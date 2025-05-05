НДС и налог на прибыль в 2025 году: новые налоговые риски и новые возможности для бизнеса

Что изменилось для бизнеса на УСН с 2025 года: увеличение лимитов и НДС
Теперь упрощенка доступна большему числу компаний — для перехода на спецрежим с 2025 года доход за 9 месяцев 2024 года должен быть в пределах 337,5 млн рублей (было — 112,5 млн рублей).
Увеличили лимиты, которые позволяют работать на упрощенке:
доходы текущего года — 450 млн рублей (было 200 млн рублей);
остаточная стоимость основных средств (ОС) — 200 млн рублей (было 150 млн рублей).
Средняя численность работников осталась на уровне 130 человек.
Главное новшество для бизнеса на упрощенке — с 1 января 2025 года они признаны плательщиками НДС.
Некоторым компаниям и ИП доступно освобождение от НДС (ст. 143, п. 1 ст. 145, ст. 346.11 НК):
если в прошлом году не превышен порог дохода в 60 млн рублей;
если ИП или юрлицо создано в текущем году и применяет УСН с даты своей госрегистрации.
Освобождение дается автоматически — отказаться от него нельзя.
После превышения уровня доходов текущего года в 60 млн рублей, освобождение прекращается, НДС надо нужно с первого числа следующего месяца (п. 5 ст. 145 НК).
Бизнес на упрощенке, в отличие от остальных налогоплательщиков, может выбирать наиболее подходящую для себя ставку НДС (ст. 164 НК):
Общую 20% (10% или 0% для определенных операций) с возможностью уменьшения налога на «входящий» НДС.
Специальную 5% (при доходе от 60 до 250 млн рублей), или 7% (при доходе более 250 млн и не выше 450 млн рублей), но без возможности вычета «входящего» НДС. Если заработали более 450 млн руб., право на УСН и специальные ставки НДС утрачивается.
С общей ставки на специальную можно перейти с начала любого квартала, а специальные ставки придется применять 12 кварталов подряд без возможности перехода в этот период на общую ставку 20%.
Данные о выбранной ставке налоговая инспекция отследит по первой декларации по НДС, которую сдаст налогоплательщик.
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Чем рискуют контрагенты бизнеса на УСН-плательщиков НДС
Налоговая реформа в отношении УСН с 2025 года влияет не только на самих упрощенцев, но на их контрагентов.
Приобретая товар у такого продавца, например, за 1 000 рублей, обращайте внимание на цену, прописанную в договоре:
Цена, указанная как «1 000 рублей, в том числе НДС», означает, что вы заплатите именно 1 000 рублей, а все риски в связи с изменением НДС относятся к продавцу.
Цена, указанная как «1000 рублей без учета НДС», означает, что окончательная сумма зависит от применяемой продавцом ставки НДС. Дополнительно вы заплатите 5%, 7%, 10% или 20% от указанных 1 000 рублей, то есть общая стоимость составит 1 050, 1 070, 1 100 или 1 200 рублей соответственно. В этом случае риски по НДС ложатся на покупателя.
Если вы тоже платите НДС, применяемая продавцом-упрощенцем ставка влияет и на размер налога, который вы сможете принять к вычету:
Продавец на общей ставке — у покупателя входной НДС будет в размере 20% (10%).
Продавец на пониженной ставке — входной НДС у покупателя составит 5% или 7%.
Если продавец решил перейти с общей ставки НДС на специальную, он должен отражать новую ставку не только в декларации, но и в счетах-фактурах для покупателей. Если он продолжит указывать ставку 20%, фактически применяя 5% или 7%, налоговики сочтут такие счета-фактуры некорректными, и покупатели не смогут принять по ним налог к вычету.
Еще одна сложность при работе с продавцами на УСН — «переходящие» договоры. Что делать с договорами 2024 года и ранее, когда продавец еще не был плательщиком НДС, которые продолжают свое действие в 2025 году, и продавец теперь платит НДС? Включать НДС в указанную в таком договоре стоимость или начислять налог сверх этой суммы?
В общем случае НДС начисляется сверх указанной цены по договору, если не предусмотрены другие условия (ст. 168 НК). В отношении «переходящих» договоров следует обратиться к Методическим рекомендациям ФНС (письмо от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@) и судебной практике:
Если продавец на упрощенке получил полную оплату от покупателя в 2024 году, а отгрузил ему товар уже в 2025 году, НДС включается в цену договора. При этом у продавца на сумму налога уменьшится выручка по УСН. Доплачивать налог покупатель не обязан, так как выполнил свои обязательства до начала применения НДС упрощенцем. При отгрузке продавец исчислит налог по расчетной ставке 20/120, 10/110, 5/105 или 7/107 — исходя из применяемой ставки НДС.
В судебной практике есть решения в пользу начисления НДС сверх цены по договору из-за изменений налогового законодательства. Например — определение ВС от 03.09.2024 № 236-ПЭК24. Верховный Суд подтвердил, что из-за изменений норм НК РФ лицензиар может увеличить в 2021 году цену договора от 2019 года на сумму НДС, который начисляется по соответствующим операциям с 1 января 2021 года.
Если ваш контрагент — компания на УСН, она может быть плательщиком НДС или получить освобождение от этого налога. Снизить риски, которые связаны с НДС продавца на упрощенке, можно такими способами:
Внимательно изучайте условия договора о цене — включен в нее НДС или нет.
Вносите налоговые оговорки в договоры — если из-за некорректного учета НДС продавцом ФНС выставит вам требования или штрафы, вы сможете взыскать с продавца свои налоговые издержки.
