11 функций табличного редактора, которые облегчат ведение финансов для бизнеса 

Учесть платежи по кредитам в бюджете компании

Чтобы вести бюджет было проще, можно автоматизировать финансовую отчетность. Показываем три формулы, которые помогут не пропустить дни оплаты по кредитам и избежать штрафов:

1. ПЛТ (PMT). Формула помогает рассчитать сумму регулярного платежа по кредиту с процентами. Например, металлургическая компания взяла у банка 3 000 000 рублей под 16% годовых на покупку нового станка. Чтобы рассчитать ежемесячный взнос, используем аргументы:

Ставка — проценты по кредиту. Если платеж ежемесячный, ставку нужно разделить на количество месяцев в году. В этом примере ставка записывается как 16% ÷ 12.

Количество периодов (Кпер) — срок кредита в годах или месяцах. Компания планирует выплатить всю сумму за 3 года, что равно 36 месяцам.

Начальный баланс (Пс) — общая сумма долга. В примере — 3 000 000 рублей.

Конечный баланс (Бс) — сколько компания останется должна банку после последнего платежа, то есть 0.

Тип — необязательный аргумент. Можно поставить 1 или 0, на результат это не повлияет.

Чтобы функция работала корректно, проверяем, как аргументы «Ставка» и «Количество периодов» соответствуют друг другу. Например, если платим по кредиту каждый месяц с переплатой 16% годовых, используем значение 16% ÷ 12 для «Ставка» и 3 × 12 для «Количества платежей». Если платеж ежегодный, то «Ставка» будет равна 16%, а «Количество платежей» — 3.

Итог: ежемесячный платеж по кредиту составил 105 471 рубль

2. БС (FV). Функция позволяет спрогнозировать остаток выплат по кредиту на любой период. Например, бухгалтеру той самой металлургической компании нужно посчитать, сколько долга останется за станок к началу третьего года выплат. Вот какие аргументы нужны для расчета:

Ставка — проценты по кредиту.

Период — укажите тот, для которого нужно рассчитать платеж.

Размер регулярного платежа — для расчета нужно использовать функцию ПЛТ, ее описали выше.

Количество обязательных выплат (Кпер) — в месяцах или годах.

Сумма кредита (Пс) — указываем, сколько денег компания взяла у банка.

Итоговая формула выглядит так: =БС(16%/12;25;ПЛТ(16%/12;36;3000000);3000000).

Итог: сумма долга на начало третьего года составляет 1 072 489 рублей

3. ОСПЛТ (PPMT). С помощью формулы можно рассчитать, какая часть платежа по кредиту уходит на погашение основной суммы без процентов. Для примера снова используем заём на покупку станка. Аргументы для расчета похожи с функцией ПЛТ:

Ставка — проценты переплаты за период.

Период — укажите тот, для которого нужно рассчитать платеж.

Количество периодов (Кпер) — срок кредита в месяцах или годах.

Сумма кредита (Пс) — общий долг банку.

Итог: в первый месяц основная часть платежа равна 65 471 рублю, а в последний — 104 083 рублям

Основная часть первого платежа составила всего 62% от общей ежемесячной выплаты, тогда как в последний месяц — 98,6%. Такая разница показывает, что процентные начисления активнее выплачивают в первые месяцы.