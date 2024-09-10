Налоговые льготы для IT — какие изменения ждать в 2025 году

Государство поддерживает развитие информационных технологий, предоставляя налоговые льготы IT-компаниям. Летом текущего года были приняты законы, меняющие порядок налогообложения. Рассмотрим основные изменения, которые ждут IT-отрасль в 2025 году.

Налоговые льготы для IT-компаний

Налоговые преференции для компаний IT-сферы предусмотрены при расчете НДС, налога на прибыль и страховых взносов, а также УСН. В настоящее время IT-компаниям предоставлены следующие льготы и послабления:

Льготные ставки по налогу на прибыль: 0% в 2024 году. С 2025 года ставка налога, подлежащего уплате в федеральный бюджет, увеличена до 5% (ст. 284 НК).

Льготные ставки страховых взносов: единый пониженный тариф — 7,6%. Взносы по нему начисляют на сумму выплат, не превышающую 1 917 000 рублей. В 2025 году максимальная сумма, до которой начисляются страховые взносы, будет увеличена до 2 225 000 рублей. На сумму выплат сверх этой величины взносы начислять не нужно.

Освобождение от НДС передачи прав на российское ПО и его сопровождение (ст. 149 НК).

Мораторий на выездные налоговые проверки IT-компаний действует до 3 марта 2025 года (письмо ФНС от 24.03.2022 № СД-4-2/3586@). Проведение ВНП возможно только в исключительных случаях.

Льготные ставки по УСН: регионам предоставлено право устанавливать пониженные ставки налога для компаний отдельных отраслей. Так, например, в Московской области установлены льготные ставки для IT-компаний в размере 1% по объекту обложения Доходы и 5% по объекту обложения Доходы минус расходы (закон Московской области от 12.02.2009 № 9/2009-ОЗ в редакции от 18.04.2022).

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Рассмотрим подробнее условия применения перечисленных выше льгот.

Налог на прибыль

Чтобы применять пониженную ставку налога на прибыль, IT-компания должна одновременно выполнить следующие требования:

1. Получить государственную аккредитацию в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифра) в качестве компании, осуществляющей деятельность в области ИТ.

Госаккредитацию могут получить российские разработчики программ и баз данных, а также компании, занимающиеся доработкой, установкой, тестированием и сопровождением этих продуктов.

Для получения аккредитации факт осуществления указанных видов деятельности должен быть закреплен в Уставе компании, а также в кодах ОКВЭД, прописанных в выписке из ЕГРЮЛ.

2. Соблюдать долю доходов — IT-деятельность должна приносить не менее 70% от общей суммы доходов компании.

Для расчета доли учитываются налоговые доходы в соответствии со статьей 284 НК, при этом из общей суммы доходов исключаются курсовые разницы, субсидии, а также доходы от уступки прав требования.

3. Компания не должна подпадать под запрет на применение льготных ставок для IT-отрасли. Список исключений приведен в п.1.15 ст. 284 НК.

Если компания теряет госаккредитацию или по итогам года доходы от IT-деятельности не достигли нужного размера, компании придется пересчитать налог на прибыль с начала года по обычным ставкам (ст. 284, ст. 285 НК). И наоборот, если компания получила аккредитацию в Минцифре и выполнила другие условия льготы, то она может применять пониженную ставку налога с начала года (письмо Минфина от 02.05.2023 № 03-03-06/1/40180).

Воспользоваться данной преференцией смогут компании, осуществляющие:

разработку и продажу собственных программ и баз данных, в том числе передачу прав пользования ПО;

доработку программ и баз данных, в том числе созданных сторонними компаниями;

установку, тестирование и сопровождение программного обеспечения.

При этом данные программные продукты не должны быть связаны с рекламой, финансовыми (банковскими) услугами, изучением рынка или заключением сделок.

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Страховые взносы

Для применения льготного тарифа страховых взносов IT-компании должны одновременно выполнять следующие требования, установленные ст. 427 НК:

У компании есть аккредитация в Минцифре или статус резидента технико-внедренческой или промышленно-производственной ОЭЗ. IT-деятельность должна приносить не менее 70% от общей суммы доходов компании. Компания не подпадает под запрет на применение пониженных тарифов по страховым взносам для IT-отрасли.

Если в течение года одно или несколько условий перестают выполняться, страховые взносы надо пересчитать по обычным тарифам с начала года (п. 1 ст. 423, п. 5 ст. 427 НК).

Как видим, условия применения льготы по страховым взносам аналогичны требованиям для льготы по налогу на прибыль. Однако есть и различия: Минфин считает, что применение льготного тарифа взносов следует начинать с месяца получения госаккредитации, а не с начала года как по налогу на прибыль (письмо Минфина от 02.05.2023 № 03-03-06/1/40180).

НДС

В отличие от налога на прибыль и страховых взносов, льгота по НДС распространяется не на всю деятельность IT-компании, а только на отдельные операции.

Согласно статье 149 НК, от НДС освобождается продажа программных продуктов, включенных в один из реестров: реестр российского ПО или единый реестр результатов НИОКР военного, специального или двойного назначения. Сопровождение, обновление, доработка программного обеспечения, включенного в реестр, также освобождается от НДС.

Возникает вопрос, можно ли не начислять НДС, если ПО было включено в реестр после передачи прав на него? Согласно разъяснениям Минфина, освобождение от НДС можно применять только с момента включения ПО в реестр (письмо Минфина от 27.01.2022 № 03-07-07/5364).

Как и в случае льгот по налогу на прибыль, от НДС не получится освободить программные продукты, даже включенные в реестр, которые связаны с рекламой, изучением рынка или заключением сделок (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК).

Несмотря на изменения законодательства в сторону увеличения налоговой нагрузки, для компаний IT-сферы продолжают действовать существенные льготы. Узнать о всех доступных налоговых мерах поддержки и преференциях в различных регионах страны можно бесплатно на сайте господдержка.рф. Это навигатор по налоговым льготам по всей России.

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