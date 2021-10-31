Таможня, верни добро! Возврат НДС при импорте товаров: как оспорить отказ таможенников

Налоги, акцизы, пошлины. Штрафы, пени, доначисления. Если вы задолжали государству, действовать оно будет быстро, жестко, бескомпромиссно.

Льготы, преференции, вычеты. Если государство задолжало вам, будьте готовы к долгим мытарствам: расставаться с деньгами оно не любит, чтобы отстоять права на получение тех или иных льгот потребуется грамотно обосновать законность своих притязаний, выстроить безупречную аргументацию для оспаривания дела в арбитражном суде.

Как бухгалтеру вести учет товара ввезенного в разобранном виде, пересортицу, недостачу и излишки, исчислять налоги и применять преференции, чтобы минимизировать риск возникновения налоговых споров, и как отстоять интересы компании, если спор все-таки возник, подробно рассказывается на семинарах по ВЭД, которые регулярно проводит специализированный Учебный центр «Грин Филд».

Поделимся одним из типичных кейсов.

Проблема:

С 2015 по 2019 года ООО «Медико-физический Центр» ввозило сложное и крайне дорогостоящее медицинское оборудование для подготовки пациентов к лучевой терапии — комплект аппаратуры из большого комплекса изделий.

По товарам был начислен и уплачен НДС в размере 18% (по ставкам 2015 года), товары были выпущены таможенным органом. Но без предоставления льгот. Общество направило в таможенный орган заявление с просьбой предоставить льготу в виде освобождения от уплаты НДС. Таможенники ответили отказом.

Довод таможенного органа: ввезены и задекларированы не все из указанных в регистрационном удостоверении компоненты медицинского изделия.

Решение:

Договориться с таможенниками «на берегу» компании не удалось. Руководству ООО «Медико-физический Центр» требовалось оценить шансы на успех при оспаривании дела в арбитражном суде. Главный бухгалтер и юрист компании сумели выстроить четкую систему аргументации в пользу справедливости притязаний на льготу.

1. На дату регистрации спорных ДТ действовал Перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 № 1042 «Об утверждении перечня медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость». В пункте 18 Перечня № 1042 указано оборудование товарной позиции 9018 ТН ВЭД, а именно:

оборудование для кабинетов и палат, оборудование для лабораторий и аптек 94 5200 (термостаты электрические;

установки стоматологические универсальные;

оборудование кабинетов и палат; оборудование стоматологическое, зубопротезное, оториноларингологическое;

оборудование рентгенологическое, радиологическое и травматологическое;

оборудование лабораторное и аптечное; оборудование и агрегаты медицинские разные).

Описание задекларированного комплекта для иммобилизации пациента этому пункту соответствует.

2. Из положений статей 149 и 150 Налогового кодекса Российской Федерации и Постановления № 1042 не следует, что льгота по уплате НДС предоставляется исключительно при ввозе завершенного и комплектного изделия, указанного в регистрационном удостоверении.

3. Из содержания регистрационных удостоверений следует, что в качестве изделия медицинского назначения зарегистрированы изделия с принадлежностями, перечисленными в регистрационных удостоверениях.

4. Таким образом, право на льготное обложение НДС предоставлено в отношении всех ввозимых компонентов, образующих зарегистрированное изделие медицинского назначения, при этом не имеет правового значения, ввозятся указанные компоненты в совокупности или по отдельности.

5. Указанное право может быть реализовано как путем получения самостоятельного регистрационного удостоверения на отдельные компоненты, так и путем получения регистрационного удостоверения на полнокомплектное изделие.

По итогам ряда заседаний Арбитражный суд согласился с предоставленной аргументацией и обязал Таможенную службу вернуть ООО «Медико-физический Центр» уплаченный НДС.

Комментарий эксперта

Генеральный директор Учебного центра «Грин Филд» Ирина Гарова:

«Хорошо, что хорошо кончается. Благодаря профессионализму главного бухгалтера компании удалось отстоять свое законное право на получение льготы. Подобные кейсы мы детально разбираем на семинарах по теме „Импорт товара. Углубленный ВЭД: курс для бухгалтера“. Например, на ближайшем семинаре наши эксперты расскажут:

как правильно отражать операции с преференциальным товаром, льготами;

как избежать ошибок в работе с товарами, ввезенными в разобранном виде, пересортицей, недостачей, излишками;

что делать, если в ввезенной партии товара 2 декларации (ДТ) — как правильно выстроить партионный учет.

Избежать разногласий с таможней, с налоговиками проще, предотвратив ошибки, чем исправлять их последствия».