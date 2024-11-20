На благо общества: государственная поддержка социальных предприятий

Реестр «социальных предприятий» представляет собой перечень субъектов МСП, которые получили статус социального предприятия. Эти сведения включены в единый реестр субъектов МСП, администрируемый ФНС.

Порядок включения в реестр определен в приказе Минэкономразвития от 29.11.2019 № 773.

После проверки поданного заявления и документов, подтверждающих соответствие условиям признания социальным предприятием (для каждого условия свой комплект документов), уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ и положительного решения экспертной комиссии предприятию присваивают статус «социальное предприятие» и включают его в единый реестр субъектов МСП.

Подтверждение статуса социального предприятия осуществляется ежегодно.

На 10.11.2024 статус социального предприятия имеют 11 898 субъектов МСП, из них 8 642 субъекта — индивидуальные предприниматели, 3 256 субъектов действуют в качестве юридических лиц. Больше всего социальных предприятий расположено в Центральном федеральном округе (2 870 субъектов МСП) и Приволжском федеральном округе (2 547 субъектов МСП) страны.

По данным Минэкономразвития, суммарная годовая выручка социальных предпринимателей в 2023 году составила более 102 млрд рублей, где 17,9 млрд рублей приходится на индивидуальных предпринимателей, 84,6 млрд рублей — на юридических лиц.