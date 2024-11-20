На благо общества: государственная поддержка социальных предприятий

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Определение социальных предприятий и условия их признания
Законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ определены основные положения о социальных предприятиях.
Социальным предпринимательством признается предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества.
Социальным предприятием признается субъект малого и среднего предпринимательства (далее — субъект МСП), осуществляющий любые из следующих видов деятельности:
Обеспечение занятости граждан, отнесенных к категориям социально уязвимых.
Реализация товаров (работ, услуг), произведенных гражданами, отнесенными к категориям социально уязвимых.
Производство товаров (работ, услуг), предназначенных для граждан, отнесенных к категориям социально уязвимых.
Деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей и способствующая решению социальных проблем общества.
При этом для первого условия необходимо, чтобы доля работников из таких категорий была не менее 50% от среднесписочной численности работников за прошлый год (всего не менее двух работников из этих категорий), а их доля в фонде оплаты труда — не менее 25%. Для трех других условий — доля доходов от такой деятельности составляла не менее 50% доходов за прошлый год и доля чистой прибыли, направленной на такую деятельность, также была не менее 50% чистой прибыли за прошлый год (при наличии).
Реестр «социальных предприятий»: что это и как попасть
Реестр «социальных предприятий» представляет собой перечень субъектов МСП, которые получили статус социального предприятия. Эти сведения включены в единый реестр субъектов МСП, администрируемый ФНС.
Порядок включения в реестр определен в приказе Минэкономразвития от 29.11.2019 № 773.
После проверки поданного заявления и документов, подтверждающих соответствие условиям признания социальным предприятием (для каждого условия свой комплект документов), уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ и положительного решения экспертной комиссии предприятию присваивают статус «социальное предприятие» и включают его в единый реестр субъектов МСП.
Подтверждение статуса социального предприятия осуществляется ежегодно.
На 10.11.2024 статус социального предприятия имеют 11 898 субъектов МСП, из них 8 642 субъекта — индивидуальные предприниматели, 3 256 субъектов действуют в качестве юридических лиц. Больше всего социальных предприятий расположено в Центральном федеральном округе (2 870 субъектов МСП) и Приволжском федеральном округе (2 547 субъектов МСП) страны.
По данным Минэкономразвития, суммарная годовая выручка социальных предпринимателей в 2023 году составила более 102 млрд рублей, где 17,9 млрд рублей приходится на индивидуальных предпринимателей, 84,6 млрд рублей — на юридических лиц.
Государственная поддержка социальных предприятий
Для социальных предпринимателей, в том числе включенных в реестр «социальных предприятий», предусмотрены дополнительные возможности для развития бизнеса и реализации социальных проектов.
1. Налоговые льготы
Предприятия, осуществляющие образовательную, медицинскую деятельность или социальное обслуживание граждан, вправе применять нулевую ставку по налогу на прибыль организаций.
Перечни конкретных видов деятельности утверждены постановлениями Правительства от 10.11.2011 № 917, от 26.06.2015 № 638.
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Налоговая ставка 0% возможна при соблюдении следующих условий:
доходы от таких видов деятельности составляют не менее 90%;
не менее 15 работников в штате организации;
иные условия, предусмотренные ст. 284.1 НК, ст. 284.5 НК.
П. 2 ст. 149 НК освобождает от обложения НДС товары и услуги, связанные с социальной направленностью.
На уровне регионов действуют дополнительные льготы в рамках упрощенной системы налогообложения, налога на прибыль организаций, транспортного налога и налога на имущество организаций.
Законом Нижегородской области от 30.12.2022 № 172-З при применении упрощенной системы налогообложения для организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр «социальных предприятий», установлены следующие налоговые ставки:
1% при объекте налогообложения «Доходы»;
5% при объекте налогообложения «Доходы минус расходы».
Законом Владимирской области от 05.03.2015 № 12-ОЗ предусмотрен режим налоговых каникул, при котором индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные после вступления в силу настоящего Закона и осуществляющие отдельные виды деятельности в социальной сфере, на упрощенной системе налогообложения вправе применять нулевую налоговую ставку при соблюдении определенных условий.
2. Инфраструктурная поддержка
Например, для поддержки социального предпринимательства создаются центры инноваций социальной сферы (ЦИСС), оказывающие всестороннюю поддержку: консультирование, образовательные и акселерационные программы, проведение семинаров и тренингов.
3. Гранты и субсидии
Так, приказом Минэкономразвития от 26.03.2021 № 142 для социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, предусмотрена возможность получения гранта в размере до 500 тыс. рублей (до 1 млн рублей в Арктической зоне) на финансовое возмещение расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства.
4. Имущественная поддержка
Социальные предприятия в разных регионах страны могут получить льготные условия на аренду помещений, находящихся в собственности государства или муниципалитета.
Кроме того, для социальных предприятий предусмотрены льготное кредитование и льготный лизинг оборудования, программы обучения и маркетинга.
К примеру, в рамках столичного проекта «Витрина социальных предприятий города Москвы» предприниматели могут продвигать свои товары и услуги, находить деловых партнеров и привлекать новых клиентов.
Для достижения общих целей, обмена опытом и защиты своих интересов социальные предприниматели могут объединяться в ассоциации. Так, по состоянию на 2022 год в России действует более 10 региональных Ассоциаций социальных предпринимателей (АСП).
Добавим, что не только социальные предприятия могут уменьшить налоговую нагрузку от социальной деятельности. Например, обычная организация может снизить налоговое бремя, включив расходы в виде стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного некоммерческим организациям, включенным в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), в налоговую базу по налогу на прибыль (пп. 19.6 п. 1 ст. 265 НК).
Социальное предпринимательство — это инклюзивные инициативы, решение общественно значимых задач и высокий уровень социального воздействия. В данной сфере наблюдается рост тенденций, связанных с образованием, искусственным интеллектом, ассистивными технологиями, поляризацией и выходом на маркетплейсы. В свою очередь, государство продолжает оказывать активную поддержку таких предприятий.
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