Технологические проекты под крылом государства: грантовая поддержка от Фонда содействия инновациям

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Фонд содействия инновациям (ФСИ) — государственная некоммерческая организация развития и поддержки в научно-технической сфере. ФСИ работает с 1994 года и поддерживает технологические проекты на разных стадиях — от идеи до коммерциализации.

ФСИ также является одним из четырех центров экспертизы, осуществляющих оценку заявок компаний на соответствие критериям малой технологической компании (МТК) для получения статуса МТК и включения в реестр, который открывает доступ к адресным мерам поддержки.

В 2024 году ФСИ было проведено 22 конкурса, из которых 19 — конкурсы для бизнеса и стартапов. Всего грантами было поддержано 492 проекта на общую сумму 4,482 млрд рублей.