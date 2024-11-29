1С: секрет успеха — как автоматизация помогает вашему бизнесу быть впереди конкурентов

Для чего может понадобиться автоматизация 1С
Автоматизация на платформе 1С необходима для оптимизации широкого спектра бизнес-процессов: от учета и отчетности до CRM и ERP-систем.
Она позволяет сократить время на повторяющиеся базовые операции, снизить количество ошибок, получить оперативную отчетность для принятия управленческих решений и в целом повысить уровень управления компанией.
Покажем в таблице, какие направления в бизнесе можно автоматизировать с помощью программных продуктов 1С.
Направление в бизнесе
Функции
Бухгалтерский и налоговый учет
Ведение учета и подготовка отчетности в контролирующие органы
Управление финансами
Документооборот
Автоматическое формирование типовых документов
Управление персоналом (HRM)
Оценка эффективности и планирование
Управление производством
Контроль за выполнением производственных планов
Складской учет
Автоматизация учета товаров
Оптимизация запасов и предотвращение дефицита
Финансовый анализ и планирование
Прогнозирование и планирование бюджета
Автоматизация расчета зарплаты, кадрового учета и управления персоналом
1С:ЗУП представляет собой комплексное решение для автоматизации расчетов заработной платы с учетом всех возможных нюансов трудового законодательства, кадрового учета и анализа работы персонала.
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Как быстро сдавать регламентированную отчетность.
Как оценить расходы на оплату труда.
Как управлять кадровым составом.
Как оценивать компетенции кандидатов и поставить на поток набор персонала.
Как упростить и ускорить расчет заработной платы по сложным схемам мотивации.
Преимущества автоматизации кадровых процессов
Благодаря автоматизации снижается риск ошибок в расчетах, ускоряется процесс подготовки отчетности и повышается прозрачность работы HR-отдела:
Сокращаются временные затраты на ведение кадровых документов, расчет заработной платы и отчетность.
Снижается вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором.
Обеспечивается актуальность всех кадровых процессов в соответствии с последними изменениями в законах и нормативных актах.
Сокращаются затраты на бумагу и другие материалы, связанные с ведением кадрового документооборота.
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1С автоматизация
Автоматизируем бизнес-процессы на базе любых решений 1С:Предприятия 8
Реальные примеры внедрения 1С:ЗУП
Компании, успешно внедрившие 1С:ЗУП, отмечают значительное уменьшение времени, затрачиваемого на подготовку данных и их обработку, а также улучшение качества управленческой информации.
Компания WiseAdvice-IT успешно внедрила автоматизированную финансовую систему в компании, специализирующейся на розничной торговле товарами для детей.
Новая информационная среда включает в себя:
«1С:Бухгалтерия предприятия 8»;
«1С:Зарплата и Управление персоналом 8»;
«1С:Управление производственным предприятием 8»;
мастер-систему НСИ на базе «1С:Предприятие 8»;
интеграционные инструменты для взаимодействия финансовой системы с другим ПО заказчика.
В результате была разработана информационная платформа, которая объединяет географически удаленные друг от друга подразделения, а также выполнена интеграция различных систем и настройка финансовых процедур.
Киносеть, которая входит в тройку лидеров кинотеатрального бизнеса России, обратилась в компанию WiseAdvice-IT для автоматизации бизнес-процессов управления персоналом, расчета заработной платы и формирования отчетности на базе решения «1С:Зарплата и управление персоналом».
Все данные были успешно загружены в 1С:ЗУП из первичных систем, а пользователи прошли необходимое обучение. После этого система была запущена в реальных условиях работы и перешла на этап постоянного технического обслуживания.
В результате была автоматизирована работа для 100 должностей:
Процесс предоставления отчетности на местах значительно ускорился.
Удалось исключить повторения и ошибки в данных.
Руководство компании получило надежную основу для принятия управленческих решений и последующего контроля их исполнения в сфере кадровой работы.
Менеджеры подразделений теперь имеют доступ к актуальной и точной информации для эффективного управления.
Благодаря всесторонней автоматизации процессов учета и управления персоналом, сотрудники компании получили современный и гибкий инструмент для своей работы.
Автоматизация на базе «1С:Документооборот» КОРП
Система предназначена для комплексной автоматизации процессов, связанных с обработкой документов, контролем исполнения, архивированием и оптимизацией работы с документацией. У программы есть мобильная версия, чтобы каждый сотрудник мог иметь доступ с любого устройства.
Процессы, которые можно автоматизировать с помощью «1С:Документооборот КОРП»:
управление документами;
отслеживание статусов и сроков исполнения поручений и задач;
централизованное хранение всех документов с возможностью быстрого поиска и доступа;
регистрация входящей, исходящей и внутренней корреспонденции;
взаимодействие с контрагентами;
учет договоров;
кадровый документооборот;
обмен данными с бухгалтерскими, управленческими и другими информационными системами.
