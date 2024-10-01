Меры государственной поддержки при открытии бизнеса в 2024 году

Если вы планируете пополнить ряды российских предпринимателей, то должны знать о программах господдержки, которые значительно облегчат путь и сэкономят деньги на старте. Рассказываем, на что могут рассчитывать ИП и компании при запуске бизнеса и как эти льготы получить.

Какие меры государственной помощи существуют

Открытие собственного бизнеса в РФ требует значительных вложений, главным образом финансовых, и власти это отлично понимают.

Чтобы простимулировать экономический рост, развитие малого и среднего предпринимательства (МСП), а также поддержать инновационные проекты, государство предлагает различные виды помощи. Это не только денежные субсидии, но и имущественные, консультационные, образовательные, информационные меры содействия.

В дополнение к федеральным программам в каждом регионе действуют свои меры поддержки, включая гранты, льготы, налоговые послабления и консультации.

Перечислим кратко, на что именно может рассчитывать новый бизнес:

Вид государственной помощи Что в нее входит 1. Финансовая поддержка гранты, субсидии: компенсации расходов на аренду, покупку оборудования, обучение персонала или маркетинг;

льготные ставки на кредиты (для МСП в 2024 году реально получить ставку 3–8%) 2. Налоговые льготы налоговые каникулы действуют в ряде регионов для новых предпринимателей в определенных областях (производство, наука и др.);

нулевые ставки по патентам в 2024 году для новых субъектов РФ 3. Образовательная и консультационная поддержка бизнес-инкубаторы и акселераторы, где предприниматели могут на льготных условиях получить: помещения в пользование, консультации экспертов, участие в образовательных программах и др.;

бесплатные консультации по юридическим, налоговым и финансовым вопросам, помощь в составлении бизнес-плана и регистрации – в региональных Центрах поддержки предпринимательства;

онлайн-платформы для обучения 4. Поддержка инновационных и социально значимых проектов (для компаний, которые открывают бизнес в этой сфере) гранты и другие формы финансирования от Фонда содействия инновациям;

гранты и субсидии в рамках Программы поддержки социального предпринимательства (например, если компания трудоустраивает людей с ограниченными возможностями)

Рекомендуем задуматься о налоговых льготах уже сейчас — на этапе создания бизнеса. Так вы сможете выбрать форму бизнеса, регион для ведения деятельности и нужный ОКВЭД, чтобы получить льготы и работать на максимально выгодных условиях. Легко и быстро узнать актуальную информацию по всем налоговым льготам вы можете на сайте господдержка.рф — достаточно вбить параметры вашего бизнеса, чтобы проверить, какие преференции доступны именно вам.

Как получить деньги на открытие бизнеса

В большей степени начинающих бизнесменов интересует именно финансовая составляющая господдержки. По разным программам ИП и ООО могут получить от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. при регистрации своего дела. Эти деньги покроют (хотя бы частично) основные затраты, такие как закупка оборудования и материалов, аренда помещения, реклама и продвижение, например, участие в выставках.

Основные гранты и субсидии, которые доступны в 2024 году:

1. Социальный контракт (постановление Правительства от 15.04.2014 № 296) — до 350 000 руб., выделяется индивидуальному предпринимателю или самозанятому на открытие бизнеса.

2. Грант для молодежи (постановление Правительства от 19.03.2022 № 413, приказ Минэкономразвития от 24.03.2022 № 149) — от 100 000 до 500 000 руб. могут получить субъекты МСП, зарегистрированные лица в возрасте до 25 лет.

Если ИП или ООО находится в Арктической зоне (Чукотка, Карелия, Коми, Югра, Мурманская и Архангельская область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий АО, Красноярский край), то сумма составляет до 1 млн руб.

3. Грант для социального предпринимательства — 100 000 руб.

Бизнес в социальной сфере имеет своей целью не только извлечение прибыли, но и решение общегражданских, экологических и культурных проблем. Кроме того, статус социального предприятия могут получить компании, которые создают рабочие места для инвалидов, пожилых людей, многодетных родителей, оказывают медицинские и образовательные услуги, улучшают качество жизни нуждающихся слоев населения.

4. Финансовая поддержка от центров занятости — до 100 000 руб.

Безработные граждане, зарегистрированные в центре занятости, могут получить субсидию, если решатся открыть собственное дело. За каждого сотрудника, которого они примут в штат по трудовому договору и снимут с учета ЦЗН, государство выплатит в 2024 году еще 58 800 рублей.

Также государство уделяет особое внимание развитию приоритетных отраслей, таких как сельское хозяйство, туризм, производство, IT и инновации. Предприниматели, которые регистрируют бизнес в этих сферах, могут получить дополнительные субсидии на развитие и стартовую поддержку.

5. Поддержка инновационных стартапов.

В рамках программы фонда «Сколково» или Фонда содействия инновациям (ФСИ) размер грантов иногда доходит до 30 млн руб. Главное — вовремя поймать приглашение для участия в конкурсе.

6. Субсидии для туристического бизнеса.

В 2024 году федеральные власти выделили регионам общую сумму — 6,2 млрд руб. на развитие туризма в России. На следующие три года (2025–2027) субъекты получает еще 28,5 млрд руб.

Целевые деньги распределяются между ИП и компаниями, которые регистрируют туристический бизнес. Потратить их можно, например, на создание кемпингов, оборудование пляжей, развитие маршрутов, инфоцентров, пунктов проката, организацию зон отдыха и т.д.

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Как узнать о мерах поддержки в моем регионе

В каждом субъекте РФ работают «горячие линии», по которым можно получить развернутую информацию об актуальных мерах поддержки предпринимательства, в том числе для начинающих бизнесменов.

Информация о программах поддержки МСП представлена на сайте Минэкономразвития каждого конкретного региона или на сайте Администрации области или города в разделе «Для предпринимателей».

Пример рубрики на сайте Администрации Санкт-Петербурга

Предпринимателям, которые планируют работать в сфере сельского хозяйства, рекомендуем изучить сайт одноименного ведомства.

Страница сайта Министерства сельского хозяйства

Компаниям и ИП научно-технической сферы стоит регулярно мониторить обновления Фонда содействия инновациям. Есть шанс получить хороший грант и вывести свою молодую компанию на новый уровень.

Актуальный анонс на сайте Фонда

Если мониторить несколько ресурсов и самостоятельно отслеживать обновления, у вас нет времени и желания, воспользуйтесь сервисом господдержка.рф. Это онлайн-навигатор налоговых мер государственной поддержки, который охватывает возможные преференции по регионам России.

Сервис господдержка.рф не только бесплатно подготовит отчет по всем актуальным налоговым льготам и преференциям для вашего бизнеса, но и даст возможность устно проконсультироваться с экспертом, а также получить полное сопровождение процедуры получения льгот.

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