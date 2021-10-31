Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Таможня, верни добро! Возврат НДС при импорте товаров: как оспорить отказ таможенников

Для рубрики НДС
Версия для печати

Налоги, акцизы, пошлины. Штрафы, пени, доначисления. Если вы задолжали государству, действовать оно будет быстро, жестко, бескомпромиссно.

Льготы, преференции, вычеты. Если государство задолжало вам, будьте готовы к долгим мытарствам: расставаться с деньгами оно не любит, чтобы отстоять права на получение тех или иных льгот потребуется грамотно обосновать законность своих притязаний, выстроить безупречную аргументацию для оспаривания дела в арбитражном суде.

Как бухгалтеру вести учет товара ввезенного в разобранном виде, пересортицу, недостачу и излишки, исчислять налоги и применять преференции, чтобы минимизировать риск возникновения налоговых споров, и как отстоять интересы компании, если спор все-таки возник, подробно рассказывается на семинарах по ВЭД, которые регулярно проводит специализированный Учебный центр «Грин Филд».

Поделимся одним из типичных кейсов.

Проблема:

С 2015 по 2019 года ООО «Медико-физический Центр» ввозило сложное и крайне дорогостоящее медицинское оборудование для подготовки пациентов к лучевой терапии — комплект аппаратуры из большого комплекса изделий.

По товарам был начислен и уплачен НДС в размере 18% (по ставкам 2015 года), товары были выпущены таможенным органом. Но без предоставления льгот. Общество направило в таможенный орган заявление с просьбой предоставить льготу в виде освобождения от уплаты НДС. Таможенники ответили отказом.

Довод таможенного органа: ввезены и задекларированы не все из указанных в регистрационном удостоверении компоненты медицинского изделия.

Решение:

Договориться с таможенниками «на берегу» компании не удалось. Руководству ООО «Медико-физический Центр» требовалось оценить шансы на успех при оспаривании дела в арбитражном суде. Главный бухгалтер и юрист компании сумели выстроить четкую систему аргументации в пользу справедливости притязаний на льготу.

1. На дату регистрации спорных ДТ действовал Перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 № 1042 «Об утверждении перечня медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость». В пункте 18 Перечня № 1042 указано оборудование товарной позиции 9018 ТН ВЭД, а именно:

  • оборудование для кабинетов и палат, оборудование для лабораторий и аптек 94 5200 (термостаты электрические;
  • установки стоматологические универсальные;
  • оборудование кабинетов и палат; оборудование стоматологическое, зубопротезное, оториноларингологическое;
  • оборудование рентгенологическое, радиологическое и травматологическое;
  • оборудование лабораторное и аптечное; оборудование и агрегаты медицинские разные).

Описание задекларированного комплекта для иммобилизации пациента этому пункту соответствует.

2. Из положений статей 149 и 150 Налогового кодекса Российской Федерации и Постановления № 1042 не следует, что льгота по уплате НДС предоставляется исключительно при ввозе завершенного и комплектного изделия, указанного в регистрационном удостоверении.

3. Из содержания регистрационных удостоверений следует, что в качестве изделия медицинского назначения зарегистрированы изделия с принадлежностями, перечисленными в регистрационных удостоверениях.

4. Таким образом, право на льготное обложение НДС предоставлено в отношении всех ввозимых компонентов, образующих зарегистрированное изделие медицинского назначения, при этом не имеет правового значения, ввозятся указанные компоненты в совокупности или по отдельности.

5. Указанное право может быть реализовано как путем получения самостоятельного регистрационного удостоверения на отдельные компоненты, так и путем получения регистрационного удостоверения на полнокомплектное изделие.

По итогам ряда заседаний Арбитражный суд согласился с предоставленной аргументацией и обязал Таможенную службу вернуть ООО «Медико-физический Центр» уплаченный НДС.

Комментарий эксперта

Генеральный директор Учебного центра «Грин Филд» Ирина Гарова:

«Хорошо, что хорошо кончается. Благодаря профессионализму главного бухгалтера компании удалось отстоять свое законное право на получение льготы. Подобные кейсы мы детально разбираем на семинарах по теме „Импорт товара. Углубленный ВЭД: курс для бухгалтера“. Например, на ближайшем семинаре наши эксперты расскажут:

  • как правильно отражать операции с преференциальным товаром, льготами;
  • как избежать ошибок в работе с товарами, ввезенными в разобранном виде, пересортицей, недостачей, излишками;
  • что делать, если в ввезенной партии товара 2 декларации (ДТ) — как правильно выстроить партионный учет.

Избежать разногласий с таможней, с налоговиками проще, предотвратив ошибки, чем исправлять их последствия».

ПОДРОБНЕЕ О СЕМИНАРЕ

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Учебный центр «Грин филд»
Учебный центр «Грин филд»
Создайте свой блог, выскажитесь и станьте суперзвездой «Клерка»
Создать блог