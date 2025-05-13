Технологические проекты под крылом государства: грантовая поддержка от Фонда содействия инновациям

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Фонд содействия инновациям (ФСИ) — государственная некоммерческая организация развития и поддержки в научно-технической сфере. ФСИ работает с 1994 года и поддерживает технологические проекты на разных стадиях — от идеи до коммерциализации.
ФСИ также является одним из четырех центров экспертизы, осуществляющих оценку заявок компаний на соответствие критериям малой технологической компании (МТК) для получения статуса МТК и включения в реестр, который открывает доступ к адресным мерам поддержки.
В 2024 году ФСИ было проведено 22 конкурса, из которых 19 — конкурсы для бизнеса и стартапов. Всего грантами было поддержано 492 проекта на общую сумму 4,482 млрд рублей.
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Гранты от ФСИ: ваш путь к успешному финансированию в 2025 году
Фонд содействия инновациям продолжает активно развивать технологические проекты, предоставляя им различные грантовые программы поддержки:
1. Программа «Старт»
Программа направлена на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих значительный потенциал коммерциализации.
В 2025 году в рамках данной программы предусмотрены конкурсы «Старт-1», «Старт-Искусственный интеллект», «Старт-Цифровые технологии», «Старт-Медицина», «Старт-Станкостроение» с грантами до 5 млн рублей.
В конкурсе «Старт-2» компании могут получить грант до 10 млн рублей. Кроме того, сегодня уже можно подать заявку на участие в конкурсе «Бизнес-Старт» и получить грант до 18 млн рублей.
К примеру, компания ООО «Байкальская энергия 03» из Республики Бурятия в 2024 году получила грант в размере 3 млн рублей и при поддержке ФСИ разработала уникальные орехово-ягодные батончики.
В 2023 году ЗАО НПП «Биомедхим» из Республики Башкортостан получило грант в размере 12 млн рублей на разработку инновационного биопрепарата для переработки и обезвреживания отходов. Сегодня специалисты компании применяют разработанный препарат для очистки Черного моря от мазута.
2. Программа «Развитие»
Программа направлена на поддержку компаний, уже имеющих опыт разработки и продаж собственной наукоемкой продукции и планирующих разработку и освоение новых видов продукции.
Бизнес в 2025 году может принять участие в таких конкурсах, как «Развитие-Искусственный интеллект», «Развитие-Цифровые технологии», «Развитие-НТИ», а также уже сейчас подать заявку на участие в конкурсе «Развитие-Станкостроение». Размер грантов — до 30 млн рублей.
Так, в 2024 году разработчик автоматизированного гидравлического пресса для оптимизации и автоматизации сборочных процессов автомобилестроительных предприятий ООО «Аватэк 3Д» из Нижегородской области получил грант в размере 25 млн рублей и смог покрыть расходы на заработную плату, налоги и необходимые комплектующие.
В 2022 году компания ООО «Проф ИТ» из Ростовской области получила грант в размере 20 млн рублей, благодаря чему смогла масштабировать проект профессиональной диалоговой платформы для роботизации коммуникаций и смежных бизнес-задач и расширить клиентскую базу.
3. Программа «Коммерциализация»
Программа направлена на поддержку компаний, завершивших стадию НИОКР и планирующих создание или расширение производства инновационной продукции. В рамках такой программы предусмотрены гранты до 50 млн рублей.
Например, ООО «Компания АГБИС» из Кемеровской области на грант в размере 20 млн рублей разработало и внедрило в производство автоматизированный пункт приема и выдачи заказов с технологией искусственного интеллекта для химчисток, прачечных и других бытовых услуг «Чистомат». По итогам 2024 года компания увеличила выручку на 27%.
В 2023 году грантовая поддержка в размере 30 млн рублей позволила ООО «Купол» из Нижегородской области, изготовителю купольных конструкций, закупить технику, необходимую для расширения и модернизации производства.
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