Автоматизация на базе «1С:Документооборот КОРП» обеспечивает эффективную и скоординированную работу с документами в организации, сокращает время на обработку информации и повышает контроль за исполнением задач.
Специалисты WiseAdvice-IT помогут создать систему электронного документооборота под корпоративные нужды вашей компании. Благодаря автоматизации вы сможете сэкономить на безбумажном документообороте и повысить эффективность своих бизнес-процессов.
Результаты внедрения 1С:Документооборот КОРП
Компании, внедрившие 1С:Документооборот КОРП, отмечают значительные улучшения эффективности работы после внедрения системы.
Директор: внедрение 1С:Документооборот КОРП обеспечивает руководителям быстрый доступ к сводным отчетам и дашбордам, позволяя мгновенно оценивать текущее состояние дел в компании и эффективность работы персонала, а также ускоряет процесс утверждения документов.
Бухгалтер: система автоматизирует множество бухгалтерских процессов, включая формирование первичной документации, проведение расчетов и подготовку финансовой отчетности, что значительно уменьшает нагрузку на бухгалтерию и повышает точность данных.
HR-менеджер: система позволяет автоматизировать процессы найма, увольнения, оформления отпусков и больничных, а также отслеживать KPI сотрудников и вести электронный архив кадровых документов.
Менеджер по продажам: 1С:Документооборот КОРП интегрирует CRM-систему, которая позволяет менеджерам по продажам вести учет всех взаимодействий с клиентами, автоматизировать создание коммерческих предложений и контролировать процесс заключения договоров.
Юрист: инструмент для эффективного управления договорами и правовыми документами, автоматического напоминания о важных датах, а также своевременного согласования документов в рамках внутренних процедур.
Логист: система позволяет автоматизировать процессы учета поступления и отгрузки товаров, оформления необходимой документации и ведения складского учета в режиме реального времени, что сокращает время на логистические операции и уменьшает риск ошибок.
1С автоматизация
Автоматизируем бизнес-процессы на базе любых решений 1С:Предприятия 8
Автоматизация на базе 1С:ERP
1С:ERP — это комплексное решение для автоматизации управленческого и бухгалтерского учета, а также операционного управления в компаниях среднего и крупного бизнеса. Возможности данной системы охватывают широкий спектр бизнес-процессов.
Во-первых, система позволяет управлять финансовыми потоками компании, предоставляет инструменты для планирования, анализа и учета доходов и расходов. Это обеспечивает прозрачность финансовых операций и помогает руководству в принятии обоснованных решений.
Во-вторых, 1С:ERP предоставляет возможности для управления персоналом, включая планирование потребности в сотрудниках, учет рабочего времени, расчет заработной платы и управление кадровыми процессами.
В-третьих, система включает функции для автоматизации процессов продаж и управления взаимоотношениями с клиентами (CRM): управление заказами, контроль выполнения контрактов, а также анализ эффективности продаж.
Доверьте внедрение ERP-системы ведущему партнеру 1С WiseAdvice-IT. Наши специалисты оценят сроки и стоимость проекта внедрения бесплатно.
Примеры успешных внедрений 1С:ERP в различных отраслях
Для комплексного управления ведущего российского производителя из отрасли современного машиностроения команда WiseAdvice-IT разработала унифицированную информационную систему на базе 1С:ERP, которая в будущем подойдет для внедрения предприятиями, работающими по государственному оборонному заказу.
Что удалось внедрить:
Улучшили управление и контроль за производственными процессами полуфабрикатов.
Разработали систему KPI для целей производственного планирования.
Увеличили точность расчета себестоимости продукции на плановом и фактическом уровнях, что привело к снижению затрат на 5%.
Обеспечили контроль за соблюдением производственных норм.
Экономические преимущества и достижения:
Трудозатраты на составление ежемесячной отчетности сократились более чем в полтора раза благодаря автоматизации учета рабочего времени и распределению материалов и затрат на производственные партии.
Увеличили детализацию операций в производственном процессе вчетверо.
Время на подготовку отчетности по выполнению государственных контрактов сократилось с 3–5 дней до 5 часов.
Для российского производителя и поставщика обуви специалисты компании WiseAdvice-IT помогли обеспечить максимальную эффективность производства и гарантировать соблюдение сроков по заказам.
Для эффективного управления рентабельностью заказов необходима система, которая поможет в принятии управленческих решений, планировании и проведении глубокого анализа хозяйственной деятельности.
Что удалось реализовать:
1С:ERP была успешно интегрирована с отдельной программой управления складскими запасами, что позволило персоналу точно отслеживать расположение товаров и полуфабрикатов. Такой подход привел к сокращению складских запасов на 25%.
Интеграция управления складом с 1С:ERP позволила отслеживать партии непосредственно после их переупаковки, что исключило излишки на складе переупаковки.
Скорость обработки заказов возросла более чем на 30% благодаря единой системе, объединяющей продажи, склад и производство.
Благодаря системе планирования удалось избежать повторных закупок, снизив затраты на материалы на 10%.
