбор беспрецедентного случая

Для рубрики Трудовое право
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Серая бухгалтерия при расчетах с работниками может сыграть с работодателем злую шутку. Подтверждением этого является беспрецедентное дело о взыскании долгов по заработной плате, прошедшее все судебные инстанции (вплоть до Верховного Суда) и завершившееся убедительной победой работника, которому в итоге удалось взыскать с работодателя двойную зарплату — и белую и серую.

В этом видеообзоре мы подробно разобрали уникальный случай и проанализировали, какие ошибки могут выйти боком для недобросовестного работодателя и каким образом работникам можно и нужно защищать свои права.

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