Сложности при переходе на налоговый мониторинг: как их избежать 

Налоговый мониторинг — инструмент добровольного взаимодействия бизнеса с ФНС через доступ к внутренней бухгалтерской системе налогоплательщика или оперативного предоставления данных. Благодаря ему у компании меньше налоговых проверок, проще коммуникации с налоговой, лучше имидж компании. На практике переход на налоговый мониторинг сопряжен с рядом сложностей.

Основные трудности перехода на налоговый мониторинг

Проблемы налогоплательщиков при переходе на налоговый мониторинг:

1. Слабая организация внутренних процессов. В основе результативности налогового мониторинга лежат прозрачность сведений и оперативность их предоставления в ФНС.

Если в компании нет отлаженных систем учета, документооборота, внутреннего контроля и аудита, переход потребует больших временных и трудовых затрат, обучения персонала.

Переход на налоговый мониторинг без работающих как часы систем грозит путаницей в предоставляемой информации и будет мешать направлению данных в ФНС в оговоренные сроки.

Для налоговых инспекторов — это повод усомниться в добросовестности налогоплательщика и провести дополнительную проверку, что сводит к нулю эффект от введения мониторинга.

2. Выбор формата налогового мониторинга. Законом предусмотрено три варианта: доступ к базе, витрина или пересылка по ЭДО. Задача компании — решить, какой из предложенных вариантов подойдет ей лучше с учетом плюсов и минусов каждого способа, особенностей бизнеса и финансовой политики компании.

Полный доступ к 1С, SAP или любой другой учетной программе грозит открытием для ФНС сведений, не предусмотренных регламентом и требует технических решений и доработок для работы налоговых инспекторов.

Через витрину инспекторы видят только ту информацию, которую выложил налогоплательщик, но такой способ также потребует дополнительных расходов на внедрение, обслуживание и обучение персонала.

Пересылка по ЭДО — финансово не затратный процесс, но требующий рабочих рук и времени. В зависимости от объема сведений, возможно, потребуется введение дополнительных штатных единиц.

Витрина VK Tax Compliance — удобная и безопасная платформа для реализации налогового мониторинга. Ее данные хранятся в облаке и надежно защищены. Компании не придется тратить ресурсы собственных ИТ-специалистов на поддержку инфраструктуры и средств СКЗИ, подписку на платформу можно оплачивать помесячно и только за те налоги, которые раскрыты для глаз ФНС.

3. Сбор документов. Когда процессы отлажены и работают, сбор документов — не проблема. Но часто компании сталкиваются с тем, что учетная политика устарела, а существующая на бумаге система внутреннего контроля не работает. В таких ситуациях сбор документов начинается с приведения бумаг в соответствие с действительностью, требованиями законодательства и целями перехода на налоговый мониторинг.

4. Затраты. Если нет работающей системы внутреннего контроля, ввести ее необходимо, возможно, с привлечением аудиторов. Также придется потратить средства на модернизацию IT-инфраструктуры, бухучета, привлечение специалистов для настройки взаимодействия с ФНС, обучение сотрудников. В противном случае могут возникать ошибки, несогласованность в действиях, нарушение сроков.

5. Оценка готовности бизнеса к переходу на налоговый мониторинг. Менеджменту предстоит реально оценить, готова ли компания к переходу на налоговый мониторинг или нет. Речь идет не только о соответствии финансовых показателей требованиям ФНС, но и об оценке ресурсов, бюджета, состояния налогового учета и налоговых рисков. Важно выявить налоговые риски и исправить ошибки, а также выработать стратегию по обсуждению их с налоговым органом.

6. Оценка рисков. Принимая решение о переходе на налоговый мониторинг, компания должна понимать масштабы возможных ошибок и неточностей в данных, которые могут привести к штрафам.

Как избежать проблем

Тщательная подготовка к переходу на налоговый мониторинг — основа для безболезненного включения в тесное и продуктивное сотрудничество с ФНС, а именно:

Проведите анализ текущей IT-инфраструктуры и бизнес-процессов, оцените затраты, риски, качество систем внутреннего контроля и аудита.

Сформируйте команду специалистов для перехода на налоговый мониторинг: привлеките айтишников, бухгалтеров, юристов, назначьте ответственных за отдельные участки и проект в целом.

Разработайте детальный план перехода на налоговый мониторинг, установите сроки и контрольные точки, соблюдайте график реализации проекта.

Создайте прозрачную систему документооборота с полной автоматизацией и едиными стандартами документирования всех бизнес-процессов.

Практикуйте регулярное обучение . Во-первых, обучите сотрудников новым требованиям и правилам. Во-вторых, создайте систему непрерывного обучения по вопросам налогового мониторинга.

Регулярно проводите внутренний аудит и мониторьте соответствие предоставляемых сведений требованиям ФНС.

Витрина VK Tax Compliance — платформа для информационного взаимодействия с налоговым органом с возможностью оперативного подключения, быстрого закрытия периодов за счет интеграции с корпоративными учетными системами и проверкой передаваемых в ФНС данных.

Читайте также:

Запланируйте демо и попробуйте сами! Оставьте свои контактные данные, и наши эксперты свяжутся с вами в ближайшее время: Отправить

Реклама: ООО «ВК ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ИНН 7714415613, erid: LjN8KNVFx