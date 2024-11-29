Государственная поддержка НИОКР как драйвер развития бизнеса

На фоне глобальной конкуренции и стремительного технологического прогресса Россия уделяет большое внимание развитию инноваций. Государственная поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) создает благоприятные условия и для развития предпринимательства. Подробнее об этом расскажем в нашей статье.

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Что такое НИОКР

НИОКР — это совокупность научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на создание новых и усовершенствование существующих технологий и продуктов и позволяющих бизнесу повысить свою конкурентоспособность на рынке.

Россия входит в десятку стран-лидеров по объемам инвестиций в НИОКР: в 2023 году государство направило на научные исследования и разработки 559 млрд рублей.

Такая работа ведется и бизнесом. К примеру, Госкорпорация «Росатом» выделяет НИОКР в отдельный блок и сохраняет его финансирование на уровне 4,5% от выручки.

В 2023 году объем инвестиций нефтехимической компании «Сибур» в исследования и разработки составил 5,5 млрд рублей, что почти в 2,5 раза больше, чем в 2022 году. У компании уже есть 9 R&D-центров, в 2024 году началось строительство еще одного центра в Казани.

У горно-металлургической компании «Северсталь» также есть собственный R&D-центр, а благодаря сотрудничеству с профильными вузами были созданы 2 научных центра: «Зеленая металлургия» на базе Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» (НИТУ «МИСиС») и «Северсталь-Политех», являющийся совместным проектом с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ).

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в своем недавнем исследовании отметили, что за предыдущие 3 года 38% российских компаний увеличили расходы на НИОКР, а опыт проведения НИОКР в последние годы имели 86% компаний.

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Государственная поддержка НИОКР

Стимулировать проведение российскими организациями НИОКР призваны, прежде всего, налоговые льготы, в числе которых:

1. Ст. 262 НК определяет условия, при которых расходы на НИОКР могут быть учтены для целей налогообложения прибыли, что позволяет предприятиям снизить налоговую нагрузку. Так, например, льгота предоставляет возможность налогоплательщикам, осуществляющим расходы по перечню НИОКР, определенному в постановлении Правительства от 24.12.2008 № 988, включать расходы на НИОКР в состав прочих расходов или первоначальную стоимость амортизируемых нематериальных активов в размере фактических затрат с применением коэффициента 1,5.

2. Если по итогам проведения НИОКР были созданы какие-либо результаты интеллектуальной деятельности (РИД), и они могут быть в течение длительного времени использованы в деятельности бизнеса, то такие РИД потенциально могут стать нематериальными активами (НМА). Для отдельных видов НМА (например, патента на изобретение, промышленного образца, программ для ЭВМ и т. д.) предусмотрены налоговые льготы в виде ускоренной амортизации. Налоговое законодательство позволяет налогоплательщику самостоятельно устанавливать срок полезного использования, который не превышает 2 года (п. 2 ст. 258 НК).

Государство также предоставляет возможность ускоренной амортизации оборудования, связанного с созданием таких НМА. В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 259.3 НК организации вправе применять к основной норме амортизации специальный коэффициент, но не выше 3, в отношении амортизируемых основных средств, используемых только для осуществления научно-технической деятельности.

3. Пп. 16 п. 3 ст. 149 НК освобождает от обложения НДС выполнение организациями научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, относящихся к созданию или усовершенствованию продукции и технологий, если в состав таких работ включаются виды деятельности, связанные с разработкой конструкций инженерных объектов, технических систем, новых технологий, созданием опытных образцов машин, оборудования или материалов.

4. Законами субъектов РФ может быть предусмотрено право организаций на получение инвестиционного налогового вычета в совокупности не более 90% суммы расходов на НИОКР (пп. 6 п. 2 ст. 286.1 НК).

5. На основании пп. 26–26.2 п. 2 ст. 149 НК не подлежит обложению НДС передача на территории РФ исключительных прав:

на программы для электронных вычислительных машин и базы данных, включенные в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и (или) единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения, прав на использование таких программ и баз данных;

на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора или договора коммерческой концессии.

6. При определении налоговой базы для целей налогообложения прибыли не учитываются доходы:

в виде исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, созданный при выполнении государственного или муниципального контракта, или в виде права использования такого результата интеллектуальной деятельности, которые переданы налогоплательщику государственным или муниципальным заказчиком по договору о безвозмездном отчуждении исключительного права или о безвозмездном предоставлении права использования результата интеллектуальной деятельности (пп. 51 п. 1 ст. 251 НК);

в виде права использования результата интеллектуальной деятельности, созданного при выполнении государственного или муниципального контракта, которое предоставлено по требованию государственного или муниципального заказчика обладателем исключительного права на такой результат интеллектуальной деятельности налогоплательщику для государственных или муниципальных нужд (пп. 51.1 п. 1 ст. 251 НК);

в виде исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение или секрет производства (ноу-хау), созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту, которое получено налогоплательщиком по договору о безвозмездном отчуждении исключительного права в случае невыполнения предшествующим обладателем исключительного права на данный результат интеллектуальной деятельности обязанности по использованию результата интеллектуальной деятельности, созданного при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту (пп. 51.2 п. 1 ст. 251 НК).

Помимо налоговых льгот российские компании получают финансовую поддержку на НИОКР:

1. В соответствии с постановлением Правительства от 12.12.2019 № 1649 российским организациям на компенсацию части затрат на проведение НИОКР по современным технологиям в рамках реализации инновационных проектов предоставляются субсидии из федерального бюджета.

Так, к примеру, максимальный размер субсидии для разработки биологического лекарственного препарата составляет 100 млн рублей, иного лекарственного препарата — 50 млн рублей.

2. Постановлением Правительства от 18.06.2021 № 931 предусмотрена государственная поддержка российских организаций на компенсацию части затрат в целях создания новой конкурентоспособной промышленной продукции, связанных с проведением НИОКР и омологацией существующей промышленной продукции для внешних рынков.

Продукция, разрабатываемая в рамках проекта НИОКР или омологации, должна быть включена в перечень, утвержденный приказом Минпромторга от 15.12.2022 № 5253.

Размер поддержки составляет до 70% от суммы затрат, связанных с проведением НИОКР и омологацией. Максимальный размер господдержки на один проект по НИОКР составляет 900 млн рублей, по омологации — 200 млн рублей.

3. Кроме того, может быть предусмотрена и региональная поддержка. Например, в Челябинской области предоставляются гранты с целью возмещения части затрат промышленных предприятий по проведенным НИОКР. Размер гранта — до 50% от суммы затрат, но не более 20 млн рублей.

4. Для субъектов малого и среднего бизнеса, выпускающих высокотехнологичную и инновационную продукцию, доступны кредиты по льготной ставке 3% на срок до 3 лет, максимальный размер которых составляет 500 млн рублей (постановление Правительства от 25.03.2022 № 469).

5. Сегодня государство продолжает активно поддерживать данную сферу. Так, согласно распоряжению Правительства от 03.10.2024 № 2746-р, на проведение НИОКР для производства востребованной предприятиями продукции будет дополнительно направлен 1 млрд рублей.

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В условиях цифровизации, развития искусственного интеллекта, перехода к «зеленым» технологиям государственная поддержка бизнеса в сфере НИОКР как никогда актуальна. Российские компании, правильно использующие предоставленные им государством возможности, могут значительно снизить финансовую нагрузку и направить денежные средства на инновационное развитие своей деятельности.

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