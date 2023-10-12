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Как оптимизировать учет производства в «1С:ERP»  

Производственный цикл каждого товара и услуги насчитывает множество этапов. В каждом из них задействованы десятки людей и происходят сотни бизнес-процессов, для оформления которых требуется несчетное количество документов. Для того чтобы компании и индивидуальные предприниматели могли контролировать ситуацию, необходим удобный и понятный инструмент. 
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Как оптимизировать учет производства в «1С:ERP»  
Иллюстрация: vecstock/freepik

Оптимизировать производство можно при помощи «1С:ERP». Эксперты компании ВДГБ рассказывают о том, как применять эту систему на разных стадиях работы и вести учет. 

ERP-система позволяет вести все бизнес-процессы в одном электронном пространстве, что снижает риск ошибки и потери документов. При помощи этой программы предприятие может вести бухгалтерский и кадровый учеты, планировать производство и продажи, контролировать запасы товаров на складе, анализировать свою прибыль и убытки, а также работать с CRM-системой.

Стадии производственного цикла и учет

В любом производственном цикле можно выделить основные этапы:

●     закупка и подготовка материалов;

●     производство продукции;

●     выпуск;

●     расчет себестоимости изготовленного товара. 

Как это происходит поэтапно:

  1. Сначала нужно определить номенклатуру выпускаемой продукции — ее наименование, единицы измерения и артикул. На этом же этапе устанавливаются требования к производству, а именно — спецификация производимого товара.

  2. Затем составляется смета расходов и заключаются договоры с поставщиками. Предприятие закупает материалы и передает их в производство. Учитываются все затраты на изготовление продукции, которые относят к соответствующим расходам.

  3. Выпуск готовой продукции и учет.

  4. Последний этап — расчет производственной себестоимости. Под ней понимается сумма денежных средств, потраченных на производство продукции.

1С:ERP Управление предприятием 2

Инновационная ERP-система для комплексного управления ресурсами предприятия любой отрасли

Какие возможности дает ERP-система 

Маленькое, но емкое слово ERP дает возможность существенно упростить работу организации или ИП на разных стадиях производственного цикла. После ее внедрения бизнес сможет:

Уменьшить просрочки поставок

Система позволяет отслеживать сроки изготовления продукции по запросу клиента и ход выполнения заказов, а также формировать график поставок, исходя из реальных возможностей и ресурсов предприятия.

В случае отклонений от него бизнес сможет оперативно принимать взвешенные управленческие решения и эффективно коммуницировать с заказчиками.

Выстроить отношения с сотрудниками

Иногда случается так, что рабочие процессы на предприятии не до конца отлажены. Работники уходят в отпуск, берут больничные, а учет рабочего времени не ведется или ведется недостаточно качественно, что, в свою очередь, может негативно сказаться на производстве.

«1С:ERP» решит и эту проблему. Система позволит своевременно оформлять всю необходимую кадровую документацию, следить за графиком работы и отпусков, своевременно находить замену отсутствующим сотрудникам. Производство не будет простаивать, а бизнес сможет получить ожидаемую прибыль.

Каждый бизнес индивидуален, и невозможно создать такую систему, которая подходила бы всем. При этом каждое предприятие нуждается в решении, которое учитывает специфику его производства. Поэтому перед внедрением «1С:ERP Управление предприятием 2.0» проводится интервью с ключевыми сотрудниками, по итогам которого составляется карта бизнес-процессов для конкретной организации. В итоге компания получает оптимизированный под нее инструмент.

Повысить финансовые показатели

«1С:ERP» позволяет оценить используемые предприятием бизнес-модели и отказаться от неэффективных. Система также дает возможность быстро корректировать ситуацию при отклонении фактических данных от плановых, анализируя продажи, этапы производства и полученные результаты.

Снизить себестоимость продукта

В программном продукте можно распределять расходы на себестоимость по номенклатурным показателям — весу, объему, количеству и себестоимости. В «1С:ERP» можно быстро производить калькуляцию себестоимости и отслеживать номенклатурные (на работу и товары) и постатейные (на услуги) затраты.

Бизнес может оценить рентабельность производства и оперативно корректировать рабочие процессы, что, в свою очередь, позволяет повысить прибыльность.

Улучшить клиентский сервис

Правильно выстроенные отношения с клиентами являются одним из ключевых факторов успеха бизнеса.«1С:ERP» поможет эффективно контролировать поставки товаров и документооборот. Все отчеты по уровню сервиса будут предоставлены на одном экране. 

Если вы поставляете продукцию на международный рынок, могут возникнуть трудности с программным обеспечением. Для автоматизации крупного и среднего бизнеса есть эффективное решение — «1С:ERP WE». Система имеет мультиязычный интерфейс и позволяет подготавливать регламентированную отчетность для зарубежных филиалов.

Внедрение «1С:ERP» может занимать до четырех месяцев. В результате бизнес получает решение, полностью адаптированное под его специфику и запросы. Для клиентов компании ВДГБ работает бесплатная поддержка сервиса.

Кроме того, все заказчики становятся участниками бонусной программы и могут получить кешбэк до 20% на услуги.

1С:ERP WE

Эффективное решение для автоматизации крупного и среднего бизнеса на современной платформе «1С:Предприятие 8»

Реклама: ООО "ВДГБ", ИНН 7718191795, erid: LjN8KXGod

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