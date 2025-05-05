НДС и налог на прибыль в 2025 году: новые налоговые риски и новые возможности для бизнеса

Что изменилось для бизнеса на УСН с 2025 года: увеличение лимитов и НДС

Теперь упрощенка доступна большему числу компаний — для перехода на спецрежим с 2025 года доход за 9 месяцев 2024 года должен быть в пределах 337,5 млн рублей (было — 112,5 млн рублей).

Увеличили лимиты, которые позволяют работать на упрощенке:

доходы текущего года — 450 млн рублей (было 200 млн рублей);

остаточная стоимость основных средств (ОС) — 200 млн рублей (было 150 млн рублей).

Средняя численность работников осталась на уровне 130 человек.

Главное новшество для бизнеса на упрощенке — с 1 января 2025 года они признаны плательщиками НДС.

Некоторым компаниям и ИП доступно освобождение от НДС (ст. 143, п. 1 ст. 145, ст. 346.11 НК):

если в прошлом году не превышен порог дохода в 60 млн рублей;

если ИП или юрлицо создано в текущем году и применяет УСН с даты своей госрегистрации.

Освобождение дается автоматически — отказаться от него нельзя.

После превышения уровня доходов текущего года в 60 млн рублей, освобождение прекращается, НДС надо нужно с первого числа следующего месяца (п. 5 ст. 145 НК).

Бизнес на упрощенке, в отличие от остальных налогоплательщиков, может выбирать наиболее подходящую для себя ставку НДС (ст. 164 НК):

Общую 20% (10% или 0% для определенных операций) с возможностью уменьшения налога на «входящий» НДС.

Специальную 5% (при доходе от 60 до 250 млн рублей), или 7% (при доходе более 250 млн и не выше 450 млн рублей), но без возможности вычета «входящего» НДС. Если заработали более 450 млн руб., право на УСН и специальные ставки НДС утрачивается.

С общей ставки на специальную можно перейти с начала любого квартала, а специальные ставки придется применять 12 кварталов подряд без возможности перехода в этот период на общую ставку 20%.

Данные о выбранной ставке налоговая инспекция отследит по первой декларации по НДС, которую сдаст налогоплательщик.