Введение новой системы электронного документооборота позволило ускорить согласование документов на 30%.
Информация о деятельности всех отделов теперь собирается в одном месте, что ускорило формирование управленческой отчетности в три раза и регламентированной отчетности в пять раз.
Преимущества использования 1С:ERP для комплексной автоматизации
1С:ERP дает бизнесу целый ряд преимуществ, которые влияют на все аспекты управления компанией. Программа спроектирована таким образом, что она позволяет интегрировать все бизнес-процессы в единую информационную систему. Все данные собираются в одной базе, что облегчает анализ и составление отчетов.
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Кроме того, 1С:ERP имеет гибкие настройки, что позволяет адаптировать систему под конкретные нужды бизнеса и особенности отрасли.
Автоматизация с помощью 1С:ERP позволяет компаниям соответствовать текущим законодательным и нормативным требованиям. Она автоматически обновляется в случае изменения законодательства, что снижает риски для бизнеса, связанные с возможными нарушениями.
Автоматизация финансового учета
«1С:Бухгалтерия» играет ключевую роль в автоматизации финансового учета организаций различных типов и масштабов.
Программа значительно упрощает процессы благодаря широкому спектру встроенных функций:
ввод первичных документов;
расчеты с контрагентами;
начисление заработной платы сотрудникам;
расчет налогов и подготовка обязательной отчетности.
Специалисты компании WiseAdvice-IT предложат передовые современные разработки для автоматизации финансового учета вашей компании.
«1С:Бухгалтерия» также помогает повысить прозрачность финансового учета и усиливает контроль за исполнением бюджета и финансовой дисциплиной внутри компании.
Основные функции и возможности «1С:Бухгалтерия»
Ведение учета доходов и расходов. Программа позволяет вести полный и точный учет всех финансовых операций организации, включая доходы и расходы, что облегчает контроль за финансовым состоянием компании.
Расчет заработной платы и кадровый учет. «1С:Бухгалтерия» обеспечивает автоматизацию процессов начисления зарплаты, налогов и взносов с нее, а также управление кадровыми документами и отчетностью.
Налоговый учет и отчетность. Программа автоматически рассчитывает налоги согласно текущему законодательству и подготавливает необходимые налоговые декларации и отчеты для предоставления в государственные органы.
Управление денежными средствами и банковскими операциями. «1С:Бухгалтерия» позволяет отслеживать движение денежных средств, проводить банковские операции, вести учет платежей и реализовывать планирование платежей.
Инвентаризация и учет основных средств. Программа упрощает процесс учета основных средств, их амортизации, проведения инвентаризации и управления инвестициями, что помогает обеспечить актуальность данных о материальных и нематериальных активах.
Оптимизируйте свой финансовый учет вместе со специалистами WiseAdvice-IT — надежными партнерами в мире автоматизации бухгалтерии. Сэкономьте время и сосредоточьтесь на росте вашего бизнеса!
Примеры интеграции «1С:Бухгалтерия» с другими системами
Компания, занимающаяся агропродовольственной деятельностью, выпуском высококачественных брендов оливкового масла и авторского чая, представлена на Wildberries и Ozon.
С ростом количества заказов и штата компании появилась задача наладить интеграцию программы «1С:Бухгалтерия предприятия 3.0» с маркетплейсами для оптимизации процесса формирования и обработки отчетов о комиссионных продажах.
В обновленной версии 3.0.114.23 в «1С:Бухгалтерия предприятия» была внедрена функция автоматической загрузки отчетов агента с маркетплейсов Wildberries и Ozon.
Что реализовали с помощью системы «1С:Бухгалтерия»:
Наладили управление розничной торговлей.
Автоматизировали рабочие процессы.
Выполнили стандартную настройку для интеграции с маркетплейсами.
Сформировали и импортировали в 1С отчет агента о продажах с Wildberries и Ozon.
Разработали стандартизированный отчет агента с функцией автоматической загрузки данных.
Заключение
Автоматизация бизнес-процессов на базе 1С позволяет компаниям не только оптимизировать свою деятельность и сократить расходы, но и предоставляет весомое конкурентное преимущество.
Умение быстро реагировать на изменения рынка, принимать стратегически верные управленческие решения и обладать точной и актуальной информацией о состоянии дел в компании — вот что делает ваш бизнес успешным в долгосрочной перспективе.
Компания WiseAdvice-IT специализируется на внедрении и настройке программных продуктов 1С, создает индивидуальные решения для автоматизации бизнес-процессов любой сложности. Наши специалисты учитывают особенности вашего бизнеса и разрабатывают решения, которые максимально соответствуют вашим потребностям.
Мы предлагаем:
автоматизацию бухгалтерского и управленческого учета;
внедрение систем электронного документооборота;
создание интегрированных систем на базе 1С;
обучение сотрудников работе с программами 1С.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о наших услугах и получить бесплатную консультацию.
1С автоматизация
Автоматизируем бизнес-процессы на базе любых решений 1С:Предприятия 8
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