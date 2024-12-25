Трансформация бизнеса как ключ к применению мер господдержки

Современные реалии экономики требуют от компаний не только адаптации к меняющимся условиям рынка и технологиям, но и активного поиска возможностей для оптимизации своих процессов и повышения конкурентоспособности. В рамках этого важным инструментом и «правой рукой» могут стать меры государственной поддержки, которые открывают новые горизонты для развития бизнеса.

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Трансформация бизнеса: что это такое и стоит ли бояться

Трансформация бизнеса подразумевает целый комплекс изменений внутри компаний — от внедрения новых технологий и цифровизации до совершенствования инфраструктуры и оптимизации процессов.

Многие предприниматели боятся такой трансформации, опасаясь больших финансовых вложений и возможных рисков. Однако, важно понимать, несмотря на то, что трансформация требует времени, определенных условий и усилий, такие изменения порой необходимы и могут привести к новым возможностям.

К счастью, государство признает важность трансформации бизнеса, выступая в роли надежного партнера, и предлагает различные программы поддержки — от налоговых льгот и грантов до информационной и имущественной поддержек, в рамках получения которых компании могут снизить финансовую нагрузку и выйти на новый уровень своего развития.

Трансформация бизнеса и возможные меры господдержки

Трансформация бизнеса может включать:

1. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

Разработка новых технологий, создание инновационных продуктов и улучшение существующих не только выводят деятельность компании на более высокий уровень, но и поощряются государством.

Более подробно о мерах господдержки НИОКР писали в нашей статье.

2. Покупка и использование высокотехнологичной продукции.

В рамках использования технологий в деятельности компании могут приобретать высокотехнологичную продукцию и получать льготы, направляя при этом больше ресурсов на закупку сырья, подготовку специалистов и дальнейшее развитие.

Так, Правительством утвержден перечень отечественной высокотехнологичной продукции, в отношении которой применяется повышающий коэффициент 1,5 к расходам по налогу на прибыль (распоряжение Правительства от 20.07.2023 № 1937-р). С 1 января 2025 года повышающий коэффициент будет увеличен до 2 (распоряжение Правительства от 16.12.2024 № 3777-р).

3. Цифровая трансформация бизнеса.

При переходе компаний на digital-технологии также предусмотрены льготные возможности. Например, в соответствии с постановлением Правительства от 05.12.2019 № 1598 сегодня реализуется мера государственной поддержки, направленная на ускорение процессов цифровой трансформации предприятий отраслей экономики посредством инструментов льготного кредитования через уполномоченные банки.

4. ESG-трансформация бизнеса.

Компании могут интегрировать в свою деятельность ESG-принципы, направленные на создание устойчивого и ответственного бизнеса, которые учитывают влияние на окружающую среду, общество и управление внутренними процессами.

В рамках этого сегодня государство уделяет большое внимание мерам поддержки зеленого бизнеса, подробнее о которых можно узнать в нашей статье.

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5. Совершенствование инфраструктуры бизнеса.

Внедрение новых технологий и цифровизация побуждают компании улучшать свою инфраструктуру: модернизировать существующую или заниматься строительством новой. В рамках этого компании также могут использовать различные меры господдержки.

Например, для бизнеса предусмотрена реализация инвестиционных проектов в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) или соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Так, на сегодняшний день заключено 66 СЗПК с общим объемом инвестиций в 4 трлн рублей.

6. Наращивание производства.

Развивая бизнес, компании могут ставить перед собой новые стратегические цели, например, увеличить объем экспортируемой продукции и выйти на новые экспортные рынки сбыта.

Со своей стороны государство также обращает на это внимание. В частности, российские компании имеют возможность воспользоваться механизмами льготного кредитования в рамках корпоративной программы повышения конкурентоспособности (КППК), предусмотренной постановлением Правительства от 23.02.2019 № 191.

7. Трансформация организационной структуры бизнеса.

Многие компании, в частности, в сегменте крупного бизнеса создают внутренние IT-подразделения для разработки и внедрения новых технологий в производственный процесс.

В настоящее время это также можно трансформировать — выделить такие подразделения в отдельные юридические лица и получить возможность применения при соблюдении установленных требований и условий мер господдержки, предусмотренных для IT-компаний (письмо ФНС от 17.03.2022 № СД-4-2/3289@). Такой маневр, к примеру, уже провели Сбербанк, МТС, ВымпелКом, Почта России и Росатом.

8. Переезд бизнеса в льготные зоны.

Территории опережающего развития (ТОР), особые экономические зоны (ОЭЗ), индустриальные парки и другие льготные режимы могут открыть компаниям доступ к уникальным преимуществам, которые, в свою очередь, снижают налоговую нагрузку, создают благоприятные условия для ведения бизнеса и привлекают дополнительные инвестиции.

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Трансформация бизнеса является не просто ответом на вызовы времени, но и ключом к применению мер государственной поддержки, которые могут укрепить позиции компании на рынке и заложить фундамент для ее устойчивого роста и развития.

При этом важно понимать: добиться максимального эффекта от применения мер господдержки бизнесу возможно в сочетании с правильной стратегией и управлением.

Не бойтесь развиваться и использовать помощь от государства, ведь это один из мощных инструментов на пути к вашему успеху. А проверить возможность получения и применения мер государственной поддержки можно на сайте господдержка.рф, скачав бесплатный отчет с доступными налоговыми льготами для вашего бизнеса или обратившись за помощью к экспертам WISOFT. Следить за актуальной информацией о мерах господдержки бизнеса можно в нашем Telegram-канале!

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