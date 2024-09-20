«Хлеб – всему голова». Актуальные меры господдержки сельхозпроизводителей

Сельскохозяйственные товаропроизводители – организации или индивидуальные предприниматели, которые производят, перерабатывают и реализуют сельскохозяйственную продукцию.
Требования к сельхозпроизводителям следующие:
производство сельхозпродукции, в том числе органической и продукции с улучшенными характеристиками;
первичная и последующая (промышленная) переработка по перечню Правительства РФ;
доля дохода от реализации продукции составляет не менее 70% за календарный год.
Сельхозпроизводителями признаются также граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и крестьянские (фермерские) хозяйства.
Как субъекты малого, среднего и крупного бизнеса сельхозпроизводители могут претендовать на следующие налоговые послабления
1. Освобождение от уплаты НДС при реализации продукции собственного производства при следующих условиях:
продукция реализована в счет натуральной оплаты труда, натуральных выдач для оплаты труда, для общественного питания работников, привлекаемых на сельскохозяйственные работы;
удельный вес доходов от реализации продукции собственного производства составляет не менее 70%.
При реализации производственных товаров, перечень которых установлен пп. 1 п. 2 ст. 164 НК, применяется льготная ставка НДС 10%. Реализация племенного крупного рогатого скота и вовсе освобождается от налогообложения (пп. 35 п. 3 ст. 149 НК).
2. Для применения ставки налога на прибыль 0% организация должна отвечать критериям, установленным п. 2 ст. 346.2 НК или пп.1 или 1.1 п. 2.1 ст. 346.2 НК. Ставка применяется при реализации продуктов как первичной, так и последующей переработки собственной сельхозпродукции. Важное условие – ведение раздельного учета доходов и расходов по деятельности, облагаемой по нулевой ставке, и по иным видам деятельности.
Для налогоплательщиков — сельскохозяйственных организаций промышленного типа (птицефабрики, животноводческие комплексы, зверосовхозы, тепличные комбинаты), предусмотрена ускоренная амортизация – применение к основной норме амортизации специального коэффициента (не выше 2) в отношении собственных основных средств.
3. Не возникает объект обложения водным налогом при заборе воды из водных объектов для орошения земель сельхозназначения (включая луга и пастбища), полива садовых, огородных земельных участков и земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, для водопоя и обслуживания скота и птицы, которые находятся в собственности сельхозорганизаций и граждан.
4. При добыче подземных вод для использования исключительно в сельскохозяйственных целях применяется ставка 0% НДПИ.
5. Не являются объектом обложения транспортным налогом тракторы, самоходные комбайны, самоходные машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, специальные и специализированные автотранспортные средства, зарегистрированные на сельхозпроизводителей и используемые при сельхозработах для производства сельхозпродукции.
6. Устанавливается пониженная налоговая ставка земельного налога не выше 0,3% в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения, на которых расположены леса, предусмотрена ставка не выше 1,5%.
7. Сельхозпроизводители в установленном ст. 346.2 НК порядке вправе применять специальный налоговый режим – единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).
Переход на ЕСХН освобождает:
организации от уплаты налога на прибыль (за некоторым исключением) и налога на имущество организаций (в части имущества, используемого в сельскохозяйственной деятельности);
индивидуальных предпринимателей от уплаты налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, за некоторым исключением) и налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого в сельскохозяйственной деятельности).
Также установлен особый порядок освобождения от исполнения обязанностей уплаты НДС при соблюдении условий:
переход на уплату ЕСХН и реализация права на освобождение осуществляются в одном и том же календарном году. При этом необходимо представить в налоговый орган письменное уведомление об использовании права на освобождение;
за предшествующий налоговый период по ЕСХН сумма дохода без учета НДС не превысила в совокупности 60 миллионов рублей.
Общая ставка ЕСХН – 6%. Отдельными субъектами России устанавливаются дифференцированные налоговые ставки от 0 до 6% для всех или отдельных категорий налогоплательщиков.