К «переходящим» договорам рекомендуем заключить дополнительные соглашения, в которых будет зафиксирована цена договора с учетом НДС — это избавит стороны от возможных разногласий в будущем.
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Что изменилось по налогу на прибыль с 2025 года: увеличение ставки
В 2024 году ставка налога на прибыль составляла 20%, из которых 3% направлялись в федеральный бюджет, а 17% — в региональный.
В рамках налоговой реформы ставка налога на прибыль выросла до 25%, из которых в федеральный бюджет теперь идет 8%, а в региональный — по-прежнему 17% (п. 1 ст. 284 НК).
Применять новую ставку нужно к прибыли, которую получили из доходов и расходов, признанных в 2025 году — независимо от даты заключения договора с контрагентом.
Обратите внимание! Авансовые платежи, которые платили в первом квартале 2025 года, в декларации за 9 месяцев 2024 года рассчитывали по ставке 20% — и это абсолютно правомерно. В декларации за первый квартал 2025 года налог рассчитан уже по новой ставке 25%, при этом исправлять прежний расчет не нужно — если сумма увеличилась, доплатите налог, если уменьшилась — на ЕНС образуется переплата (п. 2 ст. 286 НК).
Льготные ставки по налогу на прибыль тоже выросли (ст. 284 НК):
IТ-компаниям отменили нулевую ставку — теперь они платят в федеральный бюджет 5%. Льгота недоступна иностранным IТ-компаниям, не принадлежим российским акционерам.
По процентам по государственным и муниципальным ценным бумагам, рублевым облигациям российских компаний ставка выросла с 15% до 20%.
Радиоэлектронная промышленность вместо 3% теперь платит в федеральный бюджет 8%, в региональный — по-прежнему 0%.
Ряд мер направлен на снижение налоговой нагрузки для определенных налогоплательщиков, в том числе:
Субъекты РФ могут вводить пониженные ставки для малых технологических компаний, которые есть в соответствующем реестре (п. 1.8-5 ст. 284 НК).
Ввели федеральный инвестиционный налоговый вычет, который позволяет снизить федеральную часть налога на прибыль до 3% за счет расходов на ОС и НМА (ст. 286.2 НК).
Увеличен с 1,5 до 2 повышающий коэффициент расходов на некоторые категории ОС и российского программного обеспечения (п. 1, 3 ст. 257, п. 7, 8 ст. 262 НК). Для использования нового коэффициента не забудьте внести соответствующие изменения в свою учетную политику, иначе налоговики могут не согласиться с его применением.
Ввели бессрочное действие льготных ставок для участников региональных инвестпроектов (п. 7 ст. 284.3 НК).
Для компаний, которые применяют ставку 0% при продаже акций, исключили условие о наличии недвижимости в составе активов. При этом число реализованных акций не должно превышать 1% от их общего количества (п. 2 ст. 284.2 НК).
Налоговый контроль: доначисления в бюджет растут, число проверок снижается
Сегодня налоговые органы могут не только получать информацию, но и грамотно и быстро проводить ее анализ. Это позволяет им выявить возможные налоговые риски еще до начала выездной проверки.
По статистике по налоговых проверок от ФНС в отчете за 9 месяцев 2024 года:
На 13% снизилось число выездных проверок по сравнению с таким же периодом 2023 года.
Повысилась их результативность — доначисление налогов стало итогом 98% проведенных проверок.
В среднем размер доначислений, приходящихся на одну проверку, составил 63 млн рублей, а в Москве этот результат еще выше — 100 млн рублей.
Фактически, в ходе выездных проверок налоговики получают недостающую информацию и доказательства налоговых нарушений. Также могут проводиться внепроверочные мероприятия, например — вызов в ИФНС должностных лиц для получения пояснений по спорным моментам. Если же компания проигнорирует визит или не доплатит соответствующий налог, риск выездной проверки для нее повышается.
Как защитить бизнес от налоговых рисков: налоговый мониторинг
С каждым годом налоговое законодательство становится все сложнее и объемнее. Для предприятий, их руководителей и собственников растут налоговые риски, а ФНС внимательно отслеживает все возможные нарушения.
Есть способ свести подобные риски к минимуму, став участником налогового мониторинга. Этим вы покажете, что ведете свой бизнес открыто и у вас нет секретов от налоговиков.
При налоговом мониторинге компания предоставляет налоговому органу удаленный доступ в режиме онлайн к данным своего налогового и бухгалтерского учета, к первичным документам.
Почему налоговый мониторинг выгоден компаниям:
Налоговая не проводит проверки — компании взаимодействуют с инспекцией онлайн через витрину данных.
Налоговая сообщит бизнесу, если есть нарушения в учете — это поможет исправить ошибки и избежать штрафов.
Налоговая оперативно уведомит компанию, если есть претензии — это поможет закрыть период без ошибок.
Компания может оперативно получить мотивированное мнение налоговой инспекции, если есть сомнения и сложные ситуации при налогообложении сделок.
Компания может сделать ускоренный возврат НДС — для этого достаточно подать заявление со своими реквизитами, а налоговики примут решение в течение пяти дней.
Бизнес может получить кредит по льготной ставке — участники налогового мониторинга считаются более надежными заемщиками.
Важнейший плюс налогового мониторинга в том, что подключаясь к системе, бизнес заявляет о готовности сотрудничать с ФНС, открыть доступ к информации, правильно рассчитывать и платить налоги.
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