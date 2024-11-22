Налоговый мониторинг 2024: что изменилось

С 2025 года на режим налогового мониторинга смогут перейти больше компаний: государство упростило требования к организациям и расширило список исключений. Изменения коснулись и деятельности налоговых органов: они получили больше полномочий.

Разбираемся, что еще изменил в налоговом мониторинге закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ. А главное — объясняем, что это значит для бизнеса.

Упростили требования для подключения к налоговому мониторингу

Снижение финансовых критериев

С 2025 года для перехода на налоговый мониторинг бизнесам потребуется меньший объем показателей по выручке и активам по сравнению с прежними условиями.

Расширение льготного доступа к мониторингу для отдельных организаций

Новый список организаций, которые могут перейти на налоговый мониторинг без учета суммовых критериев, — в таблице.

Кроме того, перейти на налоговый мониторинг теперь могут и участники групп. Главное условие — выполнение определенных критериев по всей группе:

объем уплаченных налогов и взносов — от 1 млрд руб.;

годовой доход — минимум 10 млрд руб.;

активы — не менее 10 млрд руб.

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Уточнили полномочия налоговых органов при контроле

Новые обязательства банков

Теперь банки обязаны предоставлять инспекторам больше информации о компаниях на мониторинге:

данные о банковских счетах и движении средств;

сведения о руководстве и владельцах бизнеса, включая копии паспортов.

Новый порядок проведения выездных проверок

Как правило, выездные проверки назначают, если компания не исправила ошибки, указанные в мотивированном мнении, до 1 декабря следующего года. Теперь в законодательстве учли возможность, при которой компания может запросить временную приостановку срока для отправки мотивированного мнения. В таком случае проверку могут перенести на более поздний период, учитывая время приостановки.

Регламент для проверок уточненных деклараций

Если организация подает уточненную декларацию, проверку можно провести в рамках мониторинга. Главное условие — на момент подачи должно оставаться не менее трех месяцев до завершения срока мониторинга.

Условия для досрочного завершения налогового мониторинга

Появились дополнительные основания для прекращения мониторинга: ликвидация, реорганизация или исключение компании из ЕГРЮЛ.

Новый порядок составления мотивированного мнения налоговиков

Если компания, участвующая в соглашениях по поддержке инвестиций, неправильно определила затраты, связанные с господдержкой, налоговая направит уведомление с основанием для мотивированного мнения. При отсутствии пояснений или корректировок в течение 15 дней после уведомления орган составит мотивированное мнение.

Благодаря изменениям компании активнее подключаются к налоговому мониторингу

В 2024 году заявления о переходе на налоговый мониторинг подало 178 компаний — они планируют переход на новый режим в следующем году. В основном эти организации задействованы в нефтепереработке, энергетике и торговле.

Ожидается, что в 2025 году налоговый мониторинг будут использовать 746 компаний — рост год к году составит 31%. Окончательное число организаций станет известно после 1 ноября 2024 года, когда ФНС завершит рассмотрение всех заявок.

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