Так, ставка ЕСХН 0% в Республике Марий Эл установлена для налогоплательщиков, включенных в единый реестр субъектов МСП. В Свердловской области для всех налогоплательщиков предусмотрена единая ставка 5%, в Республике Крым – 4%.
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Для сельхозпроизводителей доступны различные неналоговые меры поддержки
1. Один из востребованных механизмов – гранты
Грант «Агростартап» доступен для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, и предоставляет на реализацию проекта создания и развития хозяйства по разведению крупного рогатого скота до 7 миллионов рублей (использование части гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива – до 8 миллионов), до 5 миллионов рублей – по иным направлениям (использование части гранта на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива – до 6 миллионов рублей).
Грант предусмотрен на 1,5 года, а его размер не может превышать 90% понесенных затрат. Средства можно направить на приобретение земель сельскохозяйственного назначения, строительство, модернизацию, реконструкцию производственных и складских зданий, их подключение к электро-, водо-, газо-сетям, приобретение животных (кроме свиней), птицы и другие затраты по перечню, установленному в Приказе Министерства сельского хозяйства РФ от 14.09.2023 № 730.
На получение гранта «Агропрогресс» могут претендовать сельхозпроизводители – микропредприятия и малые предприятия, включенные в единый реестр субъектов МСП и осуществляющие деятельность более 2 лет.
Исключение – крестьянские (фермерские) хозяйства, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, и сельскохозяйственные потребительские кооперативы.
Размер гранта – до 30 миллионов рублей, но не более 25% стоимости проекта, при этом собственное финансирование должно составлять не менее 5%. Средства гранта могут быть направлены на приобретение, создание и модернизацию объектов, предназначенных для производства, хранения, переработки и реализации сельхозпродукции, приобретение сельхозживотных (кроме свиней) и птицы, на уплату процентов по кредиту и иное.
Сельскохозяйственные потребительские кооперативы могут получить грант на развитие материально-технической базы. Срок гранта составляет 2 года, а размер гранта – не более 70 миллионов рублей, но не более 60% (для ДФО – 70%) стоимости проекта, для начинающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов – не более 10 миллионов рублей, но не более 80% (для ДФО – 90%) стоимости проекта. Направляться гранты могут на приобретение, строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или модернизацию производственных объектов, погашение не более 20% привлекаемого на реализацию проекта кредита, уплату процентов по нему и иное.
Грантом на развитие семейной фермы могут воспользоваться семейные фермы и получить на ее развитие до 30 миллионов рублей и до 20 миллионов рублей на возмещение затрат семейной фермы, но не более 60% стоимости проекта (для ДФО – 70%). Направить средства можно на приобретение земельных участков, обустройство автономных источников водоснабжения, погашение не более 20% привлекаемого на реализацию проекта кредита, уплату процентов по нему и иное.
2. Для сельхозпроизводителей доступны субсидии, которые, как правило, компенсируют понесенные затраты
Так, с 2023 года реализуется федеральный проект «Развитие овощеводства и картофелеводства», в рамках которого на поддержку могут рассчитывать малые и средние предприятия, самозанятые и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства.
С 1 января 2024 года объединены компенсирующая и стимулирующая субсидии в целях сохранения и поддержки производства. Первая была направлена на поддержку сельхозпроизводства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, вторая – стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК и развитие малых форм хозяйствования.
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1432 установлены субсидии для производителей сельскохозяйственной техники, направленные на возмещение недополученных доходов, возникших вследствие реализации сельскохозяйственной техники.
Для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в статусе самозанятых, предоставляются субсидии на поддержку производства молока, мясного скотоводства и развития овцеводства, козоводства и производства шерсти.
3. Также государство реализует программы льготного кредитования и лизинга, поддерживает экспортные операции
Господдержка для сельхозпроизводителей снижает налоговую нагрузку, оптимизирует деятельность и развивает производство.
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