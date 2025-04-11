Цифровизация с господдержкой: какие меры доступны бизнесу

Современный бизнес невозможно представить без цифровых технологий. Цифровизация помогает компаниям оптимизировать процессы, снижать издержки, повышать конкурентоспособность и выходить на новые рынки. В России действуют различные меры поддержки, помогающие предпринимателям перейти на цифровые рельсы. Рассмотрим их в нашей статье.

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Цифровизация бизнеса — одна из задач, которая сегодня стоит перед нашим государством. Так, с 2025 года действует национальный проект «Экономика данных», направленный на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы и достижение технологического суверенитета и лидерства.

К примеру, распоряжением Правительства от 23.11.2023 № 3309-р утверждено стратегическое направление в области цифровой трансформации отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на период до 2030 года, в рамках которого предусмотрено внедрение передовых отечественных цифровых технологий для улучшения качества жизни и условий ведения бизнеса: запуск единой цифровой платформы агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, создание ситуационного цифрового центра Минсельхоза и Росрыболовства, цифровизация услуг по господдержке, а также автоматизация расчетов, необходимых для субсидирования аграриев и сельскохозяйственного страхования.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, за последние 4 года инвестиции компаний всех отраслей в цифровые технологии увеличились более чем на 80% и достигли свыше 4 трлн рублей.

Согласно данным аналитического центра при Правительстве, к концу 2024 года более 60% предприятий внедрили AI-решения для оптимизации процессов.

Среди российских компаний, которые уже внедрили меры по цифровизации бизнеса, можно выделить ПАО «МТС», ПАО «Магнит», АО «Русал», ПАО «Газпром» и ПАО «Северсталь».

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Какие меры поддержки доступны бизнесу сегодня

В 2025 году государство продолжает активно поддерживать цифровизацию бизнеса, предоставляя различные инструменты и механизмы поддержки, что делает внедрение технологий более доступным. В их числе:

1. Льготное кредитование

Так, в соответствии с постановлением Правительства от 05.12.2019 № 1598 Минцифры поддерживает компании разных отраслей экономики, предоставляя через уполномоченные банки льготные кредиты на разработку или внедрение отечественных ИТ‑решений. Льготная ставка составляет от 1 до 5%. Размер кредита варьируется от 5 млн рублей до 5 млрд рублей для реализации проекта и от 500 млн рублей до 10 млрд рублей для реализации программы или совокупности проектов. В 2024 году на эти цели из резервного фонда Правительства было выделено 2,5 млрд рублей.

2. Грантовая поддержка

Постановлением Правительства от 03.05.2019 № 550 предусмотрены гранты от 20 до 500 млн рублей на внедрение российских ИТ-решений. Для особо значимых проектов размер гранта может составлять от 10 млн рублей до 6 млрд рублей.

Постановление Правительства от 03.05.2019 № 554 устанавливает правила предоставления грантов для малых предприятий на реализацию проектов по разработке, применению и коммерциализации российских цифровых решений, в том числе в сфере научно-технологического развития.

3. Компенсация затрат

Летом 2024 года начала действовать программа субсидирования для предприятий из обрабатывающих отраслей, в рамках которой такие компании могут компенсировать до 50% затрат на внедрение российского инженерного и промышленного ПО. Выделенные средства можно направить на приобретение лицензий, обучение персонала и автоматизацию рабочих мест. Меры поддержки будут действовать до 2030 года, в 2024 году Минпромторгом было выделено 1,5 млрд рублей на реализацию данной программы.

4. Налоговые льготы

Например, с 2025 года для снижения налоговой нагрузки при расчете налога на прибыль в соответствии с пп. 26 п. 1 ст. 264 НК применяется коэффициент 2 к расходам, связанным с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных, программно-аппаратных комплексов по договорам с правообладателем (по лицензионным и сублицензионным соглашениям), а также расходам на адаптацию и модификацию этих программ для ЭВМ, баз данных. При этом указанные программы должны быть включены в соответствующий реестр.

Кроме того, для IT-компаний и малых технологических компаний (МТК), специализирующихся непосредственно на цифровой трансформации, также предусмотрены отдельные меры поддержки, о которых мы рассказывали ранее.

Это лишь некоторые из существующих мер господдержки. Чтобы узнать о доступных мерах господдержки для вашего бизнеса и внедрить их в деятельность, воспользуйтесь онлайн-сервисом господдержка.рф. Специалисты платформы окажут всю необходимую помощь в их получении и дальнейшей сдаче отчетности.

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Цифровизация бизнеса — необходимость в современных условиях. Благодаря мерам поддержки российские компании могут внедрять цифровые технологии с минимальными затратами и открывать новые возможности для своего бизнеса.

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