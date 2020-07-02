Возврат налога за покупку квартиры: как оформить документы

Коротко о вычете и для чего он нужен

Коротко об имущественном вычете и для чего он нужен

Имущественный налоговый вычет – это возможность вернуть ранее уплаченный подоходный налог при покупке имущества. «Но я никакие налоги не платил», – скажите вы, и будете правы. Подоходный налог (он же – НДФЛ) в размере 13 % ежемесячно удерживает и платит за вас работодатель. Разумеется, если вы устроены официально и получаете зарплату.

Схема такая: при покупке квартиры, жилого дома или земельного участка, государство дает вам возможность вернуть на свой счет 13 % от суммы покупки. Однако не все так просто – у суммы покупки есть определенный лимит. О нем вы узнаете из этой статьи.

Когда и у кого возникает право на вычет при покупке квартиры

Если вы являетесь налоговым резидентом РФ (п.2 ст.207 НК РФ) и покупаете квартиру на собственные средства или в ипотеку, то вы получаете право на вычет на всех законных основаниях. Главное, сохранить документы, подтверждающие факт оплаты недвижимости. Какие конкретно документы, читайте ниже.

Если вы состоите в браке и покупаете квартиру, то право на вычет в полном размере появляется у обоих супругов, либо они могут распределить его по договоренности (Письма ФНС от 14.11.17 № ГД-4-11/23004@, ГД-4-11/23003@).

Вы не получите вычет, если купите квартиру у взаимозависимого лица: супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун (попечитель) и подопечный [ФК1] [ам2] [ам3] [ам4] (ст. 105.1 НК РФ).

Сумма вычета при покупке квартиры

Право на вычет появляется, если вы покупаете квартиру на собственные средства или заемные (ипотека).

При использовании ипотеки, можно получить одновременно два вида вычета:

основной вычет на стоимость покупки;

на уплаченные проценты.

Максимальный размер основного вычета на стоимость квартиры – 2 млн. рублей (пп. 1 п. 3 ст. 220 НК РФ). Но на ваш счет вернут только 13 % от этой суммы – 260 тыс. рублей.

На примере это выглядит так:

Если вы купили квартиру в ипотеку, то можете получить вычет по уплаченным процентам. Максимальный размер вычета по уплаченным процентам – 3 млн. рублей. А значит вернут вам только 13% – 390 тыс. рублей.

Так было не всегда. До 1 января 2014 г. возврат налога по процентам не имел ограничений. НДФЛ можно было вернуть с любой суммы.

Важный момент, если ваша квартира куплена до 1 января 2014 года, и с тех пор вы не возвращали НДФЛ по ипотеке, то вам положен вычет в полной сумме понесенных расходов.

Пример расчета вычета по уплаченным процентам:

Для того, чтобы получить вычет в полном объеме – 260 тыс. рублей, размер вашей годовой зарплаты должен быть не менее 2 млн. рублей. В противном случае, сумма вычета распределяется на несколько лет, пока вам не вернут весь НДФЛ. Это условие имеет отношение и к налоговому вычету по уплаченным процентам.

Приведем пример.

В 2019 году вы купили квартиру за 3 миллиона рублей. Ваша зарплата за 2019 год – 1 миллион рублей. Работодатель заплатил за вас налог в размере 13 % – 130 000 рублей. Вернуть налог 13 % вы можете не с 3 миллионов рублей, а с максимальной суммы лимита – 2 миллиона рублей, а именно 260 тысяч рублей. Но работодатель удержал с вас только 130 000 рублей, а значит и вернуть в 2020 году вы можете только эту сумму. Оставшиеся 130 000 рублей можно перенести на следующий год.

Аналогичная ситуация и с процентами по ипотеке. Если ваш годовой доход – 1,5 млн. рублей, а сумма уплаченных процентов по ипотеке – 3 млн. рублей, то вычет вы будете получать в течение двух лет.

Сколько раз можно получить налоговый вычет

До 1 января 2014 года основной имущественный вычет можно было получить только один раз и исключительно на один объект недвижимости. С 2014 года лимит вычета не изменился, но остаток может переносится на другие объекты недвижимости (пп.1 п.3 ст. 220 НК РФ).

Рассмотрим на примерах.

Если до 2014 года вы использовали свой имущественный вычет только на 1,5 млн. рублей, то оставшиеся 500 тыс. рублей налогового вычета, а с них 13 % – 65 тыс. рублей, вам уже не удастся вернуть.

В 2020 году вы купили квартиру за 1,5 млн. рублей, и получили по ней вычет – 1,5 млн. рублей. В 2021 году вы планируете покупку еще одной квартиры, на которую перенесете остаток вычета – 500 тыс. рублей, и получите на счет налог – 65 тыс. рублей.

Следует помнить, что имущественный вычет по уплаченным процентам можно получить только по одному объекту (п.8 с т.220 НК РФ).

Срок давности налогового вычета

Налоговый вычет бессрочен, а налог можно вернуть за три года, предшествующих году подачи налоговой декларации. Даже если вы уже продали квартиру, а про возможность получения вычета узнали только сейчас, вы все равно можете получить свой вычет.

Право на вычет появляется с того года, когда получены правоустанавливающие документы. Не стоит путать с датой подачи декларации, которую вы можете подать только после окончания налогового периода (п.7 ст.220 НК РФ).

Давайте рассмотрим на примере.

Вы купили квартиру в 2014 году. Правоустанавливающие документы получили на руки только в 2015 году. Следовательно, право на вычет у вас появляется в 2015 году, а подать декларацию вы можете только в 2016 году. Но вы забыли это сделать, и вспомнили про свои положенные по закону деньги только в 2020 году. Значит, в 2020 году вы подаете декларации за 2019, 2018 и 2017 годы.

Особые привилегии есть у пенсионеров, они могут получить вычет сразу за 4 года: за год, когда квартира была куплена и за три года до этого. При этом, совсем не важно работает пенсионер или уже нет.

Документы для оформления вычета за квартиру

Подать документы на налоговый вычет можно либо лично в налоговую инспекцию – отдел работы с налогоплательщиками, либо отправить через личный кабинет налогоплательщика.

Список документов для оформления вычета:

Копия свидетельства о праве собственности или выписка из ЕГРН. Копия договора купли-продажи квартиры или договора о долевом участии. Акт приема-передачи квартиры. Платежные документы (расписка, банковские выписки о перечислении денежных средств со счёта покупателя на счёт продавца, кассовые чеки). Копия свидетельства о браке (если квартира является общей совместной собственностью). Заявление о распределении размера имущественного налогового вычета между супругами. Справка по форме 2-НДФЛ (при подаче декларации). Заполненная налоговая декларация по форме 3-НДФЛ.

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