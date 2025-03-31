Господдержка НКО: новые возможности и перспективы

Некоммерческие организации (НКО) играют важную роль в социальном, культурном, экологическом и экономическом развитии России. Они занимаются благотворительностью, защитой прав граждан, экологией, образованием и другими важными направлениями. Понимая всю значимость деятельности таких организаций, государство оказывает всестороннюю поддержку, о которой мы расскажем в нашей статье.

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НКО: что это за организации и зачем они нужны

В соответствии со ст. 2 закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками.

Такие организации могут быть созданы для достижения различных общественно полезных целей: социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих, а также в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи и других целях.

По данным исследования группы ЦИРКОН, на 2024 год в России насчитывается более 220 тыс. зарегистрированных НКО, из которых около 140 тыс. НКО — социально ориентированные.

По сведениям Минэкономразвития, среднесписочная численность штатных работников НКО составила 371,8 тыс. человек, а число добровольцев выросло до 3 958,5 тыс. человек.

В марте 2024 года рейтинговое агентство RAEX опубликовало рейтинг благотворительных НКО по объему поступлений в 2022 году. Так, совокупный объем поступлений в 2022 году составил 104,8 млрд рублей.

В топ-10 вошли:

БФ «Татнефть» — 5,3 млрд рублей.

БФ «Почет» — 4,1 млрд рублей.

БО Фонд «ЦСП» — 3,3 млрд рублей.

«Фонд Святой Екатерины» — 2,9 млрд рублей.

БФ «ВТБ-Страна» — 2,8 млрд рублей.

БФ ЦФО — 2,8 млрд рублей.

БФ «Сафмар» — 2,5 млрд рублей.

Фонд Потанина — 2,5 млрд рублей.

БФ «Школа «Летово» —- 2,4 млрд рублей.

БФ «Память поколений» — 2,2 млрд рублей.

Кроме того, в 2024 году Общественная палата России и рейтинговое агентство RAEX проводили исследование некоммерческого сектора и по итогам года составили рейтинг «Регион-НКО», в топ-10 которого вошли Москва, Республика Татарстан, Нижегородская, Самарская, Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, а также Белгородская, Архангельская, Ленинградская и Свердловская области.

По данным Росстата и Минэкономразвития, в 2024 году вклад НКО в экономику России превысил 2,8 трлн рублей. Эта отрасль дает 1,65% вклад в ВВП.

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Господдержка НКО: курс на развитие

В настоящее время НКО в России могут воспользоваться широким перечнем преференций, в числе которых:

1. Налоговые льготы:

налог на прибыль . В соответствии с п. 2 ст. 251 НК при определении налоговой базы не учитываются целевые поступления на содержание НКО и ведение ими уставной деятельности, поступившие безвозмездно от организаций и (или) физических лиц, а также на основании решений органов государственной власти и органов местного самоуправления и решений органов управления государственных внебюджетных фондов и использованные указанными получателями по назначению. При этом НКО обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) в рамках целевых поступлений;

НДС . Так, согласно ст. 149 НК освобождаются от уплаты НДС товары и услуги, произведенные и реализуемые НКО, работающими в области социального обслуживания граждан, здравоохранения, образования, культуры, спорта и т.д.;

налог на имущество организаций . Например, в соответствии со ст. 381 НК освобождаются от налогообложения религиозные организации, общероссийские общественные организации инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80%, в отношении определенного имущества;

УСН и страховые взносы . НКО могут применять УСН для снижения своей налоговой нагрузки, при этом для таких организаций также предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6% при соблюдении установленных условий (пп. 7 п. 1, п. 7 ст. 427 НК);

земельный налог. К примеру, согласно ст. 395 НК освобождаются от налогообложения религиозные организации, общероссийские общественные организации инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80%, в отношении определенных земельных участков.

2. Финансовые меры поддержки.

Так, для НКО ежегодно выделяются гранты на реализацию проектов от Фонда президентских грантов. Например, 10 882 проекта подано на второй конкурс 2025 года, итоги которого будут подведены уже в июне этого года.

В соответствии с постановлениями Правительства от 25.10.2023 № 1780 и № 1781 проходит конкурс для НКО по патриотическому воспитанию, прием заявок на который заканчивается 10 апреля 2025 года. Максимальный размер гранта составляет 2,5 млн рублей.

Кроме того, законом от 30.11.2024 № 419-ФЗ общий размер субсидий в 2025 году составит более 450 млрд рублей. Так, предусмотрены субсидии Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на реализацию комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и обеспечение деятельности Фонда в размере 945 млн рублей, а также субсидии на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов в размере более 1,9 млрд рублей.

3. Нефинансовые меры поддержки.

Так, государство может предоставить социально ориентированным некоммерческим организациям нежилые помещения в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2012 № 1478.

Указом Президента от 16.01.2025 № 26 в целях развития инфраструктуры поддержки НКО предусмотрено создание:

автономной НКО «Школа управления некоммерческими организациями Фонда президентских грантов», которой в 2025–2027 годы ежегодно будет выделяться 100 млн рублей на информационную, консультационную, методическую и организационную поддержку НКО, а также помощь в подготовке и дополнительном профессиональном образовании работников и волонтеров НКО;

автономной НКО «Центр развития цифровых сервисов Фонда президентских грантов», которой в 2025–2027 годы ежегодно будет выделяться 250 млн рублей на поддержку и развитие информационной системы, обеспечивающей возможность участия НКО в конкурсах на предоставление грантов Президента на развитие гражданского общества и иных конкурсах.

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Государство продолжает расширять поддержку НКО, предлагая им различные инструменты для успешной реализации проектов и преодоления финансовых трудностей. Актуальную информацию о доступных преференциях для вашего бизнеса, включая налоговые льготы и региональные меры поддержки в Москве и Московской области, можно найти на сайте господдержка.рф. Консультанты онлайн-сервиса готовы оказать поддержку на любом этапе: от получения мер до сдачи отчетности.

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