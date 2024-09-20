«Хлеб – всему голова». Актуальные меры господдержки сельхозпроизводителей

1. Освобождение от уплаты НДС при реализации продукции собственного производства при следующих условиях:

продукция реализована в счет натуральной оплаты труда, натуральных выдач для оплаты труда, для общественного питания работников, привлекаемых на сельскохозяйственные работы;

удельный вес доходов от реализации продукции собственного производства составляет не менее 70%.

При реализации производственных товаров, перечень которых установлен пп. 1 п. 2 ст. 164 НК, применяется льготная ставка НДС 10%. Реализация племенного крупного рогатого скота и вовсе освобождается от налогообложения (пп. 35 п. 3 ст. 149 НК).

2. Для применения ставки налога на прибыль 0% организация должна отвечать критериям, установленным п. 2 ст. 346.2 НК или пп.1 или 1.1 п. 2.1 ст. 346.2 НК. Ставка применяется при реализации продуктов как первичной, так и последующей переработки собственной сельхозпродукции. Важное условие – ведение раздельного учета доходов и расходов по деятельности, облагаемой по нулевой ставке, и по иным видам деятельности.

Для налогоплательщиков — сельскохозяйственных организаций промышленного типа (птицефабрики, животноводческие комплексы, зверосовхозы, тепличные комбинаты), предусмотрена ускоренная амортизация – применение к основной норме амортизации специального коэффициента (не выше 2) в отношении собственных основных средств.

3. Не возникает объект обложения водным налогом при заборе воды из водных объектов для орошения земель сельхозназначения (включая луга и пастбища), полива садовых, огородных земельных участков и земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, для водопоя и обслуживания скота и птицы, которые находятся в собственности сельхозорганизаций и граждан.

4. При добыче подземных вод для использования исключительно в сельскохозяйственных целях применяется ставка 0% НДПИ.

5. Не являются объектом обложения транспортным налогом тракторы, самоходные комбайны, самоходные машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, специальные и специализированные автотранспортные средства, зарегистрированные на сельхозпроизводителей и используемые при сельхозработах для производства сельхозпродукции.

6. Устанавливается пониженная налоговая ставка земельного налога не выше 0,3% в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения, на которых расположены леса, предусмотрена ставка не выше 1,5%.

7. Сельхозпроизводители в установленном ст. 346.2 НК порядке вправе применять специальный налоговый режим – единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).

Переход на ЕСХН освобождает:

организации от уплаты налога на прибыль (за некоторым исключением) и налога на имущество организаций (в части имущества, используемого в сельскохозяйственной деятельности);

индивидуальных предпринимателей от уплаты налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, за некоторым исключением) и налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого в сельскохозяйственной деятельности).

Также установлен особый порядок освобождения от исполнения обязанностей уплаты НДС при соблюдении условий:

переход на уплату ЕСХН и реализация права на освобождение осуществляются в одном и том же календарном году. При этом необходимо представить в налоговый орган письменное уведомление об использовании права на освобождение;

за предшествующий налоговый период по ЕСХН сумма дохода без учета НДС не превысила в совокупности 60 миллионов рублей.

Общая ставка ЕСХН – 6%. Отдельными субъектами России устанавливаются дифференцированные налоговые ставки от 0 до 6% для всех или отдельных категорий налогоплательщиков.

Так, ставка ЕСХН 0% в Республике Марий Эл установлена для налогоплательщиков, включенных в единый реестр субъектов МСП. В Свердловской области для всех налогоплательщиков предусмотрена единая ставка 5%, в Республике Крым – 4%.