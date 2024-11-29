1С: секрет успеха — как автоматизация помогает вашему бизнесу быть впереди конкурентов

Как упростить и ускорить расчет заработной платы по сложным схемам мотивации.

Как оценивать компетенции кандидатов и поставить на поток набор персонала.

Как оценить расходы на оплату труда.

Убедитесь в преимуществах 1С:ЗУП на консультации со специалистом федерального 1С-интегратора WiseAdvice-IT и узнайте:

1С:ЗУП представляет собой комплексное решение для автоматизации расчетов заработной платы с учетом всех возможных нюансов трудового законодательства, кадрового учета и анализа работы персонала.

Сокращаются затраты на бумагу и другие материалы, связанные с ведением кадрового документооборота.

Обеспечивается актуальность всех кадровых процессов в соответствии с последними изменениями в законах и нормативных актах.

Сокращаются временные затраты на ведение кадровых документов, расчет заработной платы и отчетность.

Благодаря автоматизации снижается риск ошибок в расчетах , ускоряется процесс подготовки отчетности и повышается прозрачность работы HR-отдела:

Компании, успешно внедрившие 1С:ЗУП, отмечают значительное уменьшение времени, затрачиваемого на подготовку данных и их обработку, а также улучшение качества управленческой информации.

Компания WiseAdvice-IT успешно внедрила автоматизированную финансовую систему в компании, специализирующейся на розничной торговле товарами для детей.

Новая информационная среда включает в себя:

«1С:Бухгалтерия предприятия 8»;

«1С:Зарплата и Управление персоналом 8»;

«1С:Управление производственным предприятием 8»;

мастер-систему НСИ на базе «1С:Предприятие 8»;

интеграционные инструменты для взаимодействия финансовой системы с другим ПО заказчика.

В результате была разработана информационная платформа, которая объединяет географически удаленные друг от друга подразделения, а также выполнена интеграция различных систем и настройка финансовых процедур.

Киносеть, которая входит в тройку лидеров кинотеатрального бизнеса России, обратилась в компанию WiseAdvice-IT для автоматизации бизнес-процессов управления персоналом, расчета заработной платы и формирования отчетности на базе решения «1С:Зарплата и управление персоналом».

Все данные были успешно загружены в 1С:ЗУП из первичных систем, а пользователи прошли необходимое обучение. После этого система была запущена в реальных условиях работы и перешла на этап постоянного технического обслуживания.

В результате была автоматизирована работа для 100 должностей:

Процесс предоставления отчетности на местах значительно ускорился.

Удалось исключить повторения и ошибки в данных.

Руководство компании получило надежную основу для принятия управленческих решений и последующего контроля их исполнения в сфере кадровой работы.

Менеджеры подразделений теперь имеют доступ к актуальной и точной информации для эффективного управления.

Благодаря всесторонней автоматизации процессов учета и управления персоналом, сотрудники компании получили современный и гибкий инструмент для своей работы.