Цифровая реальность: меры господдержки IT-отрасли

В настоящее время российская IT-индустрия динамично развивается, в том числе поскольку активно поддерживается государством. В данной статье мы рассмотрим, какие преимущества могут получить отечественные IT-компании.

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IT-деятельность в России

Сфера информационных технологий охватывает широкий круг направлений деятельности, включая разработку программного обеспечения (ПО), создание и обслуживание информационных систем, обеспечение кибербезопасности, разработку технологий для различных отраслей (например, медицины, финансов, транспорта, e-commerce) и другие области.

В 2023 году в IT-сектор РФ было вложено 300 млрд рублей, в 2024 году на IT-отрасль государство выделило 277 млрд рублей.

Число IT-компаний в России неизменно растет: к июню 2024 года насчитывается 217 тысяч компаний, что на 14% больше, чем в январе 2022 года.

К 2024 году IT-отрасль занимает первое место по темпам роста среди крупных секторов экономики, демонстрируя колоссальный рост в отгрузке собственных решений, кадровой базе, инвестициях в основной капитал.

Так, за первое полугодие 2024 года выручка компании «Астра» увеличилась на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — до 4,93 млрд рублей в результате пятикратного роста продаж продуктов экосистемы и двукратного роста доходов от их сопровождения.

Компания «Позитив» специализируется на разработке решений в сфере информационной безопасности под брендом Positive Technologies. За первое полугодие 2024 года выручка выросла на 13% год к году — до 5,2 млрд рублей. Общий объем отгрузок клиентам в первом полугодии составил 4,9 млрд рублей, по итогам этого года компания намеревается нарастить их объем до 40-50 млрд рублей.

VK за первое полугодие 2024 года по сравнению с первым полугодием 2023 года увеличил свою выручку на 23% — до 70,2 млрд рублей, продолжая инвестировать в развитие продуктов, создание контента, привлечение и удержание специалистов и техническое оснащение.

В 2024 году государство выделило 37,1 млрд рублей на замещение зарубежных цифровых продуктов. В настоящее время инициируется большое количество проектов по разработке нормативно-правовых актов, направленных на стимулирование инноваций, запускаются индустриальные проекты в нефтегазовой и горной отрасли, развивается одно из наиболее востребованных направлений в российской экономике — сектор электронной коммерции (e-commerce).

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Меры господдержки IT-отрасли

Государственная поддержка IT-компаний в России охватывает широкий спектр мероприятий, направленных на стимулирование развития отрасли, улучшение инвестиционного климата и привлечение инновационных технологий, среди которых:

1. Налоговые льготы

Существует ряд мер, направленных на стимулирование инновационной деятельности и снижение ее налоговой нагрузки: льготные ставки на упрощенной системе налогообложения, по налогу на прибыль и НДС, пониженный тариф страховых взносов, мораторий на выездные налоговые проверки и другие налоговые меры поддержки.

Подробнее о налоговых льготах для IT-отрасли и предстоящих изменениях в 2025 году рассказывали в нашей статье.

2. Грантовая поддержка

В соответствии с постановлениями Правительства от 03.05.2019 № 550, 554, 555 в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» предусмотрена грантовая поддержка проектов по разработке и внедрению отечественных цифровых продуктов, сервисов и платформенных решений, предоставляемая Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ), ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» и фондом «Сколково».

Грантовая поддержка осуществляется по следующим направлениям:

поддержка проектов по разработке отечественных решений в сфере ИТ;

поддержка проектов малых инновационных предприятий, направленных на разработку, применение, коммерциализацию российских решений в сфере ИТ;

поддержка проектов первого масштабного внедрения российских решений в сфере ИТ.

Обязательное условие получения гранта — привлечение внебюджетного софинансирования. При соблюдении установленных требований размер гранта — не менее 20 млн рублей. Для особо значимых проектов максимальный размер гранта может достигать 6 млрд рублей.

В 2024 году в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» перспективные проекты в области искусственного интеллекта получат поддержку в размере 554 млн рублей от фонда «Сколково» (постановление Правительства от 21.05.2021 № 767).

3. Льготное кредитование

Согласно постановлению Правительства от 05.12.2019 № 1598 для российских организаций, занимающихся разработкой, внедрением проектов по цифровой трансформации на основе российских решений, предусмотрена возможность получения кредита по льготной ставке от 1 до 5% годовых, для аккредитованных IT-организаций — до 3% годовых.

Размер льготного кредита на реализацию проектов составляет от 5 млн рублей до 5 млрд рублей, реализацию программ — от 500 млн рублей до 10 млрд рублей.

4. Другие меры, установленные для ускоренного развития IT-отрасли

предоставление субсидий для российских организаций на возмещение части затрат на разработку цифровых платформ и программных продуктов в целях создания и развития производства высокотехнологичной промышленной продукции (постановление Правительства от 30.04.2019 № 529);

упрощение процедуры трудоустройства иностранных IT-специалистов — теперь не требуется разрешение на работу или патент;

льготная ипотека для работников аккредитованных IT-компаний. Предельная ставка — не более 6% годовых, максимальная сумма кредита — не более 9 млн рублей, при этом общая сумма кредита не может превышать 18 млн рублей. С 1 августа 2024 года льготная программа не действует в Москве и Санкт-Петербурге;

освобождение аккредитованных IT-компаний от плановых государственных и муниципальных проверок (постановление Правительства РФ от 24.03.2022 № 448).

Введение санкций против нашей страны и импортозамещение подталкивают государство на расширение мер поддержки в рамках IT-сферы. Так, сегодня большое внимание уделяется развитию отечественной игровой индустрии. Например, в 2024 году в Казани состоялся первый международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» по киберспорту в концепции фиджитал, объединяющей виртуальный и реальный мир.

Для поддержки отечественных разработчиков видеоигр Минэкономразвития разработало соответствующий законопроект о финансовой поддержке, предоставлении льгот по уплате налогов и сборов, полном или частичном возмещении затрат на рекламу и распространении видеоигры.

Для получения статуса национальной, игра должна способствовать популяризации российской культуры, истории, традиционных российских духовно-нравственных ценностей, на 50% и более финансироваться из российских источников. Разработчик должен использовать ПО и базы данных, находящиеся на территории РФ, половина или более сотрудников должны иметь российское гражданство, а не менее 50% сметных работ должны осуществляться организациями, зарегистрированными в России.

Одним из приоритетных направлений для государства к 2030 году является формирование цифровых платформ в ключевых отраслях и социальной сфере. В связи с этим с 2025 по 2030 годы будет реализована национальная программа «Экономика данных», на которую государство выделит около 700 млрд рублей.

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В ответ на новые вызовы нашей стране предстоит задача укрепления технологического суверенитета, в рамках которой IT-отрасль выходит на передовые позиции. Государственная поддержка играет ключевую роль в ее развитии, создавая благоприятные условия для роста и инноваций. Получить информацию о налоговых льготах для IT-компаний и не только можно уже сейчас на сайте господдержка.рф. Чтобы оставаться в курсе последних новостей о господдержке бизнеса, подписывайтесь на наш Telegram-канал.

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